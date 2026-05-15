REAL AKIBAがAnime Festival Asia Thailand（AFA Thailand 2026）に出展！

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（所在地：東京都千代田区／代表取締役：田川浩巳）が所属するREAL AKIBA GROUPは、株式会社REAL AKIBAとして、2026年5月30日（土）～5月31日（日）にタイ・バンコクで開催される東南アジア最大級のポップカルチャーイベント「Anime Festival Asia Thailand（AFA Thailand 2026）」に出展いたします。本出展では、日本のアート、キャラクター、テクノロジー、そしてクリエイター文化を多角的に発信し、現地ファンに向けて“リアルな秋葉原の体験”を届けることを目指します。

会場では、世界で活躍するアーティストが所属するイラストレーター事務所「METEORA GRAVITY」の作品展示と限定グッズ販売を行い、日本の最新アートスタイルをタイのファンへ直接紹介します。また、株式会社ミキサー協力のもと、国内外で愛される「いたずらぐまのグルーミー（GLOOMY）」と「カナヘイの小動物」の2大キャラクターIPが特別展示として登場し、物販コーナーも併設することで幅広い層が楽しめる内容を展開します。

さらに、日本のサブカルチャーと最新技術が融合した「オタクに優しいギャル」のVR体験コンテンツを公開し、ここでしか味わえない没入型の特別体験を提供します。加えて、SNSで圧倒的な影響力を持つ漫画家・やしろあずき氏が現地に登場し、ファンとの交流を深めるサイン会やトークを実施する予定です。

そして、独創的な世界観で注目を集めるアートトイブラン ド「FAKETOY」も出展し、WALKER YUTAONE ver. の販売や、イベント限定となる特別展示を行います。コレクターにとって見逃せないラインナップを揃え、アートトイ文化の魅力を現地へ発信します。

REAL AKIBAは、アート・キャラクター・テクノロジー・クリエイターが交差する秋葉原文化の最前線を、AFA Thailand 2026を通じて世界へ届けてまいります。

■ 開催概要

イベント名：Anime Festival Asia Thailand（AFA Thailand 2026）

開催日程：2026年5月30日（土）～5月31日（日）

会場：バンコク（Thailand）

出展：株式会社REAL AKIBA

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/