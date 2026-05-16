5月30日「ゴミゼロの日」に地域清掃活動を実施

医療法人Eternabloom さくら通り整形外科クリニック

医療法人Eternabloom さくら通り整形外科クリニック（福井県福井市日之出、院長：宇賀治 修平）(https://fukui-seikeigeka.com)は、2026年5月30日（土）、5月30日「ゴ（5）ミ（3）ゼロ（0）の日」にあわせ、クリニック周辺の歩道を対象とした地域清掃活動「ゴミゼロの日」を実施します。本活動は、医療従事者による地球環境への貢献活動を推進する「earth clinic（アースクリニック）」(https://earth-clinic.com)との共催のもと、参加費無料・どなたでもご参加いただける形で開催し、患者さま・ご家族・地域の皆さまとともに、まちの環境美化と健康づくりに取り組みます。

■ 開催の背景 ―「地域の健康」と「地球の健康」はつながっている

近年、地球温暖化による熱中症の増加、大気汚染による呼吸器疾患、生活環境の変化に伴う運動器疾患など、地球環境と人々の健康が密接に関わっていることが明らかになっています。当クリニックは、こうした「プラネタリーヘルス（地球の健康）」の考え方に賛同し、医療者として地域住民の皆さまとともに環境保全に取り組む全国的な医療ネットワーク「earth clinic」のアースクリニック認定院として参画しています。

今回の清掃活動は、earth clinicが推進する清掃イベント「胸キュン！GOMI拾い」の一環として実施するものです。「胸キュン！GOMI拾い」は、人や地球に対するちょっとした思いやりのアクションを「胸キュン」と定義し、参加者が手を繋いだ長さで地球一周40,075kmを目指す、世界平和へのアクションとして全国各地で展開されている参加費無料の清掃活動です。

■ イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/172485/table/6_1_512b5efb23be4c9ec9a78fcc7fa9461b.jpg?v=202605161151 ]

■ 院長コメント

さくら通り整形外科クリニック 院長 宇賀治 修平

「整形外科の診療現場では、運動器疾患や生活習慣病など、生活環境や地球環境と深く関わる症状が年々増えていることを実感しています。健康は診察室の中だけで守れるものではなく、患者さまの暮らすまちや、その先にある地球環境とつながっています。

『ゴミゼロの日』の取り組みは、誰でも・無理なく・楽しく参加できる、地域貢献の小さな一歩です。歩道を歩きながら少し下を向くだけで気づくことのできる"まちの変化"を、ぜひ患者さまやご家族、地域の皆さまと一緒に体感していただきたいと思います。きれいなまちは、みんなの宝物です。スタッフ一同、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。」

■ さくら通り整形外科クリニックについて

2023年5月1日、福井市日之出に開院。前身である「宇賀治整形外科」を父より継承し、生まれ育った福井の地で、地域に根ざした整形外科医療を提供しています。整形外科専門医・スポーツドクターである宇賀治修平院長のもと、足の外科、骨粗鬆症、スポーツ外傷、リハビリテーションなど幅広い分野に対応。「笑顔と元気な社会をいつまでも」を理念に、診療を通じて地域の皆さまの健康を支えています。

医療法人Eternabloom

さくら通り整形外科クリニック

所在地：福井県福井市日之出4丁目11-17

代表者：宇賀治 修平

診療科：整形外科・リハビリテーション科

設立：2023年5月

Tel：0776-58-7138

Mail：fukuiseikeigeka51@gmail.com

公式サイト：https://fukui-seikeigeka.com

採用サイトhttps://fukui-seikeigeka.com/recruit/

公式Instagram：https://www.instagram.com/sakura_doori51/

公式X：https://x.com/uganda67ge

公式YouTube：https://www.youtube.com/@fukui-seikeigeka

足首の捻挫治療の教科書：https://joint-nenza.jp/

ひざの痛み治療の教科書：https://joint-reborn.jp/

■ earth clinic（アースクリニック）について

「ちきゅうの健康。わたしたちの健康。」をスローガンに、医療従事者が業種・業界の垣根を越えて地域・地球の健康に貢献することを目指す全国的な医療ネットワーク。"地球医（earth doctor）"として認定された医師・クリニックが、地域住民とともに環境保全活動や清掃イベント「胸キュン！GOMI拾い」を全国各地で展開しています。

URL：https://earth-clinic.com(https://earth-clinic.com)

■ 本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/172485/table/6_2_697db73884b2b5588e21fe5b4460ebba.jpg?v=202605161151 ]