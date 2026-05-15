林鼓子さんの自身初の写真集が本日5月15日に発売！オリジナル表紙・特典付きの電子版も本日より配信スタート！

株式会社イマジカインフォス

『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役や、『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』椎名立希役で活躍中の声優/俳優・林鼓子さんのファースト写真集が本日５月15日(金)に発売。限定表紙・特典付きの電子版も本日より配信開始された。

写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当。

撮影／東 京祐

『林鼓子1st写真集 coco』通常版表紙『林鼓子1st写真集 coco』電子版表紙『林鼓子1st写真集 coco』Amazon版表紙『林鼓子1st写真集 coco』インフォスクエア版表紙

電子書籍情報

電子限定カバー＆電子限定増ページ版

希望小売価格：3,850円（税込）

※通常版のカバーは付きません

『林鼓子1st写真集 coco』電子版表紙

Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1LVYHW7/

BOOK☆WALKER：https://bookwalker.jp/de051f2b61-9099-4b4e-be30-3a72ba0571c5/

Reader Store：https://ec.ebookstore.sony.jp/ec/title/11451019/

楽天kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/87f2f625eb293bb0a549dd5b3cbf99ec/

限定版・特典情報

アニメイト

共通特典

複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

※2種のうちランダムで1枚お渡し

アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）

アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）

アニメイトセット 4,290円(税込)

ボイスメッセージDLシリアル付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3422959/



通常版 3,850円(税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3422957/

ゲーマーズ

共通特典

複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

※2種のうちランダムで1枚お渡し

ゲーマーズ共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）ゲーマーズ共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）

限定版 5,170円(税込)

アナザーフォトブック付き

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10880451/

ゲーマーズ限定版特典「アナザーフォトブック」

【超】限定版 6,930円(税込)

アナザーフォトブック＆アクリルスタンド付き

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10880452/

ゲーマーズ限定版特典「アナザーフォトブック」ゲーマーズ【超】限定版特典「アクリルスタンド」

通常版 3,850円(税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10880448/

AKIHABARAゲーマーズ本店、ODAIBAゲーマーズ、ゲーマーズ池袋Bookstore、ゲーマーズオンラインショップでご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、【店舗限定複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド】（共通絵柄）をプレゼント！

ゲーマーズ一部店舗限定特典「ブロマイド」

インフォスクエア

共通特典１.

インフォスクエア限定カバー

※通常版のカバーは付きません

共通特典２.

複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

※2種のうちランダムで1枚お渡し

インフォスクエア共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）インフォスクエア共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）

限定セット 11,000円(税込)

B2タペストリー＆メイキングDVD＆缶バッジ3個セット付き

https://infosquare.shop/?pid=190903888

インフォスクエア限定版特典「B2タペストリー」インフォスクエア限定版特典「メイキングDVD」インフォスクエア限定版特典「メイキングDVD」インフォスクエア限定版特典「缶バッジ3個セット」

通常版 3,850円(税込）

https://infosquare.shop/?pid=190903971

Amazon

特典

Amazon限定カバー

https://www.amazon.co.jp/dp/4074635852

※通常版のカバーは付きません

イベント情報

アニメイト、ゲーマーズで写真集をご予約・ご購入いただいた方を対象に、発売記念イベントを開催！

イベント概要

アニメイト・ゲーマーズ購入者対象イベント

【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ

【応募方式】抽選

【応募期間】2026年6月8日（月）まで

【日程・会場・イベント内容】

7月4日(土)＠都内某所

…写真集サイン会（好きなページに宛名＆サイン）

7月5日(日)＠大阪市内某所

…写真集サイン会（好きなページに宛名＆サイン）

【当選通知】

2026年6月中旬頃予定

アニメイト イベント詳細▼

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115099

ゲーマーズ イベント詳細▼

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7226

写真集発売記念 パネル展

＜開催店舗＞

AKIHABARAゲーマーズ本店

（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）

ODAIBAゲーマーズ

（東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ シーサイドモール 1F）

＜展示期間＞

2026年5月13日（水）～ 2026年5月24日（日）

＜プレゼントキャンペーン＞

「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネル

ゲーマーズ全店舗、ゲーマーズオンラインショップにて『林鼓子1st写真集（仮）』をご予約・ご購入（下記期間中）いただいた方に、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でプレゼント！

【プレゼント応募用紙配布期間】

2026年5月13日（水）～ 2026年6月14日（日）

※商品が搬入され次第、キャンペーン開始

『林鼓子1st写真集 coco』

発売日：2026年5月15日（金）

価格：3,850円（税込）

仕様：A4判 112ページ オールカラー

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社