【お詫び】「MINITEEN OFFICIAL LICENSE MERCH 第4弾」発売延期のお知らせ

株式会社KOLLECTION

平素より弊社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

先日ご案内いたしました、SEVENTEENをモチーフにしたキャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」公式ライセンス商品の店舗販売につきまして、海外輸送における船便遅延の影響により、「第4弾」商品の入荷に遅れが発生しております。

そのため、5月20日（水）より大丸梅田店・大丸東京店にて販売開始を予定しておりました「MINITEEN OFFICIAL LICENSE MERCH 第4弾」につきましては、発売を延期させていただくこととなりました。

なお、第1弾～第3弾の商品につきましては、予定通り販売を実施いたします。

発売を楽しみにお待ちいただいておりますお客様には、ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

第4弾商品の販売開始日につきましては、商品入荷の目処が立ち次第、改めてご案内いたします。

また、詳細な販売日時につきましても、決定次第、弊社SNSおよび各種ご案内にてお知らせいたします。

発売を楽しみにお待ちいただいておりますお客様には、多大なるご迷惑をおかけしておりますこと、重ねて深くお詫び申し上げます。

【株式会社KOLLECTIONについて】

本社所在地：〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号

代表者：代表取締役 金 賢秀

設立：2019年2月

電話番号：06-4306-5400

URL：https://www.kollection.co.jp/

事業内容：輸入化粧品・日常生活品卸売業、化粧品輸入代行業、マーケティング代行業、IP事業、エンタメ事業