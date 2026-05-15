国内外15冠の短編映画『器（うつわ）』、茨城唯一のミニシアターで上映決定　6月6日から舞台あいさつも

合同会社JOYNS映画「器」キービジュアル

自らの舌がん経験を作品に昇華した主演女優・中島淳子、「仮面ライダーアギト」（2001年）の尾室隆弘役で知られる俳優・柴田明良が監督、そして茨城県出身の15歳の俳優・高木美嘉がメインキャストとして出演する短編映画「器」が、2026年6月6日（土）より、茨城県那珂市の「あまや座」で1週間の劇場上映を行います。

本作は栃木県益子町・茂木町・真岡市でオールロケ撮影され、国内7つ・海外8つの計15映画祭で受賞。高木美嘉は沖縄NICE映画祭で俳優賞を受賞しています。初日・2日目には主演の中島淳子、高木美嘉、監督の柴田明良による舞台挨拶を実施予定です。

高木は過去にも出演作の全国上映時にあまや座で舞台挨拶を行っており、地元茨城の劇場への凱旋上映となります。また、監督の柴田明良は現在大ヒット公開中の仮面ライダーシリーズ最新作「アギト―超能力戦争―」にメイン出演しており、話題性のある上映となります。

上映概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67312/table/11_1_9702de34d1ef12b0e093436d4349d980.jpg?v=202605160951 ]

作品紹介

「あなたを通して自分を知る。私は思ったより強い。」

声を失いかけた女性と、行き場のない姉妹。出会いが互いの人生の新たな光になる――栃木・益子の豊かな自然を背景に描かれる、静かで小さな再生の物語。不妊治療、二度の流産を経て、夫婦ふたりの人生を歩みはじめた矢先、妻が舌がんを患う。図書館での読み聞かせを生きがいにしていた彼女は、声を奪われ、子どもたちとの時間も失った。ふとしたきっかけで育児放棄された姉妹と出会い、再び言葉とつながるための、静かで小さな再生の物語。

キャスト・監督プロフィール

中島淳子/Junko Nakajima中島淳子（なかじま じゅんこ）篠崎美和 役（主演）

神奈川県出身。映画『釣りバカ日誌10』『学校3』（山田洋次監督）、テレビドラマ『独身生活』『君が教えてくれたこと』『フレンズ』などにレギュラー出演。CM『マクドナルド』『養命酒』にも出演。自身の舌がん経験をもとに、映画「器」では声を失いかけた主人公・篠崎美和を演じた。実体験に裏打ちされた繊細な演技が国内外の映画祭で高い評価を受けている。

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高木美嘉/Mika Takaki高木美嘉（たかき みか）安藤若菜 役

茨城県出身。2010年生まれ（15歳）。茨城県内の高校に通う現役高校生。2014年から子役として活動を開始し、映画・テレビ・CMなど80作品以上に出演。映画『夜明け』（2019年・広瀬奈々子監督）成田あさ役、CM『ECCジュニア』『AOKI』、NTTドコモ、日本ユニシス、星野リゾートなど大手企業案件にも多数出演。映画「器」では安藤若菜役を演じ、第4回沖縄NICE映画祭で俳優賞を受賞（初の個人演技賞）。過去にも出演作の全国上映時にあまや座で舞台挨拶を行っている。

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柴田明良/Akiyoshi Shibata柴田明良（しばた あきよし）監督・脚色／安藤修司 役

栃木県出身。1994年俳優デビュー。『仮面ライダーアギト』（2001年・テレビ朝日）で尾室隆弘役／G3マイルドとして広く知られる。『仮面ライダージオウ』（2019年）に同役で再出演。Netflix『THE DAYS』、Disney+『七夕の国』、Amazon Prime『推しの子』など話題作にも多数出演。映画「器」では監督・脚色・出演の三役を務めた。現在大ヒット公開中の仮面ライダー25周年記念作品「アギト―超能力戦争―」にも尾室隆弘役でメイン出演。

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受賞歴（国内外15映画祭で受賞）

【国内受賞】

・ 第5回MBTみんなで守るいのちの映画祭 最優秀作品賞（グランプリ）（61作品中1位）

・ 第30回ながおか映画祭 準グランプリ

・ 第1回栃木国際映画祭 観客賞（20カ国超・146作品から選出）

・ 第10回福井駅前短編映画祭 テアトルサンク賞（観客賞）・優秀賞（審査委員長：津田寛治）

・ 第20回那須ショートフィルムフェスティバル2025 観客賞

・ 第17回日本映像グランプリ2025 優秀作品賞

・ 第4回沖縄NICE映画祭 俳優賞（高木美嘉）

【海外受賞】

・ Bangkok Movie Awards バンコク映画批評家協会賞 Short Film部門（タイ）

・ East Village New York Film Festival Honorable Mention（アメリカ）

・ 4th ATIFF Best Short Film / Outstanding Achievement Award（インド／世界2,250本以上から選出）

・ Asian Independent Film Festival 9th Season 最優秀アマチュア映画賞（インド）

・ Indian Movie Awards Best Debut Filmmaker（インド）

・ Hollywood Best Indies Film Awards Best Drama（アメリカ）

・ Festival Napoleon Award Winner（フランス・パリ）

・ 2nd Jalgaon International Film Festival Best Short Film / Foreign Film（インド／世界2,500本以上から選出）

【その他 上映・選出】

・ 土(ヒジ)と森の映画祭（栃木県茂木町）／おおぶ映画祭2026 セレクト作品

・ Los Angeles Short Film Awards／Cinematic European Film Festival／Bollywood & Hollywood Film Festival Australia

・ Bollywood International Film Awards 2026／T.I.F.A. Tiete International Film Awards（ブラジル）

ほか、多数。

「あまや座」について

茨城県那珂市瓜連にある県内唯一のミニシアター。2017年10月オープン。31席。大型シネコンでは上映されない良質な作品を厳選して上映し、年間来場者は約1万人。茨城にゆかりのある監督・俳優の舞台挨拶も多数開催。

あまや座 茨城県那珂市瓜連1243（スーパーあまや駐車場内）

TEL：029-212-7531

HP： https://amaya-za.com

定休日：毎週水曜

映画「器」について

公式サイト：https://utsuwa-movie.com

公式X：https://x.com/utsuwa2025

映画「器」チラシポスター