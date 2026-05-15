株式会社エムニ代表取締役CEO・下野祐太が、テレビ東京「全力イノベーターズ～SDGsに挑むZ世代～」に出演

株式会社エムニ

株式会社エムニ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：下野祐太、以下「エムニ」）は、当社代表取締役CEOの下野祐太が、2026年5月17日（日）17時15分より放送予定のテレビ東京「全力イノベーターズ～SDGsに挑むZ世代～」に出演することをお知らせいたします。

「全力イノベーターズ～SDGsに挑むZ世代～」は、社会課題の解決に挑むZ世代の取り組みに焦点を当て、その可能性を応援する番組です。

今回の放送では、「製造業の効率化」をテーマに、製造業の現場課題に対応するエムニのオーダーメイドAIの取り組みをご紹介いただく予定です。

番組内では、下野が製造業向けAI開発に取り組むきっかけとなった、インターンシップで目の当たりにしたアナログ業務の実態に加え、「報告書の作成に時間がかかる」「図面の確認に人手が必要」といった製造業の現場課題に対し、企業ごとの業務に応じたAIシステムを提供しているエムニの取り組みが取り上げられます。

ぜひご覧ください。

■放送概要

番組名：テレビ東京「全力イノベーターズ～SDGsに挑むZ世代～」

放送日時：2026年5月17日（日）17:15～

放送テーマ：製造業の効率化

公式ホームページ：https://www.tv-tokyo.co.jp/zenryoku-innovators/

■株式会社エムニについて

株式会社エムニは、「AIで働く環境を幸せに、世界にワクワクを」というミッションのもと、製造業を中心に、各企業に最適化されたオーダーメイドAIの開発および導入支援に取り組んでいます。

現場の課題に寄り添いながら、AIの導入検討からデモ開発、PoC、本番開発、導入後の定着支援まで一貫して伴走し、製造業におけるAI活用の社会実装を推進しています。

会社名：株式会社エムニ

代表取締役CEO：下野祐太

本社 / 東京オフィス：〒101-0031 東京都千代田区東神田1丁目11-5 石田ビル東神田3階

京都オフィス：〒606-8307 京都市左京区吉田上阿達町17番地 地域経済牽引拠点1階

事業内容：製造業特化型オーダーメイドAIの開発

企業理念：「AIで働く環境を幸せに、世界にワクワクを」

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社エムニ

広報担当：岩崎

Email：hideaki.iwasaki@emuniinc.jp