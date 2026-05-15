”新ビジュアル登場”サッポロファクトリー店限定　旧永山邸で成人ロケーションフォト

有限会社三景スタジオ

歴史と伝統を感じる空間で、少し大人になった二十歳の記念を残す。

ロケーションフォトならではの世界観を体験してみませんか？

ぱれっと成人記念ページ :https://www.studio-palette.com/seijin/

札幌の歴史が息づく和洋折衷の美、旧永山武四郎邸・旧三菱鉱業寮

札幌市中央区、サッポロファクトリーに隣接する永山記念公園内に佇む「旧永山武四郎邸・旧三菱鉱業寮」は、明治と昭和の記憶を今に伝える貴重な歴史的建造物です。明治10年代前半に建設された旧永山武四郎邸は、北海道開拓の父の一人である永山武四郎の私邸として誕生しました。

純和風の座敷に洋風の応接間を繋げた「和洋折衷」の様式は、当時の開拓使高官の暮らしを物語る建築史上極めて重要な遺構です。

昭和時代に入ると、三菱鉱業がこの地を譲り受け、重厚な木造2階建ての「旧三菱鉱業寮」が増築されました。モダンな洋風建築と明治の和風建築が共生する姿は、札幌の都市形成の歩みを象徴しています。

現在は、歴史を肌で感じられる一般公開エリアに加え、当時の趣を活かした「ナガヤマレスト」が併設されており、レトロな空間の中で現代的な喫茶文化を楽しむことができます。

都心の喧騒を忘れさせる静謐な庭園とともに、札幌が歩んできた開拓の物語と美意識を体感できる文化拠点として、多くの市民や観光客に愛されています。

新ビジュアル"Soft Tradition"

今回のビジュアルは、伝統的な空間の中でノスタルジックな雰囲気を出しつつも

今の二十歳のニーズに応える、少しガーリーをプラスしたスタイルに。

伝統×トレンドを掛け合わせたビジュアルです。

- スタイリング

今回セレクトした振袖は、成人式としては王道の赤い振袖。

こちらは昨年末に入荷したばかりの新作振袖です。

小物はフリルやパールを入れてトレンド感をプラス。

振袖が比較的シンプルな柄なので、ガーリーテイストを入れてもおしゃれなバランスに仕上がります。

また、小物の色味は白で統一することにより柔らかく、ほどよいガーリーさを演出します。

- ヘアメイク

メイクは、儚さを演出させるアイメイクを引き算したイメージに。

目力が出過ぎない様に、アイシャドウは淡くほんのりパール感を忍ばせて。

その分広範囲にチークを入れ、肌の艶感を引き出すことによって

お顔の印象が振袖や空間に負けずに、華やかさを出しています。

ヘアはショートヘアを活かしシンプルなスタイリングに。

揺れるリボンのヘアピンがポージングのたびに動きが出て、印象的に仕上がります。

- 撮影スタイル

旧永山邸での撮影は、屋外と屋内両方の撮影が叶うのも魅力。

屋外では自然あふれる緑の中での撮影や、重厚感のある縁側の撮影も可能。

日差しが入る日には、木漏れ日が差し込み印象的なお写真に。

その時の日の加減に合わせて撮影スポットをカメラマンが見極めます。

屋内では、赤い絨毯の空間も魅力的。

窓際でも王道で素敵ですが、階段を使った撮影もインパクトがありおすすめです。

高低差のある空間はスタジオ撮影では難しいので、ロケーションならではのカットです。

2階に上がると、また雰囲気が変わり洋館のような空間に。

ナチュラルで柔らかい空間での撮影が叶います。

同じ撮影スポットの中でも、場所を変えて様々な空間での撮影ができるので

二十歳の記念を残すのに最適なロケーションスポットです。

このように、ぱれっとでは王道な振袖スタイルから

周りと被らない、少し個性派な撮影まで叶います。

【店舗情報】

店舗名： 写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所： 札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー レンガ館2F

公式サイト： https://www.studio-palette.com/

会社概要

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、やフォトサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp