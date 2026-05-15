株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「トイズチャンネル」が、第3回居酒屋イベント『酒もみんなも愛してる(ハート) ~トイズ生誕祭2026 in大阪~』を開催することをお知らせいたします。

「トイズチャンネル」が第3回居酒屋イベント『酒もみんなも愛してる(ハート) ~トイズ生誕祭2026 in大阪~』を開催いたします！

大人気の居酒屋イベントが、ついに大阪で実施決定!

おいしい料理とお酒を囲みながら、ここでしか体験できない超近距離での交流や2ショットタイムなど笑いあり感動ありの企画が盛りだくさんの90分をお届けします！

昨年に引き続き今年もメンバーの誕生日をお祝いする“生誕祭”として、

いつも応援してくださる皆さんと一緒に過ごす、感謝と愛が詰まったイベントをお届けします！

初めての方もリピーターの方も、飲んで・食べて・笑って思いっきり楽しめる時間をご用意しております！

さらに当日ご来場いただいた方には、限定ステッカーをプレゼント!

1部と2部それぞれでもらえる特典ステッカーを合わすとひとつの絵になる、ここでしか手に入らない特別仕様なので、ぜひお楽しみに!

1部参加者の皆様には追加で1部限定ステッカーもプレゼントいたします！

大阪の夏をみんなで最高に盛り上げましょう!

この機会をお見逃しなく!

◆チケットサイト

https://livepocket.jp/e/toys-izakaya2026

◆販売期間

2026年5月15日(金) 20:00～

◆日程

2026年7月12日(日)

◆タイムスケジュール

【1次会（1部）】

10:30～11:00 開場・注文受付開始

11:00～12:30 お食事・抽選会・ツーショット撮影

12:30～12:50 特典お渡し会

【2次会（2部）】

13:30～14:00 開場・注文受付開始

14:00～15:30 お食事・抽選会・ツーショット撮影

15:30～15:50 特典お渡し会

◆会場

とり酒場 難波店

大阪府大阪市中央区難波3-2-33 DONビル 1階＆地下1階

なんば駅徒歩3分

◆金額

コースチケット：6,980円

撮影チケット：1,000円(1人上限3枚まで)

※当日購入される場合は価格が上がる場合がありますので、予めご了承ください。

※撮影券は当日販売しない可能性がございます。

【食事内容】

・和風サラダ

・鶏の唐揚げ

・焼き餃子

・ポテトフライ

・塩焼きそば

※未成年の方、当日年齢確認ができなかった方はノンアルコールドリンクのみのご提供となります。

【トイズチャンネル】

https://www.youtube.com/@toys-channel

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp