林鼓子さんの自身初の写真集が本日5月15日に発売！オリジナル表紙・特典付きの電子版も本日より配信スタート！
『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役や、『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』椎名立希役で活躍中の声優/俳優・林鼓子さんのファースト写真集が本日５月15日(金)に発売。限定表紙・特典付きの電子版も本日より配信開始された。
写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当。
撮影／東 京祐
『林鼓子1st写真集 coco』通常版表紙
『林鼓子1st写真集 coco』電子版表紙
『林鼓子1st写真集 coco』Amazon版表紙
『林鼓子1st写真集 coco』インフォスクエア版表紙
電子書籍情報
電子限定カバー＆電子限定増ページ版
希望小売価格：3,850円（税込）
※通常版のカバーは付きません
『林鼓子1st写真集 coco』電子版表紙
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1LVYHW7/
BOOK☆WALKER：https://bookwalker.jp/de051f2b61-9099-4b4e-be30-3a72ba0571c5/
Reader Store：https://ec.ebookstore.sony.jp/ec/title/11451019/
楽天kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/87f2f625eb293bb0a549dd5b3cbf99ec/
限定版・特典情報
アニメイト
共通特典
複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
※2種のうちランダムで1枚お渡し
アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）
アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）
アニメイトセット 4,290円(税込)
ボイスメッセージDLシリアル付き
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3422959/
通常版 3,850円(税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3422957/
ゲーマーズ
共通特典
複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
※2種のうちランダムで1枚お渡し
ゲーマーズ共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）
ゲーマーズ共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）
限定版 5,170円(税込)
アナザーフォトブック付き
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10880451/
ゲーマーズ限定版特典「アナザーフォトブック」
【超】限定版 6,930円(税込)
アナザーフォトブック＆アクリルスタンド付き
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10880452/
ゲーマーズ限定版特典「アナザーフォトブック」
ゲーマーズ【超】限定版特典「アクリルスタンド」
通常版 3,850円(税込）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10880448/
AKIHABARAゲーマーズ本店、ODAIBAゲーマーズ、ゲーマーズ池袋Bookstore、ゲーマーズオンラインショップでご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、【店舗限定複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド】（共通絵柄）をプレゼント！
ゲーマーズ一部店舗限定特典「ブロマイド」
インフォスクエア
共通特典１.
インフォスクエア限定カバー
※通常版のカバーは付きません
共通特典２.
複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
※2種のうちランダムで1枚お渡し
インフォスクエア共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）
インフォスクエア共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）
限定セット 11,000円(税込)
B2タペストリー＆メイキングDVD＆缶バッジ3個セット付き
https://infosquare.shop/?pid=190903888
インフォスクエア限定版特典「B2タペストリー」
インフォスクエア限定版特典「メイキングDVD」
インフォスクエア限定版特典「メイキングDVD」
インフォスクエア限定版特典「缶バッジ3個セット」
通常版 3,850円(税込）
https://infosquare.shop/?pid=190903971
Amazon
特典
Amazon限定カバー
https://www.amazon.co.jp/dp/4074635852
※通常版のカバーは付きません
イベント情報
アニメイト、ゲーマーズで写真集をご予約・ご購入いただいた方を対象に、発売記念イベントを開催！
イベント概要
アニメイト・ゲーマーズ購入者対象イベント
【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ
【応募方式】抽選
【応募期間】2026年6月8日（月）まで
【日程・会場・イベント内容】
7月4日(土)＠都内某所
…写真集サイン会（好きなページに宛名＆サイン）
7月5日(日)＠大阪市内某所
…写真集サイン会（好きなページに宛名＆サイン）
【当選通知】
2026年6月中旬頃予定
アニメイト イベント詳細▼
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115099
ゲーマーズ イベント詳細▼
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7226
写真集発売記念 パネル展
＜開催店舗＞
AKIHABARAゲーマーズ本店
（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）
ODAIBAゲーマーズ
（東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ シーサイドモール 1F）
＜展示期間＞
2026年5月13日（水）～ 2026年5月24日（日）
＜プレゼントキャンペーン＞
「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネル
ゲーマーズ全店舗、ゲーマーズオンラインショップにて『林鼓子1st写真集（仮）』をご予約・ご購入（下記期間中）いただいた方に、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でプレゼント！
【プレゼント応募用紙配布期間】
2026年5月13日（水）～ 2026年6月14日（日）
※商品が搬入され次第、キャンペーン開始
『林鼓子1st写真集 coco』
発売日：2026年5月15日（金）
価格：3,850円（税込）
仕様：A4判 112ページ オールカラー
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社