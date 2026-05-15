アニメ「不滅のあなたへ」オーケストラコンサートフシ役・川島零士、観察者役・津田健次郎の音声出演が決定！

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アニメ「不滅のあなたへ」は、『聲の形』でも知られる大今良時が『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載していたマンガを原作とする新時代ファンタジーです。「刺激を受けた物の姿へ変化できる能力」と「死んでも再生できる能力」を持つ主人公・フシが、人間を模して成長し、出会いと別れ、痛みや喪失を重ねながら、自らの生き方を選び取っていく姿が描かれています。

テレビアニメは、Season1が2021年4月から8月、Season2が2022年10月から2023年3月、Season3が2025年10月から2026年3月にかけて放送されました。

本公演は、そんなアニメ「不滅のあなたへ」Season1からSeason3までの音楽を、作曲者である川崎龍自身による編曲、プロデュースのもとフルオーケストラによる演奏で一挙に演奏する、特別公演です。

演奏は、北欧の作曲家の大家としても知られる、新田ユリが指揮。オーケストラは、ヴァイオリニストの今野均を筆頭に、東京を代表する俊英スタジオミュージシャン、ボーカリスト達が集結した本公演限りのドリームオーケストラ。強力な布陣が実現しました。



さらに、フシ役の川島零士、観察者役の津田健次郎による音声出演が決定。オーケストラの響きと語りによって、アニメ「不滅のあなたへ」の世界と、ドラマが再び立ち上がります。

また、本公演は子どもたちにアニメーションを通じて質の高い音楽体験に触れていただきたいという思いから、高校生以下のチケット価格を2,000円に設定しております。

未来を担う若い方々、子どもたちにご来場いただきたいと考えております。

フルオーケストラならではの臨場感ある音楽体験を、ぜひ会場にてお楽しみください。

■公演概要

公演名：アニメ「不滅のあなたへ」オーケストラコンサート

日時：2026年5月27日（水）

開場：17:30

開演：18:00

会場：杉並公会堂 大ホール

音楽・音楽監督：川崎龍

指揮：新田ユリ

コンサートマスター：今野均

音声出演：川島零士（フシ役）、津田健次郎（観察者役）

■チケット情報

販売開始：2026年4月27日（月）19:00

一般：9,000円

高校生以下：2,000円

税込・自由席

※未就学児入場不可

■プレイガイド

イープラス

スマートフォン／PC／ファミリーマート店舗

https://eplus.jp/sf/detail/4525950001-P0030001

◆出演者情報

【音楽・音楽監督／ピアノ】 川崎龍

アニメ「不滅のあなたへ」Season1～3の音楽を担当。

野田暉行・野平一郎両氏に師事し、作曲を学ぶ。東京藝術大学音楽学部作曲科在学中から、TVアニメやCM、舞台作品の音楽を手がけ、クラシックやジャズの素養を基盤に、アコースティックな楽曲から重厚なオーケストラサウンドまで幅広い音楽スタイルを得意とする。

【指揮】 新田ユリ

1990年ブザンソン国際指揮者コンクールファイナリスト、1991年東京国際音楽コンクール〈指揮〉第二位受賞。

東京交響楽団を指揮してデビュー。近年は北欧音楽の演奏・研究を活動の柱の一つとしており、2000年10月から1年間、文化庁芸術家在外研修生としてフィンランド・ラハティ交響楽団にて音楽監督オスモ・ヴァンスカのもと研鑽を積む。以後、日本とフィンランドを拠点として活動を続けている。日本シベリウス協会第3代会長。日本・フィンランド新音楽協会代表。

【コンサートマスター】 今野均

5歳よりヴァイオリンを始める。東京音楽大学在学中より演奏活動を開始し、ステージおよびスタジオで幅広く活躍。

「不滅のあなたへ」「【推しの子】」「ドクターX」など多数の映像作品に参加。MISIA、Aimer、スピッツ、LiSAほか多くのアーティスト楽曲に参加。音楽番組出演など多方面で活動している。

【音声出演】

川島零士（フシ役）

【音声出演】

津田健次郎（観察者役）

ほか

【作品基本情報】

■アニメ「不滅のあなたへ」公式サイト

https://www.nhk-character.com/chara/fumetsu

■公式X

@nep_fumetsu

■ドライブ公式X

@drive_inst

■主催・企画

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https://drive-music.jp/

■お問い合わせ

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03-6913-7500

music@drive-music.jp

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