「マチ★アソビvol.30」にVTuber事務所「ハコネクト」の参加が決定！

株式会社アナログ



株式会社アナログ（所在地：東京都千代田区）が運営する、VTuber事務所ハコネクトは2026年5月16日(土)から5月17日(日)までの期間、徳島県徳島市で開催される「マチ★アソビ vol.30」に参加いたします。

当日はオフィシャルグッズの販売のほか、5月16日(土)は明堂しろね出演のじゃんけん大会、5月17日(日)は天海くりね・明堂しろね出演のトークショーを予定しております。

開催概要

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催事名称：マチ★アソビ vol.30

開催期間：2026年5月16日（土）～2026年5月17日（日）

開催場所：徳島県徳島市

主催 ：特定非営利活動法人マチ★アソビ (https://www.machiasobi.com/)

■ マチ☆アソビ Vol.30 販売商品ラインナップ

「しんまちボードウォーク」にて、ハコネクトオフィシャルグッズを販売いたします。

今回のマチ★アソビではハコネクト3Dメンバーのグッズや、「小日向千虎」「ミラ・ルプス」のオリジナルデザインTシャツの新商品販売など、さまざまなアイテムを販売予定です。

商品ラインナップ

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・アクリルフィギュア『3Dお披露目記念グッズ』 全4種 約170mm 各1,700円(税込)

・でか缶バッジ『3Dお披露目記念グッズ』 全4種 約76mm 各500円(税込)

・ペンライト 全2種 各4,500円(税込)

・メンバーデザインTシャツ 全2種 Lサイズ 各4,000円(税込)

・アクリルフィギュア『キービジュアル』全9種 約170mm 各1,700円(税込)

・ランダム缶バッジ 全16種 約57mm 300円(税込)

・ランダムアクリルキーホルダー全16種 約50mm 500円(税込)

■ SWEETS WAGEN コラボクレープ情報

移動型ワーゲンバスのクレープ店「SWEETS WAGEN」様との限定コラボクレープの販売が決定いたしました！

オリジナルラベル付きコラボクレープをご購入の方には「撮り下ろしポストカード」をランダムで1枚プレゼントいたします。

ポストカードの詳細は、下記内容をご確認ください。

コラボクレープ詳細

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クレープ名：あましろほいっぷソーダクレープ

使用食材 ：ホイップクリーム・冷凍イチゴ・ソーダゼリー・ブルーベリーソース・プチケーキ

※ポストカードはランダムでのお渡しとなり、絵柄はお選びいただけません。

※ポストカードは今後の他イベントや、他キャンペーン等でも配布させていただく場合がございます。

■ 天海くりね&明堂しろね 撮り下ろしポストカード特典

各種購入特典として、天海くりね&明堂しろねの撮り下ろしポストカードを配布いたします。

撮り下ろしポストカード お渡し条件

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・ハコネクトの物販ブースでお買い上げ1,000円(税込)ご購入ごとにランダムで1枚

・「SWEET WAGEN」コラボクレープを1点お買い上げごとにランダムで1枚

※ポストカードはランダムでのお渡しとなり、絵柄はお選びいただけません。

※ポストカードは今後の他イベントや、他キャンペーン等でも配布させていただく場合がございます。

■ イベント情報１. 明堂しろねの「じゃんけん大会」

5月16日(土)13時・15時から30分間、明堂しろねのじゃんけん大会を開催いたします！

じゃんけんに勝った方には「ハコネクトロゴアクリルキーホルダー(ランダム)」をおひとつお渡しいたします。

じゃんけん大会は並ぶだけでどなたでも無料でご参加いただけます。

じゃんけん大会 詳細

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開催日時：5月16日(土) 13:00～13:30・15:00～15:30

出演 ：明堂しろね

開催場所：ハコネクト物販ブース

※翌日の「トークショー」とは開催場所が異なりますので、ご注意ください。

※「じゃんけん大会」は、YouTube等での配信は予定しておりません。

※開催内容については変更や中止となる可能性がございます。

※混雑時や荒天時等、安全が確保できないと判断した場合、列の作成を一時停止したり、列を解消することがございます。

■ イベント情報２. 天海くりね&明堂しろねの「特別トークショー」

5月17日(日)17時からはufotableCINEMAの1階Entranceにて、天海くりねと明堂しろねによるトークショーを開催！

本トークショーは、YouTubeでの同時配信も予定しております。

トークショー 詳細

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開催日時：5月17日(日) 17:00～18:00

出演 ：天海くりね・明堂しろね

開催場所：ufotable CINEMA 1F エントランス

※「じゃんけん大会」とは開催場所が異なりますので、ご注意ください。

※開催内容については変更や中止となる可能性がございます。

※混雑時や荒天時等、安全が確保できないと判断した場合、列の作成を一時停止したり、列を解消することがございます。

■メンバー情報

〇天海くりね

天界海部署他界課配属、下級第三位天使の女の子。

クリオネを操る能力を持っている。

しかし、天使としての腕前は…。

ニックネームはあまみん。

好きな食べ物はアイスクリーム。

そんな彼女は今日も全力投球がんばります。

さぁ、大きな声で名前を呼んであげましょう。

せーの！＼あーまみーん！／

誕生日： 8月27日

X：https://twitter.com/amamikurine

YouTube：https://www.youtube.com/@kurine

〇明堂しろね

甘えん坊の白猫の女の子。

白猫の姿の頃は長い毛並みが自慢だった。

あるとき、毛が絡まってしまい困っていたところを人間に助けてもらったことがある。

その出来事から人間が大好きになり恩返しがしたいと強く願うようになった。

そして、魔法使いに「とある約束」をして人間の姿にしてもらい、人間達への感謝の思いを胸にお給仕している。

お給仕で頑張ったご褒美にお魚を食べたり、ご主人様やお嬢様とゲームやおしゃべりをするのが日々の楽しみ。

誕生日:8月8日

X：https://twitter.com/meidoshirone

YouTube：https://www.youtube.com/@shironech

【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】

VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。

所属 VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・公式サイト：https://haconect.com/

・公式Twitter：https://x.com/haconect

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect

ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。

自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

▼企業情報

社名: 株式会社アナログ / analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円

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