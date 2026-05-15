「トイズチャンネル」が第3回居酒屋イベント『酒もみんなも愛してる(ハート) ~トイズ生誕祭2026 in大阪~』を開催いたします！

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株式会社Carry On

YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「トイズチャンネル」が、第3回居酒屋イベント『酒もみんなも愛してる(ハート) ~トイズ生誕祭2026 in大阪~』を開催することをお知らせいたします。


「トイズチャンネル」が第3回居酒屋イベント『酒もみんなも愛してる(ハート) ~トイズ生誕祭2026 in大阪~』を開催いたします！



大人気の居酒屋イベントが、ついに大阪で実施決定!


おいしい料理とお酒を囲みながら、ここでしか体験できない超近距離での交流や2ショットタイムなど笑いあり感動ありの企画が盛りだくさんの90分をお届けします！



昨年に引き続き今年もメンバーの誕生日をお祝いする“生誕祭”として、


いつも応援してくださる皆さんと一緒に過ごす、感謝と愛が詰まったイベントをお届けします！


初めての方もリピーターの方も、飲んで・食べて・笑って思いっきり楽しめる時間をご用意しております！



さらに当日ご来場いただいた方には、限定ステッカーをプレゼント!


1部と2部それぞれでもらえる特典ステッカーを合わすとひとつの絵になる、ここでしか手に入らない特別仕様なので、ぜひお楽しみに!


1部参加者の皆様には追加で1部限定ステッカーもプレゼントいたします！



大阪の夏をみんなで最高に盛り上げましょう!


この機会をお見逃しなく!



◆チケットサイト


https://livepocket.jp/e/toys-izakaya2026


◆販売期間


2026年5月15日(金)　20:00～


◆日程


2026年7月12日(日)


◆タイムスケジュール


【1次会（1部）】


10:30～11:00　開場・注文受付開始


11:00～12:30　お食事・抽選会・ツーショット撮影


12:30～12:50　特典お渡し会



【2次会（2部）】


13:30～14:00　開場・注文受付開始


14:00～15:30　お食事・抽選会・ツーショット撮影


15:30～15:50　特典お渡し会


◆会場


とり酒場 難波店


大阪府大阪市中央区難波3-2-33 DONビル 1階＆地下1階


なんば駅徒歩3分


◆金額


コースチケット：6,980円


撮影チケット：1,000円(1人上限3枚まで)


※当日購入される場合は価格が上がる場合がありますので、予めご了承ください。


※撮影券は当日販売しない可能性がございます。



【食事内容】


・和風サラダ


・鶏の唐揚げ


・焼き餃子


・ポテトフライ


・塩焼きそば


※未成年の方、当日年齢確認ができなかった方はノンアルコールドリンクのみのご提供となります。



【トイズチャンネル】


https://www.youtube.com/@toys-channel



【株式会社Carry On　会社概要】


会社名　　　：株式会社Carry On（キャリオン）


本店所在地　：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F


大阪支店　　：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F


創業　　　　：2021年3月


代表取締役　：高田 樹


事業内容　　：クリエイターマネジメント


　　　　　　　各種プロモーション


　　　　　　　EC企画販売事業


　　　　　　　イベント事業


　　　　　　　SNSコンサルティング


URL　　　　：https://carry0n.co.jp/



【お問い合わせ先】


mail：info@carry0n.co.jp