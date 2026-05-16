みんなの推しを動かそう。3Dモデルのショート動画メーカー『うごキャラ』公開！ 5/30までAmazonギフトが当たるバーチャル美少女ねむCP実施中

RASEN株式会社

◼︎うごキャラに、バーチャル美少女ねむが参戦

推しの3Dモデルショート動画メーカー『うごキャラ』において、世界最古の個人系VTuber「バーチャル美少女ねむ」さんの公式3Dモデルを 2026年5月より正式リリースしました。本アプリは、専用ソフトやパソコンを必要とせず、スマートフォンひとつで好きなキャラクターを自在に動かし、ショート動画として制作・SNS 公開できる「キャラクターを動かすためのアプリ」です。専用ゲームや公式アプリを持たない VTuber・アニメ・同人キャラクターのファンに、推しを自らの手で動かし表現できる場を届けることを狙う、新しい試みです。5/30（土）までAmazonギフトキャンペーン実施中ですので、ぜひお試しください。

◼︎コンセプト

うごキャラは、推しキャラクターを自分の手で動かし、その動画でまだ見ぬファンへ届ける「すべてのキャラのための動かすハブ」です。





◼︎リリースに至った熱い想い

人気のキャラクターには、ソーシャルゲームや専用アプリがあります。ファンはその中でキャラクターを動かし、触れ、愛することができます。

しかし、世の中には、その他にも愛されているキャラクターがまだまだたくさんいます。VTuber、アニメキャラクター、同人キャラクターなど--そのほとんどは、ファンが「動かしたい」と思っても、手軽にできる手段がありません。好きな気持ちはあるのに、表現する場所がない。そんなもどかしさを感じているファンは多いのではないでしょうか。

だからこそ、すべてのキャラクターを"動かす"ハブになりたいと考えました。推しへの愛を自分の手で表明できて、その動画がきっかけで、まだ知らない誰かにそのキャラクターが届いていく--そんなアプリを作りたいという想いが、『うごキャラ』の出発点です。

◼︎アプリ開発責任のプロフィール



RASEN株式会社 代表取締役/CEO

2008年、愛知県名古屋市生まれ。中学受験を経て東海中学校に入学。中学時代は、読書やアニメ鑑賞に没頭しながらビジネスに興味を持つ。中学3年生に自分自身で「合同会社ノブレス」を設立し代表を務めることで、企業の仕組みを学ぶ。その後、東海高校ビジネス愛好会に入部し、色々なハッカソンに挑戦する。その後、学校生活の退屈さに嫌気がさし、高校を中退。起業活動に専念する決意を固める。現在は、アニメを通じて社会に影響を与え、人々に新たな視点を提供することを目指している。

◼︎「うごキャラ」の主要機能

「うごキャラ」は、人気キャラ・ダンスモーション・背景をアプリ内から選択して組み合わせるだけで動画が制作できます。さらに、YouTubeShorts・TikTok上から投稿すると音楽に合わせてキャラクターが踊ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bQzabz1zYoA ]



1.推しの3Dモデルでショート動画が作れる！











2.人気のダンスモーションを選んで踊らせよう！







3.作った動画をそのままSNSにシェアしよう！

◼︎リリース記念キャンペーン実施

この度、バーチャル美少女ねむの参戦を記念し、X（旧Twitter）投稿 コラボキャンペーンを実施いたします。



【推しVTuberのショートが簡単に作れる新アプリ『うごキャラ』にバーチャル美少女ねむが登場！ 5/30（土）までAmazonギフトキャンペーン実施中！】

うごキャラでねむちゃんを動かした動画を 「#ねむちゃんねる」をつけてXに投稿しよう！

💬 バーチャル美少女ねむ本人がリアクションしにくる！

さらに抽選で1名様にAmazonギフト券3,000円分をプレゼント！



【応募方法】

１. アプリをダウンロード（https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%86%E3%81%94%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9/id6759901660）

２. うごキャラでバーチャル美少女ねむを動かした動画を 「#ねむちゃんねる」をつけてXに投稿

■ 今後の展開

『うごキャラ』は、すべてのファンが推しを"動かせる"場所となることを目指し、機能・コンテンツの拡充を継続してまいります。

【今後のロードマップ（予定）】

・対応キャラクターの拡大 - VTuber・アニメ・同人作品との正式コラボを順次展開

・モーション／モデル表現の強化 - プロ振付師による新規ダンス、表情・口パク・物理表現のさらなる向上

・AR 機能の搭載 - 現実の空間に推しを呼び出し、リアル背景と融合させた制作を可能に

・マルチキャラクター機能 - 複数キャラが同じステージで踊る

※最新情報は公式 X（@UGO_CHARA）にて随時発表いたします。

◼︎アプリ概要

アプリ名：うごキャラ

対応OS：iOS

価格：無料（アプリ内課金あり）

ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/うごキャラ/id6759901660(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%86%E3%81%94%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9/id6759901660)

公式X：https://x.com/UGO_CHARA

開発・提供：RASEN株式会社

■バーチャル美少女ねむ（VTuber / 作家 / メタバース文化エバンジェリスト）

「バーチャルでなりたい自分になる」をテーマに人類の進化を促すべく配信・執筆・調査活動を行っている。世界最古の個人系VTuberとして2017年にデビュー。メタバースの革命性を論じた著書『メタバース進化論』（2022年、技術評論社）で「ITエンジニア本大賞2023」を受賞。国連IGF登壇を始め、講演や大学講義の経験多数。2022年にはアバター文化への貢献が認められ、キズナアイ以来史上二人目となる「アバターアワード2022 特別功労賞（一般社団法人VRMコンソーシアム）」受賞。2023年にはMoguLive VTuber Award 2023「今年最も輝いたVTuber」に選出。2025年にはForbes JAPAN「NEXT100：世界を救う希望」に選出された。

・公式X : x.com/nemchan_nel

・公式YouTube : www.youtube.com/nemchan_nel

◼︎本件に関するお問い合わせ

メール：support@rasencorp.com

会社名：RASEN株式会社

所在地：愛知県名古屋市鶴舞一丁目2番32号

設立：2025年3月