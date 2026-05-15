【マレーシア・ペナン】「焼肉すだく」海外展開を加速　日本産黒毛和牛を提供する新店舗が2026年5月15日グランドオープン

株式会社総合近江牛商社

株式会社総合近江牛商社（本社：滋賀県守山市／代表取締役：西野立寛）は、焼肉ブランド「焼肉すだく」において、マレーシア現地法人「TAIRYO SDN. BHD.」とのパートナーシップのもと、マレーシア・ペナンに新店舗を2026年5月15日にグランドオープンしたことをお知らせいたします。

本出店は、シンガポール、インドネシア、フィリピン、中国に続く海外展開の一環であり、日本産黒毛和牛の魅力を世界へ発信する取り組みをさらに加速させるものです。また、グランドオープン当日には、和牛の魅力をより深く体験いただく企画として、和牛カットショーを開催いたしました。

🎥 オープンイベント動画

https://youtu.be/NK3-0bemLP0?si=wq7ME2ft9apg7ZlK

オープンイベントにて和牛カットショーを開催

オープンイベントでは、日本式の和牛文化や食肉技術を体験いただく企画として、「和牛カットショー」を実施いたしました。

担当したのは、石垣島出身の高那将喬（24）。全国食肉学校を首席で卒業後、株式会社NIKUJILLEへ入社。

現在は株式会社総合近江牛商社と連携しながら、世界各国で和牛のカット技術の伝承に取り組んでいます。

部位ごとの特徴やカット技術を紹介しながら、日本の食肉文化そのものを体験いただけるイベントとなりました。

■出店の背景

マレーシアは、東南アジアの中でも経済成長が続く市場の一つであり、中間所得層・富裕層の拡大とともに、高品質な外食や日本食への需要が年々高まっています。

特にペナンは、世界的な観光都市として多くの外国人観光客や富裕層が集まるエリアであり、多文化が融合した食文化を持つ地域として知られています。

近年では、日本食に対する信頼性や人気がさらに高まっており、和牛をはじめとした高付加価値な日本食材への関心も拡大しています。一方で、本格的な日本式焼肉を提供する店舗は依然として限られており、「品質」「接客」「体験価値」を兼ね備えたブランドへのニーズが高まっています。

当社グループはこの市場環境を踏まえ、

・日本産黒毛和牛の提供

・日本式の品質管理

・焼肉すだくのブランド思想

・日本品質の接客およびオペレーション

を現地市場向けに最適化し、マレーシアにおける新たな焼肉ブランド価値の構築を目指しています。

単なる和牛提供にとどまらず、「日本の焼肉文化そのもの」を現地へ届けることを目的とし、地域に根差した店舗展開を進めてまいります。

■店舗の特徴

本店舗では、日本から輸出される高品質な黒毛和牛を中心に、「焼肉すだく」ならではの価値を提供いたします。本店舗で使用している黒毛和牛には、帆保畜産の「和奏牛（かなでぎゅう）」を採用しています。和奏牛は、きめ細やかな肉質と上質な脂の甘みが特徴の黒毛和牛であり、赤身と脂のバランスに優れた味わいを楽しむことができます。

日本国内で丁寧に肥育された和奏牛を使用することで、

海外においても日本品質の焼肉体験を提供し、「焼肉すだく」ならではの価値を表現しています。

・日本産黒毛和牛を使用した本格焼肉

・観光客やファミリー層にも利用しやすい店舗設計

・日本品質の接客・オペレーション

・現地ニーズに合わせた商品開発

「あなたの笑顔が見たいから明日も美味しい焼肉を」というブランドコンセプトのもと、

地域に根差した焼肉店を目指してまいります。

■今後の展開

株式会社総合近江牛商社グループは、「近江牛を通じて世界中を豊かに」という理念のもと、アジアを中心に海外展開を推進しています。

現在は世界9カ国に展開を進めており、複数の海外プロジェクトも進行中です。

今後もTAIRYO SDN. BHD.をはじめとした海外パートナー企業との連携を強化し、日本の食文化と和牛の魅力を世界へ発信してまいります。

■マレーシア・ペナン1号店 概要

〈店舗名〉Yakiniku Sudaku ペナン店

〈所在地〉168A, First Floor, Central @ Gurney,Persiaran Gurney,

10250 George Town,Pulau Pinang, Malaysia

〈運営パートナー〉TAIRYO SDN. BHD.

会社情報

社名：株式会社総合近江牛商社

代表取締役 ： 西野 立寛

本社 ：〒524-0022 滋賀県守山市守山1-4-14

事業内容 ： 外食事業、フランチャイズ事業、食肉卸・食肉加工事業、輸出業、中食事業

オンラインストア：https://www.omigyu-store.jp/

ウェブサイト ：https://omigyucorp.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.sudaku.official/

X：https://twitter.com/sudaku0118/

Youtube：https://www.youtube.com/@Wagyuacademy

社名：OMIGYU TRADING SINGAPORE PTE. LTD.

所在地：シンガポール

事業内容：海外事業統括、投資、食品輸入・外食事業