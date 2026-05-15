【イベントレポート】MyM(マイムー)が2周年公演を華々しく開催！「目醒め」をテーマにMiyuki、Yoshiko、Mahiruがファンを魅了。

株式会社STARBASE

Miyukiこと森三中・大島美幸と、Yoshiko、Mahiruことガンバレルーヤ(よしこ、まひる)による音楽ユニット「MyM(マイムー)」の2周年記念ライブ「MyM 2nd Debut Anniversary Live」を、5月15日(金)に恵比寿LIQUIDROOMで行った。

メンバーみずから「目醒め」をテーマに掲げた2周年記念のライブは、MyMの2年間の歩みの中で配信してきた楽曲を中心に構成。リリース順ではなく、いろんな時代を自由に飛び交いながら、ライブは進行していった。

今回のライブの最初の見どころが、「目醒め」をテーマに据えた始まりの物語だ。メンバーの心の声を呟やく始まりの景色。こぼれる一つ一つの言葉とメンバーの心の本音を重ね合わせたとき、あなたは、どんな風に心を動かされるだろうか。そこから1曲目へと繋がる流れを、観客たちが熱狂した姿で迎え入れた。序盤は、ぜひ手にタオルを握りしめ、3人と一緒に盛り上がってほしい。

楽曲面で注目してほしいのが、『超NAMAIKI』を2つのバージョンで届けてくれたこと。同じ楽曲でも、異なるトラックアレンジにすることで、3人の歌い方から、クールな面や甘いセクシーさなど、その曲に合わせた豊かな表情が見えてきた。彼女たちは5月20日に配信リリースする『超NAMAIKI～DEEP SLEEP Ver.』を、椅子に座り、顔を見合わせて歌っていた。そのときの、椅子を使った3人のパフォーマンスやアピールも視線を惹きつけた。その理由は、ぜひライブで確かめてもらいたい。

『超NAMAIKI～DEEP SLEEP Ver.』を歌い終わり、3人はとある行動に。そこから次の曲へと繋がる展開にも、いい感じで気持ちをアゲる流れを作りだしていた。

中盤や後半には、サブスクでもお馴染みの曲たちを次々に披露してくれた。中でも、MVも背景に投影、3人が実体験をもとに作詞をした『婆CHAN』を歌ったときの、3人の思いを込めた歌声に触れたときは、いろんな思いや思い出の数々が浮かび上がり、瞼を滲ませずにはいられなかった。

「ちょっと チョコっと」の歌もキャッチーで印象的な最新曲の『LIL BIT』は、動画撮影OK曲。SNSに当時の映像がアップになっているだろうから、エゴサしてもらいたい。この曲では、MVに「サク山チョコ次郎」のキャラクター「チョコジロー」も登場していた繋がりから、ライブにはチョコジローと15名のKIDSダンサーも出演。とろけそうなほど甘くて、でも華やかなライブパフォーマンスを見せてくれた。この曲では、観客たちも振りに参加し、みんなで楽しく盛り上がっていたことも伝えておきたい。

曲の間に入るTALKコーナーでは、観客たちの熱狂ぶりに3人とも嬉しい驚きを覚えていた。メンバーに突っ込みを入れる人たちもいたように、ステージと客席を超えた関係こそがMyMのライブ。3人の会話に笑いが絶えないのも、らしい風景だ。今回のテーマである「目醒め」の理由も、ぜひ3人の会話を通して受け止めてもらいたい。

この日は、訪れた人をステージに上げてのプレゼントコーナーも用意。当たった一人だけのために、3人が歌を届けてくれた。集合写真の撮影のあとには、『LIL BIT』のTikTok用の撮影も行なっていたので、こちらの映像もご覧になっていただきたい。

さらに、この日、「MyM×クリィミーマミ」とのコラボレートも発表になった。MyMは『デリケートに好きして』もコラボ歌唱するそうだ。こちらの今後の展開も楽しみだ。

他にも、みんなで「ASOBOZE」と声をかけあったデビュー曲の『ASOBOZE』を含め、クールからハートフル、アッパーチューンまで、MyM流のHIP HOPナンバーの数々に触れ、ぜひHANDS UPしながら、一緒にMyMのパーティーを味わい尽くしてほしい。

さぁ、次は5月29日(金)になんばHatchで行われるパーティーだ。この楽しさを、次は大阪で堪能してもらいたい。



PHOTO:廣瀬靖士

TEXT:長澤智典









◆Info

MyM 2nd Debut Anniversary Live 大阪公演チケット好評発売中！

5/29（金）大阪：なんばHatch

開場：17:00 開演：18:00

指定席 ：7,500／スタンディング ：6,500

※親子エリア、学生チケットあり！

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/mym/

・ローソンチケット https://l-tike.com/mym/

・イープラス https://eplus.jp/mym/

・FANY https://ticket.fany.lol/

MyM Official YouTube

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