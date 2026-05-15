株式会社シリウス、介護用洗身用具「switle BODY」の事業拡大に向け第1回無担保普通社債を公募発行

株式会社シリウス

株式会社シリウス（本社：東京都台東区、代表取締役：亀井隆平）は、介護用洗身用具「switle BODY（スイトル ボディ）」の事業拡大およびグローバル展開を目的として、「株式会社シリウス第1回無担保普通社債」を公募方式にて発行することをお知らせいたします。



シリウスではこれまで、「誰もが健康で、清潔にいられる未来へ」を理念に掲げ、清潔・ケア・ウェルネス領域における社会課題解決に向けた製品開発を行ってまいりました。



現在、重点戦略製品として展開している「switle BODY」は、介護を受ける方だけでなく、介護を行う方の負担軽減にも配慮したオールインワン介護用洗身用具です。



このたび、補助金採択や市場拡大に伴い受注増加が見込まれており、さらなる研究開発、生産体制強化、海外展開を加速するため、社債発行による資金調達を実施いたします。



また、シリウスではこれまでに実施したB種優先株式の募集において、90百万円の資金調達を実現しております。



今回の社債発行は、それに続く成長戦略の一環として実施するものであり、研究開発体制の強化、生産体制拡充、グローバル展開加速など、さらなる事業成長を目的としています。



なお、本社債募集につきましては、関東財務局に2026年5月14日付で有価証券通知書を提出しており、DPO（Direct Public Offering）方式による正式な公募として実施しております。



シリウスグループでは、事業成長を資本面から支援する体制として「シリウスキャピタル株式会社」を設立し、グループ内投資を推進しています。



当初は、シリウスキャピタルを通じた投資を中心にご案内しておりましたが、その中で「株式会社シリウスが発行する社債へ直接投資したい」という声をいただきました。



今回の社債発行は、そうしたご要望にお応えするとともに、今後の研究開発やグローバル展開をさらに加速させることを目的として、公募形式にて実施するものです。



より多くの方々と共に、未来のケア環境づくりへ挑戦してまいります。

＜介護用洗身用具switle BODYについて＞

「switle BODY」は、お湯と専用ボディソープを使用し、ベッド上でも快適な洗身を可能にする介護用洗身用具です。

何らかの原因で入浴ができない（または入浴回数が少ない）要介護者の衛生保全を主たる目的とするとともに、介護者の労力負担を軽減させ、必要最低限の水（約1L）で洗髪、身体洗浄に対応できることから、経済的負担の軽減も可能です。

高齢化が進む現代社会において、「清潔を保つこと」は生活の質や尊厳にも深く関わる重要なテーマです。シリウスは、介護現場における新たなケア環境づくりに挑戦しています。

※１：2023年10月30日現在、ステラアソシエ株式会社調べ。

お湯とボディソープが出せる商品において、国内外の介護用入浴機器、ポータブルシャワーを対象に調査。

＜社債概要＞

名称：株式会社シリウス 第1回無担保普通社債

発行総額：45,000,000円

募集口数：45口

1口あたりの発行価額：1,000,000円

利率：年4.0％（固定）

償還期間：2年

償還期日：2028年5月31日

申込期間：2026年5月28日まで

払込期日（発行日）：2026年5月29日

本社債はDPO（Direct Public Offering）方式にて募集を実施しています。

なお、詳細につきましては下記URLより、社債発行概要書をダウンロードの上、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

●社債発行概要書

https://drive.google.com/drive/folders/1KwPLNrEJqglMS-grNQcG_KgU-kVCPtzD?usp=sharing

＜代表コメント＞

私たちはこれまで、「誰もが健康で、清潔にいられる社会」を目指し、介護・ケア領域における課題と向き合いながら、プロダクト開発を続けてまいりました。

介護の現場では、「清潔を保つ」という当たり前のことが、身体的・精神的に大きな負担となるケースが少なくありません。私たちは、その現実に向き合いながら、介護を受ける方だけでなく、介護を行う方にとっても負担の少ない新しいケアの形を追求しています。

介護用洗身用具「switle BODY」は、そうした想いから生まれた製品です。

そして現在、日本だけでなく世界各国で高齢化が進む中、私たちが向き合っている課題は、今後さらに大きな社会課題になっていくと考えています。

今回の社債発行は、単なる資金調達ではありません。

研究開発やグローバル展開をさらに推進し、未来のケア環境をより良いものへ変えていくための挑戦です。

これからもシリウスは、技術と発想力で新しい価値創出に挑戦し、誰もが清潔に暮らせる未来の実現を目指してまいります。

＜会社概要＞

会社名：株式会社シリウス

代表者：代表取締役 亀井 隆平

事業内容：家電製品および次世代ケア・ウェルネス領域における製品開発・販売

URL：https://sirius-agent.co.jp/