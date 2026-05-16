地域社会の課題解決に向けメットライフ財団が日本の非営利団体を支援 「CIGP」助成で食料・メンタル・環境など 4 分野を後押し

メットライフ生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン）は、メットライフ財団が実施する助成プログラム「コミュニティ・インパクト助成金プログラム

（Community Impact Grant Program：以下 CIGP）」において、日本の非営利団体が助成先として採択されたことをお知らせします。 CIGPは、重要課題に取り組み、人々の経済的な安定とレジリエンス（回復力）を支えるサービスや資源を提供する非営利団体を支援する、メットライフ財団の国際的な助成プログラムです。

これは、メットライフおよびメットライフ財団が、人々と地域社会がより大きな自信と機会へのアクセスを得て前進できるよう支援してきた、長年の取り組みを反映するものです。食料の安定確保（フードセキュリティ）、メンタルヘルスとウェルビーイング、環境保全、活力ある地域社会づくりの 4分野に焦点を当て、2023年に開始され、2025年に世界規模へ拡大されました。

今回の助成では、世界各地の100を超える非営利団体が助成を受け、世界全体で650 万ドル超が提供されました。日本においても、地域社会における不可欠なニーズへの対応に取り組む団体を支援しており、今回の助成先として下記の 6 団体が採択され、合計60 万ドルが助成されます.

メットライフ財団の最高経営責任者（CEO）であり、メットライフの社会貢献活動および社員ボランティア 活動の責任者である Tia Hodges は、次のように述べています。

「メットライフ財団は、CIGP を通じて、人々と地域社会のウェルビーイングを高める非営利団体へ助成しています。私たちは力を合わせ、個人や家族が課題を乗り越え、より安定し、レジリエンスを備えた状態で前進できるよう支援しています」。

また、メットライフ生命の最高経営責任者（CEO）であるディルク・オステインは、次のように述べていま す。「日本においても、地域社会のウェルビーイングとレジリエンスを高めるこの取り組みを後押しできる ことを、大変誇りに思います。メットライフおよびメットライフ財団は、地域社会とのパートナーシップを大切にしており、今後も地域とともに歩み、人々がより安心と自信を持って前に進める社会の実現に貢献 していくことにコミットしています」。

これまでの CIGP 助成と同様、今回もメットライフ生命の従業員が助成先選定プロセスに参加し、非営 利団体からの助成申請の審査にボランティアとして協力しました。プログラム開始以来、CIGP は累計で 900 万ドル超を 207 の非営利団体に助成し、米国、アジア、中南米、欧州、中東において、約 160 万人にリーチしています。

本プログラムは、メットライフ財団がインクルーシブな経済的流動性と金融面での健全性を推進し、さらにメットライフが事業を展開する地域社会が発展しながらレジリエンス強化を目指す、より広範な取り組 みの重要な一翼を担っています。

メットライフ財団の取り組みおよび助成先一覧については、MetLife.org(https://www.metlife.org/) をご覧ください。

以上

メットライフ財団について

メットライフ財団は、社会と深く繋がり、貢献するというメットライフが大切にする伝統を継続するため、 1976 年に設立されました。非営利団体と協働し、メットライフの社員によるボランティア活動も積極的に行いながら、社会全体での経済的流動性の実現に向けて 3 つの重点領域（経済的エンパワーメント、フ ァイナンシャル・ヘルス、持続可能な地域社会）に沿って取り組んでおり、これまで 50 年にわたり 10 億 ドル以上の支援を行ってきました。MetLife.org(https://www.metlife.org/)

メットライフ生命について

メットライフ生命は日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生 命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人としてお客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、革新的な商品の提供に努めています。www.metlife.co.jp(https://www.metlife.co.jp)