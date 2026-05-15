《初出展》なんでも酒やカクヤス主催「KAKUYASU DEXPO 2026」厨房機器メーカー初出展 夏商戦へ向け飲食業界をサポート

タニコー株式会社

業務用厨房機器メーカー タニコー株式会社（本社/東京都品川区 代表取締役社長谷口秀一）は、

株式会社カクヤス（本社/東京都 代表取締役社長 佐藤順一）が主催する飲食業界向け展示会

「KAKUYASU DEXPO 2026」に出展いたします。まもなく訪れる夏商戦へ向けた飲食業界の挑戦をサポートします。

KAKUYASU DEXPO初出展「飲食業界の未来に常に寄り添える企業を目指す」

飲食業界の皆様は、GWを終え夏商戦へ向け舵を切っています。近年の人手不足に拍車を掛ける外食業における特定技能1号人材の受け入れ停止など、飲食業界は変革の波を受けやすい側面もありながら、活気に満ちた業界であり日本の大きな魅力です。夏商戦を目前にした時期に開催される本展示会への出展により、新たな挑戦を始める飲食業界の皆様に寄り添えると考えております。

お店づくりの良き相談相手に「厨房メーカーとして初出展へ」

飲食業界で高い知名度を誇る株式会社カクヤス主催の「KAKUYASU DEXPO」は今回で開催17回目を迎える中、厨房機器メーカーは《初出展》。第１号として厨房メーカーが飲食店業界の皆様にお店づくりの良き相談相手となれるようブースコンセプトは「はじめまして タニコーです」としました。

3社コラボ実演で飲食業界に相乗効果をもたらす

会場では、カクヤス様、ミクリード様とコラボ調理実演を実施いたします。

実演には、飲食店で使用頻度の高いフライヤー、省力化・省人化をサポートし幅広いメニュー調理をこなすスチームコンベクションオーブンを使用します。カクヤス様（酒・集客導線）・ミクリード様（冷凍食品・省人化）・タニコー（厨房設備）の連携で、売上・人手不足・厨房オペレーションと、

３社コラボがもたらす飲食業界への相乗効果をご体感いただけます。



展示製品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46202/table/47_1_f6055734a0a5ce84109d9aa3431f8d26.jpg?v=202605161151 ]フライヤー（海鮮の揚げ物をご提供予定）スチームコンベクションオーブン 2段式のコンパクトタイプをご用意しております。（蒸し料理をご提供予定）

今後も飲食業界に寄り添う企業としてお店づくりに貢献して参ります。

KAKUYASU DEXPO 2026 主催URL(https://navi-online.kakuyasu.co.jp/userguide/inshokuten-service/kakuyasu-dexpo/)

日程：2026年5月20日(水)11：00～18：00

場所：池袋 サンシャインシティ 展示ホール C・D（文化会館ビル2・3階）

この記事に関する取材のお問い合わせ先

総務部 総務課 阿部武志

TEL：03-5498-7921 E-mail：ta-abe@tanico.co.jp

タニコー株式会社 会社概要 URL https://www.tanico.co.jp/

会社名 タニコー株式会社（本社所在地 東京都品川区戸越1-7-20/03-5498-7111(代表)）

代表者 代表取締役社長 谷口 秀一

事業概要 業務用厨房機器、家庭用オーダーキッチン、産業向けステンレス容器等の設計 製造 販売

広報担当 コミュニケーションデザイン課 中澤恵美 E-mail：nakazawa@tanico.co.jp