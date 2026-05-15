すとぷり結成10周年記念のコラボカフェ『すとぷり10th Anniversary Party in SWEETS PARADISE』開催決定！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の結成10周年を記念したコラボレーションカフェ『すとぷり 10th Anniversary Party in SWEETS PARADISE』を、全国のスイーツパラダイス対象店舗にて2026年6月2日(火)より順次開催することをお知らせいたします。

『すとぷり 10th Anniversary Party in SWEETS PARADISE』は、2026年6月4日(木)に結成10周年を迎える「すとぷり」のアニバーサリーを記念して開催するコラボレーションカフェです。

本コラボレーションカフェでは、10周年ビジュアルを使用した店内装飾に加え、「リスナーさんに食べてもらいたいメニュー」を展開予定です。また、オリジナルノベルティやグッズなども順次公開を予定しております。

なお、本コラボレーションカフェのご予約は2026年5月15日(金)18:00より開始、メニュー・ノベルティ・グッズの詳細は、スイパラ公式サイト内にて2026年5月22日(金)18:00に公開予定です。

「すとぷり」10周年の特別なパーティーを、ぜひお楽しみください。

■『すとぷり 10th Anniversary Party in SWEETS PARADISE』開催概要

特設ページ：https://sweets-paradise.jp/collaboration/strawberryprince10thanniversaryparty

開催期間・店舗：

ー 2026年6月2日(火)～6月29日(月) ー

・スイーツパラダイス池袋店(東京)

・スイーツパラダイス上野マルイ店(東京)

・スイーツパラダイス梅田店(大阪)

・スイーツパラダイス丸井大宮店(埼玉)

・スイーツパラダイス京都河原町OPA店(京都)

・スイーツパラダイス広島パルコ店(広島)

ー 2026年6月2日(火)～6月21日(日) ー

・スイーツパラダイス横浜ビブレ店(神奈川)

・スイーツパラダイス仙台パルコ店(宮城)

・スイーツパラダイス福岡パルコ店(福岡)

ー 2026年6月16日(火)～6月29日(月) ー

・スイーツパラダイス名古屋パルコ店(愛知)

※開催期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※各店舗の営業時間や店休日などは、店舗情報や直接店舗までお問い合わせください。

■予約方法

※お席の事前予約はスイーツパラダイスアプリにて承ります。

スイーツパラダイスアプリ： https://www.sweets-paradise.jp/app/

※アプリでのご予約はご利用希望日の5週間前からご利用希望日の前日20時まで承っております。当日のご予約はできません。

※アプリからのご予約は、1アカウントにつき1日程のみ予約が可能です。複数日程のご予約はできませんのでご注意ください。

※予約をキャンセルしていただくか、予約日時を過ぎて新たに予約が可能となります。

≪注意事項≫

●ご利用について

※コラボメニューのご利用には、コラボメニュー代金と別途バイキング料金のご注文が必要です。

※ご予約のないお客様は当日の空席状況によりご入店までにお時間をいただいたり、ご入店いただけない場合がございます。予めご了承くださいませ。

※店舗の座席数には限りがございます。

※ご利用希望日当日にキャンセルする際は、店舗にお電話にてご連絡をお願いいたします。

※各店の営業時間や店休日などは、スイパラHP内の店舗情報や直接店舗までお問合せください。

●その他

※商品、特典は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。

※スイーツパラダイスで開催されるコラボレーションカフェは、コラボ目的ではない一般のお客様と同じ店内でのご利用となります。予めご了承ください。

※スイーツパラダイスで開催されるコラボレーションカフェをグループでご利用される際は、コラボメニューご注文の有無にかかわらず、グループ全員が同コースのご購入が必要となります。

※ご利用に際し年齢制限はございませんが、小学生以下のお客様は保護者様同伴の上でご利用をお願いしております。

※クレジットカードのご利用はご利用店舗までお問い合わせください。

※カフェ店内へはコスプレをしてのご利用はお断りしております。また、スタッフがコスプレと判断するもの（一般の日常生活をおくっている上で見かけない格好等）は、たとえご本人様はコスプレではないと主張されても入場をお断りさせていただく場合がございます。

※店内で撮影された写真をインターネット上に掲載する場合、他のお客様のプライバシーの保護のため、個人が特定できないようご配慮ください。

※ご利用時間外での店内、店頭での交流、特典やグッズトレーディング行為等は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。

※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。

■すとぷり Profile

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数440万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数50,474万人にのぼる。(2026年4月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。2026年6月に活動10周年を迎える。記念のアリーナツアーを4都市13公演で開催予定。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://fc-strawberryprince.stpr.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

公式Instagram：https://www.instagram.com/strawberryprince.info/

公式LINE：https://page.line.me/600lwgdb

<『すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ~すとぷり ARENA TOUR~』公演概要 >

― 愛知 ―

開催日時：

-2026年6月20日(土)

[1部]開場 11:00 / 開演 12:00 [2部]開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年6月21日(日) 開場 11:00 / 開演 12:00

会場：IGアリーナ 愛知県名古屋市北区名城1‐2‐22

― 大阪 ―

開催日時：

-2026年7月4日(土) 開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年7月5日(日) [1部]開場 11:00 / 開演 12:00 [2部]開場 16:30 / 開演 17:30

会場：大阪城ホール 大阪府大阪市中央区大阪城3‐1

― 福岡 ―

開催日時：

-2026年7月25日(土) 開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年7月26日(日) [1部]開場 11:00 / 開演 12:00 [2部]開場 16:30 / 開演 17:30

会場：マリンメッセ福岡A館 福岡県福岡市博多区沖浜町7‐1

― 東京 ―

開催日時：

-2026年8月18日(火) 開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年8月19日(水) [1部]開場 11:00 / 開演 12:00 [2部]開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年8月20日(木) 開場 11:00 / 開演 12:00

会場：国立代々木競技場第一体育館 東京都渋谷区神南2‐1‐1

【特設サイト】https://strawberryprince10th-livetour.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/