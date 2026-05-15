BEAST Xチーム初のファイナルシリーズを4位で完走！『Mリーグ2025-26』ファイナルシリーズ　終了のお知らせ

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料放送BS10が運営するBEAST X（ビーストテン）は、2026年5月15日（金）に全日程を終了したプロ麻雀リーグ「M リーグ 2025-26」ファイナルシリーズにおいて、最終順位を4位で終えたことをお知らせいたします。スポンサー各社およびサポーターの皆様、シーズンを通してたくさんのご声援をいただき誠にありがとうございました。

▼ファイナルシリーズは4位で終了！賞金500万円を獲得！

BEAST Xは今期、レギュラーシーズンを3位、セミファイナルシリーズを2位で通過。ファイナルは1位から4位までが入り乱れる大激戦の中、BEAST Xのチームスタイルである「守りに入らず、攻撃的に攻め抜く」姿勢を継続し、選手それぞれが一試合一試合を全力で戦い抜きました。惜しくも優勝という目標には届きませんでしたが、チームが一丸となって戦い抜きチーム初の快挙を成し遂げたことは、BEAST Xにとって大きな財産となりました。日々たくさんのご声援をいただき、選手・スタッフ一同感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

来シーズンも今期の悔しさを糧に、さらなる高みを目指して全力で戦ってまいります。引き続きBEAST Xをどうぞよろしくお願いいたします。

【ファイナルシリーズ最終順位】

1位：EX風林火山（268.8ポイント）

2位：KONAMI麻雀格闘倶楽部（124.7ポイント）

3位：TEAM雷電（122.1ポイント）

4位：BEAST X（92.7ポイント）

▼5月20日（水）緊急生放送決定！MリーグNo.1への道 BEAST ROAD

BEAST Xの個性溢れるチームメンバー4人がMリーグに挑戦していく姿を追いかけるレギュラー番組。

5月20日（水）よる 6：00は総決算として、2025-26シーズン１年間を生放送で振り返ります。今シーズンを終えた選手の様子やお声を生放送でお届けします。ぜひご覧ください。

【放送時間】

毎週水曜よる6:30 ～ 7:00

※5月20日（水）はよる6：00から生放送を予定

【出演者】

児嶋 一哉（アンジャッシュ）BEAST Xメンバー

【放送形態】

BS10（BS200ch）

※公式アプリ「つながるジャパネット」（無料）、コネクテッドTVサービス（無料）での同時配信あり

※TVerでの見逃し配信あり

▼宿泊プランは完売！日帰りプランも残りわずか！今シーズンの狼援に感謝を込めて今年もホテル三日月にて開催！2026年6月26日（金）BEAST X FAN MEETING

2025-26シーズンを通して狼援していただいたファンの皆様へ感謝の思いを込めて、2026年6月26日（金）に千葉・木更津市にある「ホテル三日月」にてファンミーティングの開催が決定！宿泊プランは早くも完売し日帰りプランも残りわずかとなっております。イベント限定のマル秘トーク企画や宿泊者限定の選手との麻雀大会も実施など目白押しのコンテンツが盛りだくさん！詳細は特設サイトをチェック！！

【イベント日時】

2026年6月26日（金）

【特設サイト】

https://www.bs10.jp/beastx/mikazuki/

▼公式アプリ「つながるジャパネット」

本番組をBS放送中に同時配信で視聴することができるほか、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しんだり、番組企画への応募をしたりすることができます。

つながるジャパネット詳細はこちら！ :https://www.bs10.jp/app/