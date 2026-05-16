MICRODIA、GaN Pro充電器カテゴリの国内取扱いを開始。30W小型充電器から300Wデスクトップ充電器、160W車載充電器まで提案開始

宏福商事合同会社

宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、MICRODIAブランドのGaN Pro充電器カテゴリについて、日本国内における取扱いを開始し、販売代理店・小売店・法人向けの提案を開始します。

今回の対象カテゴリは、GaN Proウォールチャージャー、ユニバーサルトラベルチャージャー、LCD表示付きウォールチャージャー、巻き取り式USB-Cケーブル内蔵ウォールチャージャー、MEGAChargeデスクトップ充電ステーション、高出力カーチャージャーです。

スマートフォン、iPhone、iPad、MacBook、ノートPC、Apple Watch、AirPods、外出先の複数デバイス充電、車内充電、法人IT環境、出張・旅行需要など、幅広い利用シーンを想定したラインアップとして、販売パートナー向けの取扱い相談を受け付けます。

なお、各製品の価格、発売時期、納期、国内仕様、対応プラグ、JAN、パッケージ、販売条件については、販売代理店・小売店・法人向けに個別相談のうえ、順次案内予定です。

本発表のポイント

・MICRODIAのGaN Pro充電器カテゴリについて、国内取扱いを開始

・販売代理店・小売店・法人向けに提案を開始

・30W、35W、45W、65W、100W、140W、200W、240W、300W級の充電器を含む

・SmartCube Nano、SmartCube PowerCord、1WorldAdapter、MEGACharge、PowerBoostシリーズを対象

・USプラグ、JPプラグ、トラベル対応モデル、車載モデルなど幅広い用途に対応

・LCD表示付きモデル、巻き取り式USB-Cケーブル内蔵モデルも取扱い相談の対象

・価格、発売時期、納期、国内仕様は個別相談のうえ順次案内予定

MICRODIAが充電器カテゴリの提案を強化する背景

近年、スマートフォン、タブレット、ノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなど、日常的に充電が必要なデバイスは増え続けています。

特に、iPhoneのUSB-C対応、MacBookやWindowsノートPCの高出力充電化、出張・旅行時の複数デバイス利用、車内での急速充電需要の増加により、充電器に求められる性能は大きく変化しています。

従来の充電器は、スマートフォンを1台充電できれば十分でした。

しかし現在は、1台で複数デバイスを同時に充電できること、高出力でノートPCにも対応できること、持ち運びやすいこと、安全性に配慮されていること、売場でわかりやすく提案できることが重視されています。

こうした市場環境を踏まえ、MICRODIAでは、GaN Pro技術、PPS対応、SmartAI充電アルゴリズム、Nano-Shield Protectionなどを特徴とする充電器カテゴリの国内提案を強化します。

取扱い予定カテゴリ

今回、国内取扱い相談の対象となる主なカテゴリは以下の通りです。

・GaN Pro小型ウォールチャージャー

・GaN Proウォールチャージャー USプラグモデル

・ユニバーサルトラベルチャージャー

・LCD表示付きGaN Proウォールチャージャー

・巻き取り式USB-Cケーブル内蔵ウォールチャージャー

・MEGAChargeデスクトップ充電ステーション

・高出力カーチャージャー

販売チャネル、導入数量、対象デバイス、希望仕様に応じて、個別提案を行う予定です。

GaN Pro小型ウォールチャージャー

GaN Pro小型ウォールチャージャーでは、SmartCube Nanoシリーズを中心に、30W、35W、45W、65W、100W、140W、200Wなどの出力帯を提案予定です。

取扱い予定製品には、USB-C単ポートモデル、USB-C＋USB-Aモデル、USB-C複数ポートモデル、3ポート・4ポートモデルなどが含まれます。

主な特徴として、以下のような仕様を備えたモデルが含まれます。

・GaN Pro PPS対応

・USB-C PD急速充電対応

・USB-A QC対応モデル

・SmartAI充電アルゴリズム

・Nano-Shield Protection

・iPhone、iPad、MacBook、AirPodsなど幅広い機器に対応

・小型設計による持ち運びやすさ

スマートフォンアクセサリー売場、PC周辺機器売場、Apple関連アクセサリー売場、EC販売、法人向けPC導入案件で提案しやすいカテゴリです。

USプラグ対応GaN Proウォールチャージャー

USプラグ対応モデルでは、30W、35Wクラスの小型GaN Pro充電器を中心に、iPhone、iPad、スマートフォン、ワイヤレスイヤホンなどの日常充電を想定した提案が可能です。

取扱い予定製品には、30W USB-C単ポートモデル、35W USB-C＋USB-Aモデルなどが含まれます。

小型・軽量のため、旅行、出張、ホテル、空港、モバイルワーク、海外利用を想定した売場提案にも適しています。

なお、国内向け展開におけるプラグ仕様、認証、パッケージ、販売条件については、個別相談のうえ順次案内予定です。

ユニバーサルトラベルチャージャー

ユニバーサルトラベルチャージャーでは、MICRODIA 1WorldAdapterシリーズを中心に、20W、45W、70W、100W、140W、180Wクラスのモデルを提案予定です。

取扱い予定製品には、複数のUSB-Cポート、USB-Aポート、ユニバーサル入力ソケットを備えたモデルが含まれます。

一部モデルでは、巻き取り式USB-Cケーブル内蔵タイプや、着脱式の充電・データ同期ケーブルを備えたモデルも含まれます。

主な特徴は以下の通りです。

・旅行・出張向けのオールインワン設計

・複数デバイス同時充電

・USB-C PD対応

・USB-A QC対応

・最大180W級の高出力モデルを含む

・175カ国以上での利用を想定した設計

・ケーブル内蔵または着脱式ケーブル付きモデルを含む

家電量販店、空港店舗、旅行用品売場、ホテル向け備品、法人出張用セット、海外出張者向け販売などで提案しやすいカテゴリです。

LCD表示付きGaN Proウォールチャージャー

LCD表示付きGaN Proウォールチャージャーでは、SmartCube Nano LCDシリーズを中心に、30Wから240Wクラスまでのモデルを提案予定です。

取扱い予定製品には、30W単ポート、30Wデュアルポート、45W単ポート、65W、100W、140W、240Wクラスのモデルが含まれます。

LCD表示により、出力状態や充電状況を確認しやすく、店頭での視覚的な訴求力にもつながります。

主な特徴は以下の通りです。

・LCD表示による出力確認

・GaN Pro PPS対応

・USB-C PD急速充電対応

・複数ポート構成

・SmartAI充電アルゴリズム

・小型設計

・スマートフォンからノートPCまで幅広く対応

高出力モデルは、MacBook、WindowsノートPC、iPad、外付け機器、クリエイター向け作業環境などにも提案しやすいカテゴリです。

巻き取り式USB-Cケーブル内蔵ウォールチャージャー

巻き取り式USB-Cケーブル内蔵ウォールチャージャーでは、SmartCube PowerCordシリーズを中心に、35W、65W、100Wクラスのモデルを提案予定です。

取扱い予定製品には、内蔵USB-Cケーブル、USB-Cポート、USB-Aポートを組み合わせたモデルが含まれます。

ケーブルを別途持ち歩く必要がないため、外出先、出張、学校、オフィス、ホテル、カフェ、コワーキングスペースなどでの利用に適しています。

主な特徴は以下の通りです。

・巻き取り式USB-Cケーブル内蔵

・最大約70cmのケーブル長を想定したモデルを含む

・USB-C PD急速充電対応

・GaN Pro PPS対応

・複数ポートモデルを含む

・持ち運び時のケーブル忘れを防ぎやすい

・店頭で機能を説明しやすい構造

スマートフォンユーザー、MacBookユーザー、モバイルワーカー、出張者向けに訴求しやすいカテゴリです。

MEGAChargeデスクトップ充電ステーション

MEGAChargeシリーズでは、210W、300Wクラスのデスクトップ充電ステーションを提案予定です。

取扱い予定製品には、MEGACharge210、MEGACharge300などの高出力モデルが含まれます。

複数のUSB-CポートとUSB-Aポートを備え、スマートフォン、タブレット、ノートPC、周辺機器をまとめて充電する用途を想定しています。

主な特徴は以下の通りです。

・最大210W級、300W級の高出力モデルを含む

・デスクトップ設置向け

・複数デバイス同時充電

・USB-C PD対応

・USB-A QC対応

・高出力ノートPCや複数端末の充電に対応

・オフィス、店舗、会議室、ホテル客室での活用を想定

法人向けには、オフィスの共用充電スペース、会議室、受付、ホテル、教育機関、クリエイター向け作業環境などで提案しやすいカテゴリです。

高出力カーチャージャー

高出力カーチャージャーでは、PowerBoost Aluminaireシリーズを中心に、38W、40W、58W、60W、75W、90W、96W、125W、160Wクラスのモデルを提案予定です。

取扱い予定製品には、USB-C＋USB-A構成、USB-C複数ポート構成、LED表示付きモデル、巻き取り式USB-Cケーブル内蔵モデルなどが含まれます。

主な特徴は以下の通りです。

・車内でのUSB-C PD急速充電

・USB-A QC対応モデル

・複数デバイス同時充電

・LED表示付きモデル

・巻き取り式USB-Cケーブル内蔵モデル

・最大160W級の高出力モデルを含む

・MacBookやタブレットの車内充電を想定したモデルを含む

車載用品売場、カー用品店、家電量販店、法人営業車、配送車、出張用車両、レンタカー、ホテル送迎車などに向けた提案が可能です。

販売代理店・小売店にとってのメリット

MICRODIAの充電器カテゴリは、スマートフォンアクセサリー売場だけでなく、PC周辺機器、Apple関連アクセサリー、旅行用品、カー用品、法人IT、ホテル・教育機関向け備品まで展開しやすい点が特徴です。

販売代理店・小売店にとっては、以下のようなメリットがあります。

・30Wから300W級まで幅広い出力帯を提案できる

・スマートフォン向けからノートPC向けまで展開できる

・トラベル、デスクトップ、車載など用途別に売場を作りやすい

・USB-C時代の買い替え需要を取り込める

・充電器、ケーブル、モバイルバッテリーとのセット提案が可能

・法人一括導入やホテル・教育機関向け提案にも対応しやすい

・高出力モデルにより高単価商材として提案しやすい

特に、USB-C充電器はスマートフォン、タブレット、ノートPCの買い替え時に同時購入されやすく、店頭・ECの双方で展開しやすいアクセサリーカテゴリです。

法人導入で想定される活用シーン

法人向けには、以下のような活用シーンが想定されます。

・オフィスの共用充電環境整備

・会議室、受付、商談スペースでの充電ステーション導入

・営業用スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電器導入

・教育機関でのiPad、MacBook、Chromebook充電環境

・ホテル客室、フロント、ラウンジ向け充電器導入

・出張者向けトラベルチャージャー導入

・社用車、営業車、配送車向けカーチャージャー導入

・クリエイター、開発者、映像制作向け高出力充電環境

・ノートPC入れ替え時の周辺アクセサリー一括導入

USB-C充電環境を整備することで、端末運用の効率化、ケーブル・充電器の統一、出張時の利便性向上、社内設備の使いやすさ向上につながります。

国内展開について

宏福商事合同会社では、MICRODIA製品の国内展開を進める中で、モバイルバッテリー、ワイヤレス充電器、ケーブル製品、ケース・保護フィルム製品に加え、GaN Pro充電器カテゴリの提案も強化します。

今回の充電器製品カテゴリについては、販売代理店、小売店、法人、EC事業者、量販店、専門店、旅行用品取扱店、カー用品店、法人IT導入事業者向けに、取扱い相談を受け付けます。

価格、発売時期、納期、国内向け仕様、対応プラグ、JAN、パッケージ、MOQ、販売条件については、個別相談のうえ順次案内予定です。

取扱い相談・法人導入相談について

販売代理店・小売店・法人のお客様から、以下のような相談を受け付けます。

・GaN Pro充電器カテゴリの取扱い相談

・SmartCubeシリーズの仕入れ相談

・1WorldAdapterシリーズの取扱い相談

・MEGAChargeデスクトップ充電器の導入相談

・PowerBoostカーチャージャーの取扱い相談

・家電量販店、専門店、EC向けの提案相談

・ホテル、教育機関、法人オフィス向けの導入相談

・車載用途、営業車、配送車向けの導入相談

・販売チャネルに合わせた商品選定相談

販売パートナー向け確認事項

Q1. すでに国内で販売されていますか？

本発表は、国内取扱い開始および販売パートナー向け提案開始に関する案内です。

価格、発売時期、納期、国内仕様については、個別相談のうえ順次案内予定です。

Q2. どのカテゴリが対象ですか？

GaN Proウォールチャージャー、ユニバーサルトラベルチャージャー、LCD表示付きウォールチャージャー、巻き取り式USB-Cケーブル内蔵ウォールチャージャー、MEGAChargeデスクトップ充電ステーション、高出力カーチャージャーが対象です。

Q3. 法人向けの相談は可能ですか？

可能です。

オフィス、会議室、ホテル、教育機関、営業車、出張用充電器、PC導入案件などに合わせた相談を受け付けます。

Q4. 小売店・EC事業者向けの取扱い相談は可能ですか？

可能です。

販売チャネル、対象ユーザー、価格帯、希望仕様、導入数量に応じて、提案内容を調整します。

Q5. 価格やMOQは確定していますか？

参考情報はありますが、国内向けの価格、MOQ、納期、発売時期、販売条件は個別相談のうえ順次案内予定です。

Q6. プラグ仕様は選べますか？

US、JP、EU、UK、ANZ、CNなど複数のプラグ仕様が確認されています。

国内向けにどの仕様を展開するかは、販売チャネルや導入条件に応じて個別相談となります。

Q7. 仕様は変更される可能性がありますか？

はい。

製品仕様、出力、ポート構成、パッケージ、価格、納期などは、メーカーの継続的な研究開発や国内展開方針により変更される場合があります。

今後の展開

宏福商事合同会社では、MICRODIAのモバイルアクセサリー、ケーブル、ケース・保護フィルム、充電器製品の国内展開を順次強化していきます。

今後は、USB-C時代に対応した高出力GaN Pro充電器、複数デバイス同時充電、旅行・出張向け充電器、車載充電器、法人向け充電ステーションなどを中心に、販売代理店・小売店・法人向けの提案を進める予定です。

また、スマートフォンアクセサリー売場だけでなく、PC周辺機器、Apple関連アクセサリー、旅行用品、カー用品、法人IT、ホテル、教育機関、EC市場への提案も強化します。

MICRODIA JAPAN

ショップ名：MICRODIA JAPAN

運営：宏福商事合同会社

URL：https://microdiajp.base.shop/

MICRODIA社について

MICRODIAは1991年設立。メモリ製品やモバイルアクセサリーを中心にグローバルに事業を展開し、独自の最先端技術とデザイン性を両立した製品づくりで世界各国に製品を供給しています。特許取得済みのSmartAI(TM)技術は、製品と充電装置の寿命を延ばし、一般的な製品と比較して35%高い耐久性を提供します。

会社概要

会社名：宏福商事合同会社

事業内容：モバイルアクセサリー、IT認証デバイス、酒類・食品輸出、中古IT機器流通など

取扱ブランド：MICRODIA、ACSほか

公式サイト：https://kofukutrading.com/

本件に関するお問い合わせ

宏福商事合同会社

MICRODIA製品担当

お問い合わせ：https://kofukutrading.com/contact/