日本円ステーブルコイン「JPYC」、初の追加対応チェーンとして「Kaia」で発行開始

JPYC株式会社

日本円ステーブルコイン「JPYC」を取り扱うJPYC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡部 典孝、以下JPYC社）は、日本円ステーブルコインJPYCの発行・償還プラットフォームであるJPYC EXの利便性向上のため、新規追加チェーンとしてアジア最大級のエコシステムを持つKaiaチェーンに対応したことをお知らせします。

本対応により、発行・償還プラットフォームJPYC EXを通じ、Kaiaチェーン上で日本円ステーブルコインJPYCの発行が行えるようになります。

KaiaチェーンでJPYCの発行開始

JPYC EXにおいて、初追加チェーンとして新たにKaiaへの対応を開始

今回の対応は、JPYCが2025年8月に資金移動業ライセンス取得後、初回発行を実施してから約7か月で実現した新たなチェーン展開となります。両社は今回の連携を通じて、送金・決済・オンチェーン金融サービスなど、多様なデジタル金融ユースケースへの展開を推進してまいります。

Kaiaはアジア最大級のブロックチェーンエコシステムの一つとして知られており、今回のオンボーディングにより、JPYCはユーザーアクセスの拡大およびグローバル流動性の確保を目指します。特に、日本円ステーブルコインへの需要が高まっている韓国、インドネシア、タイ、台湾などのアジア地域においても、JPYCの活用機会および流通経路の拡大が期待されています。

Kaiaチェーン上JPYC発行概要

対応開始後は、Kaiaチェーン上でのJPYCの発行・償還、ウォレットアドレス登録が可能となります。



Chain(ChainID) ： Kaia Mainnet ( 8217 )

コントラクトアドレス ： 0xe7c3d8c9a439fede00d2600032d5db0be71c3c29

Kaia scan ： https://kaiascan.io/ja/token/0xe7c3d8c9a439fede00d2600032d5db0be71c3c29



Kaiaチェーンをご利用いただく場合は、JPYC EX上でKaiaチェーンのウォレットアドレスをご登録のうえ、ご利用ください。

Kaiaチェーンについて

Kaiaは、アジア最大級のブロックチェーンエコシステムの一つです。高速なトランザクションファイナリティなどユーザーフレンドリーなUXを特徴とするレイヤー1ブロックチェーンです。Kakaoの「Klaytn」とLINEの「Finschia」の統合により誕生したKaiaは、LINEメッセンジャーを基盤としたMini Dappエコシステムおよびアジア圏における大規模ユーザー接点を活用し、ステーブルコインを中心とした次世代デジタル金融インフラの構築を推進しています。



関連リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000307.000054018.html

今後の展開

日本各地においてJPYCを活用した実証実験も進められており、HashPort Walletによる国内店舗決済や海外でのクロスボーダー決済、さらにはECサイトでの利用に加え、マイナンバーカードを活用した実証実験や銀行との協業が加速しています。

これらの取り組みを通じて、安全で利便性の高い次世代金融インフラが着実に拡大しつつあります。一人ひとりのライフスタイルに合わせ、場所や手段に縛られない自由で幅広い決済の選択肢を提供することで、より豊かな社会の実現を目指してまいります。

JPYC社とKaia DLT Foundationは今後、ユーザー体験と実用性を重視しながら、日本円ステーブルコインの活用範囲拡大を進めるとともに、アジア市場におけるWeb3金融インフラ発展に向けた協力を継続してまいります。

代表コメント

JPYC株式会社 代表取締役CEO 岡部典孝

「アジア最大級のネットワークを持つKaiaへの対応を心より歓迎します。LINEやKakaoの基盤を活かした圧倒的なユーザー接点と、Kaiaの高速なトランザクション性能は、AI時代におけるステーブルコインの日常利用に不可欠です。今回の連携により、日本国内のみならず、アジア全域におけるクロスボーダー決済やRWA（実物資産）活用など、実需に基づいたWeb3金融インフラの構築に、全力を尽くして取り組んでまいります。」



Kaia DLT Foundation 議長 ソ・サンミン

「世界の主要基軸通貨の一つである日本円を基盤としたJPYCステーブルコインが、Kaiaエコシステムにオンボーディングされることを大変嬉しく思います。今回の連携を通じて、日本国内外におけるJPYCを活用したオンチェーン決済、クロスボーダー送金、デジタル資産サービス連携などがさらに活発化するよう、積極的に協業を進めてまいります。」

日本円ステーブルコイン「JPYC」の特徴

当社が発行する日本円ステーブルコイン「JPYC」は、日本円と1：1で交換可能な日本円ステーブルコインであり、裏付け資産は日本円（預貯金および国債）によって保全します。これにより、お客様は同額の日本円に償還できるステーブルコインを利用できます。今回の資金移動業で発行される日本円ステーブルコイン「JPYC」はAvalanche、Ethereum、Polygon、Kaiaの4つのチェーンで発行されており、今後もチェーン拡大を検討しています。

日本円ステーブルコイン「JPYC」は、スマートコントラクトと組み合わせた様々なオンチェーンサービスだけでなく、将来的には給与や報酬として受け取る、ATMを介して現金として引き出すなど、多種多様な方面でのユースケースの可能性があり、未来の金融インフラとして幅広い活用方法が期待できます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000283.000054018.html

JPYC株式会社について

当社は、2021年よりステーブルコインに関する事業を展開しています。2025年8月より資金移動業者の登録を得て、国内資金移動業者としては初めてとなる日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行を開始しております。国内外における日本円ステーブルコイン事業の中核的存在を担い、透明性や低コスト送金といった特性を活かし、効率的なデジタル金融イノベーションを推進してまいります。

会社概要

・会社名 ：JPYC株式会社

・代表者 ：代表取締役 岡部 典孝

・所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階 FINOLAB内

・設立 ：2019年11月

・事業内容 ：電子決済手段の発行及び償還、ステーブルコイン等ブロックチェーンに関す るコンサルティング、他

・加入団体 ：一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC） 会員

一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 会員

一般社団法人 日本資金決済業協会 第一種会員

一般社団法人 Fintech協会 ベンチャー会員

デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）

一般社団法人 JPCrypto-ISAC 正会員

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（JVCEA） 第一種会員

・ホームページ ：https://corporate.jpyc.co.jp/

・X（Twitter） ：https://x.com/jpyc_official