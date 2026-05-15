うどん×天ぷら×ごはんが食べ放題！「武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール与野店」5月20日(水)オープン！

イオン株式会社

弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」や中華食堂「れんげ食堂Toshu」などを展開するイオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤 雅之）は、新業態「武蔵野うどん小麦晴れ」の3号店となる「武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール与野店」を2026年5月20日（水）にオープンいたします。

武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール与野店について

2025年8月の1号店（国分寺並木町店）オープン以来、SNSやメディアで話題を呼んでいる「武蔵野うどん小麦晴れ」。2号店の三郷鷹野店に続き、今回ついに3号店がイオンモール与野に誕生します。

これまでのロードサイド店舗とは異なり、待望のショッピングモール初進出を果たします。

最大の特徴は、うどん界の常識を覆す「圧倒的満腹体験」。メインのうどんを1杯注文するだけで

「麺のおかわり」「天ぷら」「ごはんもの」がすべて食べ放題になる圧倒的なビュッフェスタイルです。広々としたモール内で、お買い物やお出かけを楽しんだ後は、家族みんなでテーブルを囲む幸せなひとときをお過ごしいただけます。また、ガッツリ食べたいビジネスパーソンのランチから、天ぷらやカレーに目を輝かせるお子さま連れのご家族まで、好きなものを自由に選べるから、家族全員が「今日のごはんは最高だったね！」と笑顔になれる空間を提供してまいります。

【当店のこだわり】

・打ちたて・茹でたての「自家製麺」

毎日店内で製麺し、力強いコシと小麦の豊かな香りを最大限に引き出した「打ちたて・茹でたて」の武蔵野うどん。

・種類豊富な「天ぷら」が食べ放題

専用カウンターに並ぶ、うどんと相性抜群の天ぷら。お好きなものをお好きなだけ、丼ぶりにのせても良し、うどんの出汁に浸しても良し。

・もう一つの主役「ごはんもの」も自由自在

出汁の旨みが染みた当店自慢の「かしわ飯」や、お子さまにも大人気の「カレー」など、その日の気分に合わせてお楽しみいただけます。

パパ・ママに嬉しい「3つの安心」ポイント

「外食したいけれど、子どもの食事が心配……」

そんな声にお応えするために、ご家族皆さまで楽しめる店舗を目指しております。

・お財布にも嬉しい！未就学児は「無料」

うどん、天ぷら、ごはんものが食べ放題となりますが、未就学児のお子さまは無料、小学生のお子さまは半額でご利用いただけます。育ち盛りのお子さまと一緒に、好きなものを好きなだけお楽しみください。

・「ファミリーが入りやすい」快適な空間づくり

ベビーカーでの入店もしやすい広々とした通路や、お子さま用の椅子・食器も完備。ご家族でゆったりと快適にお過ごしいただける空間づくりを行っております。

・ベビーフード（離乳食）をご用意

小さなお子さま連れのお客さまにも安心してご利用いただけるよう、ベビーフードもご用意しております。

店舗概要

※ベビーフードは食べ放題メニューの対象外となります。お席のタブレットより別途ご注文いただけます。

■店舗名：武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール与野店

■住所：埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9

■電話番号： 048-711-2118

■営業時間： 11:00～22:00（ラストオーダー 21:00）

■定休日：不定休

■席数：86席（テーブル席48席、小上がり席30席、カウンター8席）

■車でのアクセス：首都埼玉大宮線 与野出入口より車で約4分

■公共交通機関でのアクセス：

・JR埼京線「北与野駅」西口より、国際興業バスに乗車、「イオンモール与野」バス停にて下車 約7分

・JR・東武鉄道アーバンパークライン・埼玉新都市交通伊奈線「大宮駅」西口3番乗り場より西武バスに乗車、「イオンモール与野」バス停にて下車 約15～20分

・JR宇都宮線・高崎線・京浜東北線「さいたま新都心駅」西口より、国際興業バスに乗車、「イオンモール与野」バス停にて下車 約5分

最大の魅力は、圧倒的コスパの食べ放題スタイル

■うどんメニューをご注文いただくことで、麺のおかわり（麺のみ・かけうどん・ぶっかけうどん）が自由！

※店舗により商品内容、価格が異なる場合がございます。

■他にも、天ぷらやごはんもの、〆にはうどん粉スイーツなど食べ放題でお楽しみいただけます。

『武蔵野うどん小麦晴れ』について

※品揃えは日によって異なる場合がございます。数量限定の商品もございますので、あらかじめご了承ください。

「武蔵野うどん小麦晴れ（こむぎばれ）」は、国産小麦にこだわった武蔵野うどんに、天ぷらやごはんなどの食べ放題を組み合わせたうどん店です。

武蔵野うどんは、一般的なうどんよりも太く、強いコシと噛みごたえが特長。毎日店内で製麺し、打ちたて・ゆでたての麺を提供することで、小麦本来の香りと食感を最大限に引き出します。

提供スタイルは、出汁を効かせたつけ汁に麺を浸して味わう「つけ汁スタイル」をはじめ、さまざまな食べ方をご用意しています。

また、種類豊富な天ぷらを食べ放題形式で自由に組み合わせを楽しめるのも特徴で、うどんに乗せるのはもちろん、ごはんと合わせて自分だけの天丼セットにしたり、他ご飯ものもご用意しております。

「大地の恵みを、こころゆくまで」をコンセプトに、素材・製法・自由度にこだわった、これまでにない新たなうどん体験をお届けします。

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/brand/komugibare-top

X：https://x.com/komugibare

Instagram：https://www.instagram.com/komugibare/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/れんげ食堂Toshu/鉄鍋焼きスパ ゲッティ 他

オリジン東秀公式サイト：https://www.toshu.co.jp/