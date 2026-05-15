採用せずに設計チームを持つ。外構業者向け、平面図・パースを月額支援する外部設計チームサービス開始

株式会社SAKAMICHI設計

株式会社SAKAMICHI設計は、外構業者・エクステリア会社・工務店向けに、平面図・パース・修正対応などの設計業務を月額で支援する「外部設計チームサービス」

を開始しました。



本サービスは、単発の作図代行ではなく、外構会社が採用せずに設計リソースを確保できる外部チーム型の設計支援サービスです。図面作成やパース制作を継続的に外部化することで、営業・打ち合わせ・見積・現場管理に集中しやすい体制づくりを支援します。



■ 外構会社にとって、設計リソースの確保が課題に





外構業界では、営業、現地調査、見積、職人手配、現場管理など、多くの業務を少人数で対応している会社も少なくありません。



その中で、平面図やパースの作成は提案品質を左右する重要な業務です。一方で、社内の一部担当者に負担が集中しやすく、繁忙期には図面作成や修正対応が追いつかないケースもあります。



特に、次のような課題が起きやすくなっています。



・CAD担当を採用したいが、すぐには難しい

・代表や営業担当が作図まで抱えている

・繁忙期に平面図・パース作成が追いつかない

・修正対応に時間を取られ、営業活動が後回しになる

・単発外注では、毎回の説明や修正指示が負担になる

・提案資料の品質を安定させたい

・直案件を増やしたいが、提案体制が足りない



こうした課題に対し、SAKAMICHI設計では、外構会社が継続的に活用できる「外部設計チームサービス」を開始しました。



■ 作図代行ではなく、外部設計チームという選択肢



従来の作図代行は、案件ごとに図面やパースの作成を依頼する単発外注が中心です。



一方、SAKAMICHI設計の外部設計チームサービスは、単に図面を作るだけではなく、外構会社の設計業務を継続的に支えることを目的としています。



各社の図面ルール、提案スタイル、修正の進め方、好みの見せ方などを共有しながら、外部の設計チームとして活用できる点が特徴です。



単発の作図依頼では毎回説明が必要になりやすい一方で、継続的に依頼することで、やり取りの負担を減らしながら設計リソースを確保しやすくなります。



■ SAKAMICHI設計の外部設計チームサービスとは



本サービスは、外構業者・エクステリア会社・工務店向けに、外構提案に必要な設計業務を月額で支援する外部チーム型サービスです。



主な対応内容は以下の通りです。



・外構平面図の作成

・外構パースの作成

・修正図面の作成

・提案資料用の図面・画像作成

・ラフ案・手書き指示からの図面化

・既存図面をもとにした作図

・提案前のたたき台作成

・継続案件の設計サポート



なお、工事金額の見積作成は各社で行っていただき、本サービスでは図面・パース・修正対応などの設計制作業務を中心に対応します。



■ 採用せずに、設計チームを持てる理由



CAD担当者や設計担当者を採用する場合、募集、教育、固定人件費などの負担が発生します。



また、案件数や繁忙期によって作図量は変動するため、常に社内で十分な設計体制を維持することが難しい会社もあります。



本サービスでは、必要な設計業務を外部チームとして活用できるため、採用に頼らず設計リソースを確保しやすくなります。



社内に新たな人員を抱える前に、外部の設計チームとして月額で活用できる点が特徴です。



■ 営業・打ち合わせ・現場管理に集中できる体制へ



外構会社では、営業担当や代表が作図・修正対応まで抱えているケースがあります。



その結果、本来集中すべき営業、打ち合わせ、見積、顧客対応、現場管理に時間を使いにくくなることがあります。



外部設計チームを活用することで、社内メンバーは営業活動や現場対応に集中しやすくなります。



図面作成やパース制作を外部化することは、単なる作業の外注ではなく、提案体制を整えるための選択肢です。



■ 一般的な作図代行との違い



一般的な作図代行は、案件ごとの単発依頼が中心です。



SAKAMICHI設計の外部設計チームサービスは、継続的な設計支援を前提に、外構会社の設計体制を補完することを目的としています。



比較項目：一般的な作図代行 / SAKAMICHI設計の外部設計チームサービス



利用形態：

案件ごとの単発依頼 / 月額制・継続支援



関係性：

外注先 / 外部設計チーム



依頼方法：

毎回説明が必要になりやすい / 継続するほど共有しやすい



対応範囲：

図面作成中心 / 平面図・パース・修正対応・提案資料



活用目的：

作業の一部外注 / 設計リソースの確保



向いている会社：

一時的に作図が必要な会社 / 継続的に提案体制を整えたい会社



■ このような会社におすすめです



本サービスは、以下のような外構業者・エクステリア会社・工務店におすすめです。



・CAD担当を採用したいが、すぐには難しい

・代表や営業担当が作図まで抱えている

・図面作成や修正対応に時間を取られている

・繁忙期に設計リソースが足りない

・単発外注では毎回の説明が大変

・提案資料の品質を安定させたい

・営業担当を作図業務から切り離したい

・直案件を増やすために提案体制を整えたい

・社内に設計部門を持つ前に、外部チームで試したい



■ 利用の流れ



1. お問い合わせ

2. 現在の作図体制・課題をヒアリング

3. 対応範囲・依頼方法・月額プランを確認

4. 必要資料を共有

5. 平面図・パースなどを作成

6. 確認・修正

7. 納品

8. 継続利用のご相談



初回は、現在の案件数、作図にかかっている時間、社内体制、外注経験の有無などを確認し、無理なく活用できる範囲から提案します。



■ まずは1案件からでも相談可能



月額制の外部設計チームサービスではありますが、初回から大きな契約を前提にする必要はありません。



まずは現在の設計体制や作図負担を確認したうえで、初回相談・お試し案件からご相談いただけます。



「繁忙期だけ設計リソースが足りない」

「営業担当が作図まで抱えている」

「単発外注では毎回の説明が大変」

「将来的に設計体制を整えたい」



このような課題に対して、現在の状況に合わせた活用方法をご提案します。



■ 代表コメント



外構業界では、図面やパースの重要性が高まる一方で、設計業務を社内だけで抱えることが難しい会社も少なくありません。



図面作成は単なる作業ではなく、提案力や受注機会にも関わる重要な業務です。



だからこそ、単発の作図代行ではなく、外構会社の提案体制を支える外部設計チームとして活用していただけるサービスを目指しています。



採用が難しい時代でも、必要な設計リソースを外部に持てる選択肢をつくることで、外構会社がより営業や現場対応に集中できる環境づくりを支援していきます。



■ 今後の展開



SAKAMICHI設計では、外構業者・エクステリア会社・工務店が、営業や現場対応に集中しやすい体制づくりを支援していきます。



今後は、平面図・パース制作に加え、提案資料作成、AIパース活用、動画制作など、外構提案に必要な設計・ビジュアル制作領域の支援体制も強化していく予定です。



■ 外部設計チームサービスに関するお問い合わせ



外構図面・パース制作の外部化や、月額での設計支援をご検討中の外構業者・エクステリア会社・工務店の方は、以下よりお問い合わせください。



現在の作図体制や案件数に合わせて、単発のご相談から継続的な外部設計チームとしての活用までご提案します。



・まずは現在の設計体制について相談する

・初回お試し案件について相談する

・サービス資料を受け取る

お問い合わせ：info@sakamichi.co.jp

サービスサイト：https://sakamichi.co.jp/lp/exterior-design-team

■ 会社概要

会社名：株式会社SAKAMICHI設計

代表者：赤坂悠哉

所在地：東京都羽村市神明台４丁目3－５３

事業内容：外構・エクステリア設計、外構図面・パース作成、外構業者向け設計支援

対応領域：外構業者・エクステリア会社・工務店向け外部設計チームサービス

ホームページ：https://sakamichi.co.jp

電話番号：042-513-3217

メールアドレス：info@sakamichi.co.jp