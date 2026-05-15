【安眠ASMR】「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」シリーズの発売を記念したスペシャル生放送が5月23日（土）17時30分より配信決定！（出演：田所あずささん、石上静香さん）

株式会社ビットグルーヴプロモーション

株式会社ビットグルーヴプロモーションのオーディオコンテンツレーベル「Bit grooove lab」が、

4月より発売を開始した「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」シリーズのスペシャル生放送番組についてお知らせいたします。

▲「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」ウンディーネ＆サラマンドラ

■「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」スペシャル生配信 概要

水の精霊 ウンディーネ役の田所あずささんと火の精霊 サラマンドラ役の石上静香さんのお二人をナビゲーターにお迎えし、作品の魅力や収録時のお話をたっぷりお届けします！

また今後発売予定のシリーズ作品に関する情報や、子守唄の試聴コーナーなども…!?

▼放送日時

2026年5月23日（土） 17時30分～18時00分（予定）

※番組の進行状況によって、18時00分より前に放送が終了する場合もございます。

※やむをえない事情により出演者が変更となる場合がございます。

▼配信特設ページ

YouTube Live： https://www.youtube.com/live/CVmak9OYhLM?si=ZyQRLjO-Ja-5KIOk

▼出演者（予定）

田所あずさ（ウンディーネ役）

石上静香 （サラマンドラ役）

■「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」とは？

Bit grooove labがおくる全年齢向け・ASMRシチュエーションボイスドラマ。

劇中で精霊が歌う[子守唄]も含め、全編[KU100]を使用し録音！

全身をほぐす入念なマッサージや心地よい呪解耳かき・お耳マッサージ、

楽しいもぐもぐタイム、心を癒す優しい子守唄など、貴方にかけられた強力な呪いを解くため、

献身的に介護してくれる精霊とのひとときを立体感・臨場感たっぷりでお楽しみいただけます♪

▼Bit grooove lab 公式通販

https://bitgrooovelab.booth.pm/

▼Bit grooove lab 公式SNS

公式HP https://www.bitgrooove.jp/audio/general/

公式YouTube https://www.youtube.com/@Bitgrooovelab/

公式X https://x.com/Bitgrooovelab

■会社概要

会社名：株式会社ビットグルーヴプロモーション

所在地：〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル

代表取締役：福井詔雄

URL：https://www.bitgrooove.jp/