【アイスは別腹】ヨーグルトアイスボウル専門店が香川県に初上陸！イオン綾川店で5月16日から期間限定POP UP販売！

株式会社UNI今回POP UP販売を行う「Acai&Co.」のヨーグルトアイスボウル。 ※画像はイメージです。

「アイスは別腹」を展開する株式会社UNI（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：岡本 直也）は、2026年5月16日より香川県にあるアイスは別腹イオン綾川店でアサイーボウル・ヨーグルトアイスボウル専門店「Acai&Co.」の期間限定POP UP販売を開催いたします。

ヨーグルトアイスボウルの6種類のコンボメニュー ※画像はイメージです。アサイーボウルのレギュラーメニュー3種 ※画像はイメージです。

POP UPで販売を行う「Acai&Co.」は、「自然の恵みでカラダもココロもヘルシーに」をコンセプトにしているアサイーボウル・ヨーグルトアイスボウル専門店です。

昨年大好評だったアサイーボウルは3種類のレギュラーメニューに加えて、新たにハーフサイズが登場！

フルーツのトッピング量はそのままに食べやすいサイズ感になったことでよりお手軽にお召し上がりいただけます。

また、新商品のヨーグルトアイスボウルも販売します。

ヨーグルト風味のソフトクリームを使用し、ほのかな酸味がクセになる、さっぱりとした風味の商品です。

おすすめのトッピングを乗せたコンボメニューだけでなく、その日の気分に合わせて自分好みにトッピングをカスタマイズすることも可能！

是非この機会にあなただけのお気に入りの組み合わせを見つけてみてください。

Acai&Co.のアカウントはこちら :https://www.instagram.com/acaiandco.77?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

■オープン企画キャンペーン

「Acai&Co.」で販売予定のヨーグルトアイスボウル。 ※画像はイメージです。アサイーボウルはハーフサイズに変更可能！ ※画像はイメージです。

今回、アイスは別腹イオン綾川店での POP UP販売を記念して、アイスは別腹イオン綾川店のInstagramアカウントをフォローしていただいたお客様に向けて「各日先着50名様限定でお好きな商品200円引き」のオープン企画を5月16,17日の2日間限定で実施します。

この機会に、ぜひアイスは別腹イオン綾川店をご利用いただき、様々なラインナップが楽しめる「Acai&Co.」の商品をお召し上がりください。

■POP UP情報

【アイスは別腹 イオン綾川店】

イオン綾川店のアカウントはこちら :https://www.instagram.com/ice.betsubara.kagawa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

・住所：香川県綾歌郡綾川町萱原822-1 イオンモール綾川1階

・営業時間：10:00～21:00

・定休日：なし

【会社概要・問い合わせ先】

・運営会社：株式会社 UNI

・代表取締役社長：岡本 直也

・事業内容：アイスは別腹FC本部、SNS運用代行事業

・電話番号：079-280-8005

・問い合わせ先：info@77sweets.com

ホームページはこちら :https://ice-betsubara.com