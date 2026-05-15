【安眠ASMR】「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」シリーズの発売を記念したスペシャル生放送が5月23日（土）17時30分より配信決定！（出演：田所あずささん、石上静香さん）

写真拡大

株式会社ビットグルーヴプロモーション

株式会社ビットグルーヴプロモーションのオーディオコンテンツレーベル「Bit grooove lab」が、


4月より発売を開始した「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」シリーズのスペシャル生放送番組についてお知らせいたします。



▲「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」ウンディーネ＆サラマンドラ

■「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」スペシャル生配信 概要



水の精霊 ウンディーネ役の田所あずささんと火の精霊 サラマンドラ役の石上静香さんのお二人をナビゲーターにお迎えし、作品の魅力や収録時のお話をたっぷりお届けします！


また今後発売予定のシリーズ作品に関する情報や、子守唄の試聴コーナーなども…!?



▼放送日時


2026年5月23日（土） 17時30分～18時00分（予定）


※番組の進行状況によって、18時00分より前に放送が終了する場合もございます。


※やむをえない事情により出演者が変更となる場合がございます。



▼配信特設ページ


YouTube Live： https://www.youtube.com/live/CVmak9OYhLM?si=ZyQRLjO-Ja-5KIOk



▼出演者（予定）


田所あずさ（ウンディーネ役）


石上静香　（サラマンドラ役）



■「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」とは？



Bit grooove labがおくる全年齢向け・ASMRシチュエーションボイスドラマ。


劇中で精霊が歌う[子守唄]も含め、全編[KU100]を使用し録音！


全身をほぐす入念なマッサージや心地よい呪解耳かき・お耳マッサージ、


楽しいもぐもぐタイム、心を癒す優しい子守唄など、貴方にかけられた強力な呪いを解くため、


献身的に介護してくれる精霊とのひとときを立体感・臨場感たっぷりでお楽しみいただけます♪



▼Bit grooove lab 公式通販


https://bitgrooovelab.booth.pm/



▼Bit grooove lab 公式SNS


公式HP　　　　https://www.bitgrooove.jp/audio/general/


公式YouTube　https://www.youtube.com/@Bitgrooovelab/


公式X　　　　 https://x.com/Bitgrooovelab




■会社概要



会社名：株式会社ビットグルーヴプロモーション


所在地：〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル


代表取締役：福井詔雄
URL：https://www.bitgrooove.jp/