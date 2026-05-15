【安眠ASMR】「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」シリーズの発売を記念したスペシャル生放送が5月23日（土）17時30分より配信決定！（出演：田所あずささん、石上静香さん）
株式会社ビットグルーヴプロモーションのオーディオコンテンツレーベル「Bit grooove lab」が、
4月より発売を開始した「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」シリーズのスペシャル生放送番組についてお知らせいたします。
▲「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」ウンディーネ＆サラマンドラ
■「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」スペシャル生配信 概要
水の精霊 ウンディーネ役の田所あずささんと火の精霊 サラマンドラ役の石上静香さんのお二人をナビゲーターにお迎えし、作品の魅力や収録時のお話をたっぷりお届けします！
また今後発売予定のシリーズ作品に関する情報や、子守唄の試聴コーナーなども…!?
▼放送日時
2026年5月23日（土） 17時30分～18時00分（予定）
※番組の進行状況によって、18時00分より前に放送が終了する場合もございます。
※やむをえない事情により出演者が変更となる場合がございます。
▼配信特設ページ
YouTube Live： https://www.youtube.com/live/CVmak9OYhLM?si=ZyQRLjO-Ja-5KIOk
▼出演者（予定）
田所あずさ（ウンディーネ役）
石上静香 （サラマンドラ役）
■「精霊介護~Spirit“s” lullaby~」とは？
Bit grooove labがおくる全年齢向け・ASMRシチュエーションボイスドラマ。
劇中で精霊が歌う[子守唄]も含め、全編[KU100]を使用し録音！
全身をほぐす入念なマッサージや心地よい呪解耳かき・お耳マッサージ、
楽しいもぐもぐタイム、心を癒す優しい子守唄など、貴方にかけられた強力な呪いを解くため、
献身的に介護してくれる精霊とのひとときを立体感・臨場感たっぷりでお楽しみいただけます♪
▼Bit grooove lab 公式通販
https://bitgrooovelab.booth.pm/
▼Bit grooove lab 公式SNS
公式HP https://www.bitgrooove.jp/audio/general/
公式YouTube https://www.youtube.com/@Bitgrooovelab/
公式X https://x.com/Bitgrooovelab
■会社概要
会社名：株式会社ビットグルーヴプロモーション
所在地：〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル
代表取締役：福井詔雄
URL：https://www.bitgrooove.jp/