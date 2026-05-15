JPYC EX大型アップデートのお知らせ - 発行ルールの変更、Kaiaチェーン対応など

JPYC株式会社

日本円ステーブルコイン「JPYC」を取り扱うJPYC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡部 典孝、以下JPYC社）は、日本円ステーブルコインJPYCの発行・償還プラットフォームであるJPYC EXの利便性向上のため、大型アップデートを実施したことをお知らせいたします。

今回のアップデートでは、新規追加チェーンとしてアジア最大級のエコシステムを持つKaiaチェーンに対応し、発行上限ルールの変更を実施したことをお知らせいたします。なお、発行上限ルールの変更はKaiaチェーンに限らず、JPYCが発行される全てのチェーンで適応されます。

JPYCの発行上限ルールを変更します

JPYCの発行上限について、従来は「1日あたり100万円」としておりましたが、今回のアップデートにより、「1回あたり100万円」でご発行いただけるようになります。

ただし、資金決済法に則った不正利用防止および安全な取引管理の観点から、短時間に連続した発行申請は認められません。

Kaiaチェーンに対応します

JPYC EXにおいて、新たにKaiaチェーンへの対応を開始します。

対応開始後は、Kaiaチェーン上でのJPYCの発行・償還、ウォレットアドレス登録が可能となります。

Chain(ChainID) ： Kaia Mainnet ( 8217 )

コントラクトアドレス ： 0xe7c3d8c9a439fede00d2600032d5db0be71c3c29

Kaia scan ： https://kaiascan.io/ja/token/0xe7c3d8c9a439fede00d2600032d5db0be71c3c29

Kaiaチェーンをご利用いただく場合は、JPYC EX上でKaiaチェーンのウォレットアドレスをご登録のうえ、ご利用ください。

Kaiaチェーンについて

Kaiaは、アジア最大級のブロックチェーンエコシステムの一つであり、高速なトランザクションファイナリティなど、ユーザーフレンドリーなUXを特徴とするレイヤー1ブロックチェーンです。Kakaoの「Klaytn」とLINEの「Finschia」の統合により誕生したKaiaは、LINEメッセンジャーを基盤としたMini Dappエコシステム、およびアジア圏における大規模なユーザー接点を最大限に活用し、ステーブルコインを中心とした次世代デジタル金融インフラの構築を推進しています。

このような強固なネットワーク背景により、日本円ステーブルコインへの需要が高まっている韓国、インドネシア、タイ、台湾などのアジア地域においても、JPYCの活用機会および流通経路の拡大が期待されています。

関連リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000307.000054018.html

償還時のネットワーク条件を一部緩和します

償還時のネットワーク条件を一部緩和します。

これまでは、償還予約時にネットワークおよびウォレットアドレスを選択いただく必要がありました。今回のアップデートにより、償還予約時のネットワークおよびウォレットアドレスの選択を不要とし、JPYCの送付元ウォレットアドレスが、いずれかのネットワークで登録済ウォレットアドレスである場合、どの対応ネットワーク上で送付されたJPYCも償還手続きの対象とします。

なお、償還をご利用いただくには、これまでどおり事前の償還予約が必要です。送付元ウォレットアドレスが未登録の場合や、他の利用者に紐づくアドレスである場合は、償還処理の対象外となりますのでご注意ください。

今後もJPYC EXでは、より便利で安全にJPYCをご利用いただけるよう、サービス改善に取り組んでまいります。

日本円ステーブルコイン「JPYC」の特徴

当社が発行する日本円ステーブルコイン「JPYC」は、日本円と1：1で交換可能な日本円ステーブルコインであり、裏付け資産は日本円（預貯金および国債）によって保全します。これにより、お客様は同額の日本円に償還できるステーブルコインを利用できます。今回の資金移動業で発行される日本円ステーブルコイン「JPYC」はAvalanche、Ethereum、Polygon、Kaiaの4つのチェーンで発行されており、今後もチェーン拡大を検討しています。

日本円ステーブルコイン「JPYC」は、スマートコントラクトと組み合わせた様々なオンチェーンサービスだけでなく、将来的には給与や報酬として受け取る、ATMを介して現金として引き出すなど、多種多様な方面でのユースケースの可能性があり、未来の金融インフラとして幅広い活用方法が期待できます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000283.000054018.html

JPYC株式会社について

当社は、2021年よりステーブルコインに関する事業を展開しています。2025年8月より資金移動業者の登録を得て、国内資金移動業者としては初めてとなる日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行を開始しております。国内外における日本円ステーブルコイン事業の中核的存在を担い、透明性や低コスト送金といった特性を活かし、効率的なデジタル金融イノベーションを推進してまいります。

会社概要

・会社名 ：JPYC株式会社

・代表者 ：代表取締役 岡部 典孝

・所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階 FINOLAB内

・設立 ：2019年11月

・事業内容 ：電子決済手段の発行及び償還、ステーブルコイン等ブロックチェーンに関す るコンサルティング、他

・加入団体 ：一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC） 会員

一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 会員

一般社団法人 日本資金決済業協会 第一種会員

一般社団法人 Fintech協会 ベンチャー会員

デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）

一般社団法人 JPCrypto-ISAC 正会員

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（JVCEA） 第一種会員

・ホームページ ：https://corporate.jpyc.co.jp/

・X（Twitter） ：https://x.com/jpyc_official