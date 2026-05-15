環境配慮から生まれる新しい価値提供 ″E STANDERD 「RE:born」Project×ESTNATION″

株式会社エストネーション

2025年3月1日よりスタートした、日本製ヘアケアブランド＜E STANDARD（イイスタンダード）＞との協業プロジェクト「RE:born（リボーン）」。

エストネーション六本木ヒルズ店にて、2026年5月より再販売をスタートするとともに、＜E STANDARD（イイスタンダード）＞のヘアケアプロダクトの取り扱いも開始いたします。

「RE:born（リボーン）」は、アパレル業界における大きな環境問題の一つである残布を活用した、イイスタンダードオリジナルのリボン付きギフトボックスです。

アパレル業界では、未販売の衣服や残布が環境に大きな負荷を与えており、その廃棄量は世界で年間約500万トン。Tシャツ1枚（約200g）に換算すると、約250億枚分にも相当します。

ギフト需要の高いイイスタンダードシリーズ専用のギフトボックスに残布を活用することで、新たな価値を創出できるのではないかと考え、「残布を利用したリボンを作り、ギフトボックスに使用する」というアイデアから本プロジェクトがスタートしました。

ギフトボックス 左) \330(税込) 右) \550(税込)

2026年5月より、＜E STANDARD（イイスタンダード）＞のヘアケアプロダクトの取り扱いを開始いたします。

＜E STANDARD（イイスタンダード）＞は、髪・肌・自然環境すべてに“良い”ものを追求し、成分・水・香りなど細部にまでこだわり抜いた、日本発のヘアケアブランドです。必要なものを必要なところへ届け、美しい髪へ導くトータルケアを提案します。

【取り扱い店舗】

エストネーション六本木ヒルズ店

【取り扱い商品】

■STANDARD SERIES 250ml \3,630

イイスタンダード シャンプーイイスタンダード トリートメント メデュラニュートリションイイスタンダード トリートメント キューティクルニュートリション

■DAMASK ROSE SERIES 250ml \3,630

イイスタンダード シャンプー ダマスクローズイイスタンダード トリートメント メデュラニュートリション ダマスクローズイイスタンダード トリートメント キューティクルニュートリション ダマスクローズ

■SCALP SERIES 250ml \3,630

イイスタンダード シャンプー スカルプイイスタンダード トリートメント スカルプ

■POSITIVE REPAIR SERIES 250ml \3,630

イイスタンダード シャンプー ポジティブリペアイイスタンダード トリートメント ポジティブリペア

■その他

・ボディ セラムウォッシュ

・ヘアセラム

・ヘアミルク

・ヘアオイル

・トラベルセット