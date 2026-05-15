株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/901_1_36976744d1953831016fb9d9285dfda8.jpg?v=202605160951 ]たった4回で驚きの成長！この夏、初めてのプログラミングで「考える・創る」に夢中になろう『プログラミング教育 HALLO サマースクール2026』開催

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、以下 やる気スイッチグループ）が人工知能（AI）技術の研究開発スタートアップの株式会社 Preferred Networks(https://www.preferred.jp/ja/)（東京・千代田区、以下PFN）とともに展開する「プログラミング教育 HALLO(R)」（以下、HALLO）(https://www.hallo.jp/)で、今年も小学生を中心とした子どもたちを対象に、夏限定の短期プログラム『プログラミング教育 HALLO サマースクール2026』(https://pr1.yarukiswitch.jp/lp/hal/summer)を開催します。

「どうすればうまくいく？」試行錯誤を通して、正解のない課題に挑み解決する力を育成！

生成AIの普及により、正解を出すこと以上に「適切なルールや問いを作る力」の価値が高まっています。今年のサマースクールでは、実際に使う楽しさを体感できる創造型の学びを提供します。夏期クリエイト教材は、初級・中級・上級のレベル別で構成。初級は、お子さまが組んだプログラムの選択次第で、ロボットの「うれしい！（幸せ）」が増えたり、中級は、夢をかなえる条件設計立ててプログラムを実装したり、上級は、AIのような仕組みを設計・実装したりと、まるでゲームのように没入しながら取り組める内容です。

全4回×50分で完結。初めてのお子さまから経験者までレベル別教材で「創る楽しさ」を実感！ゲーム感覚で夢中に！ロボットの「幸せ」や「10年後の未来」を自ら考えて判断の基準をルール化する本格体験

「なぜ結果が変わったのか？」「どうすればうまくいくか？」という問いに対し、お子さま自身が考え、ルールを作ってロボットを動かします。失敗を恐れずに「試して、直して」を繰り返すことで、行動と結果の関係を深く理解し、正解のない課題を論理的に解決する力や複数の要素を整理して考える力が自然に育まれます。

初めてプログラミングに挑戦するお子さまから、本格的な自動化システムの構築を目指すお子さままで、レベル別カリキュラムで「考える力・創る力・伝える力」の成長を実感いただけます。

【プログラミング教育 HALLO サマースクール2026概要】

■開催期間：

2026年7月1日（水）～8月31日（月）

※7月（7月1日～7月31日）または8月（8月1日～8月31日）のいずれかで、月をまたがずに受講いただきます。

※教室により開催日が異なります。開催時期の詳細は教室にお問い合わせ下さい。

※土日の開催につきましては各教室にお問い合わせください。

※定員になり次第、締切りとさせていただきます。



■回数：

全4回×各回50分のレッスンを受講いただきます。



■対象：

年長～中学3年生（HALLO未入会のお子さまもご参加いただけます）。



■レッスン内容：

お子さまのレベルに合わせたカリキュラムを提供します。

［初級：じゅうじつしたロボットの1日！］

ロボットの行動を決めて「幸せ」をたくさん集めます。

行動と結果を結びつけて考える力や、やってみて確かめる力を養います。

★こんなお子さまにおすすめ：はじめてのプログラミング、集中力や考える力を養いたい

★学ぶスキル：順次処理・簡単な変数に触れる



［中級：ロボットの10年後の未来を考えよう！］

行動のしかたで変化するロボットの将来を設計立てて考えます。

条件のなかで最適を考える力、複数の要素を整理してバランスよく判断する力を養います。

★こんなお子さまにおすすめ：プログラミングの基本が少しわかる、じっくり考えるのが好き、工夫が好き

★学ぶスキル：条件分岐・繰り返し・複数変数



［上級：ロボットの頭脳をつくろう！］

状態を判断し、最適な行動を自動で選択する「頭脳（システム）」の仕組みをつくります。

判断の基準をルール化し、論理的に考え仕組みとして考える力を養います。

★こんなお子さまにおすすめ：関数やリストを使った本格的なプログラミングに挑戦したい、AIのように自動で動くシステムを作ってみたい、論理的に考えてルールを組み立てるのが好き

★学ぶスキル：関数・リスト・条件設計



■お問い合わせ・お申し込み：

・コールセンター（0120-869-104 やる気いれよー）10:00～21:00（日祝を除く）

・専用WEB（https://pr1.yarukiswitch.jp/lp/hal/summer）

・お近くの教室

※教室によっては実施していない場合がございます。

実施教室はお申し込みフォームにてご確認ください。



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プログラミング教育 HALLO(https://www.hallo.jp/)

総合教育サービス企業のやる気スイッチグループと日本を代表するAI開発企業である株式会社 Preferred Networks（以下PFN）から誕生した本格的なプログラミング教室。全国で900拠点以上※を展開しています。

プログラミング教育を通して、課題解決力や自由な創造力を身につけ、子どもたちが自分自身の「やる気スイッチ」を入れ、自分で考え、自分で決め、自分で行動する「自分力」を育むことを目指します。「すべての子どもたちに想像をカタチにする力」を提供していきます。

HALLOで使用するプログラミング教材は、PFNが開発する『Playgram(TM)（プレイグラム）』です。 ゲーム感覚で学べるこのオリジナル教材は、プログラミングの技術を楽しく学び、その過程で「考える力・創造力」を育むことを目指して開発されています。

HALLO 公式サイト：https://www.hallo.jp(https://www.hallo.jp/)

※2025年2月末時点でプログラミング教育 HALLOの専門教室、プログラミング教育 HALLOをコンテンツとして導入している教室数の合計

株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※1の教室を展開し、13.5万人以上※2の子どもたちの学びをサポートしています。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾を展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※1※2 2025年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/