全国の個性豊かな食の作り手が南青山に大集合！食の商談会 ″Neighbors Food Market″を開催

株式会社FOOD&COMPANY

概要

2026年6月11日（木）と12日（金）、日本全国選りすぐりの食にまつわる生産者/製造者が集まる商談会「Neighbors Food Market」を、港区南青山のSpiral Hallにて開催いたします。

このイベントは昨年6月に続く3回目の開催。学芸大学に本店を構えるオーガニックグローサリーFOOD & COMPANYと、株式会社博報堂が共同運営を行う”Neighbors Food Market”オンラインによる、生産者/ブランドなどの作り手と売り手を繋ぐリアルの商談会です。

素材そのもののおいしさを生かした商品や、人にも自然にも配慮した製法で豊かな「食」をつくりだす日本全国の小～中規模の生産者や食のブランドと、小売店のバイヤー/飲食店が一同に会する、またとない機会。

実際に食材を口にしながら、オンラインでは伝えきれない商品のストーリーや思い、「作り手」と「売り手」が目指す未来について、じっくりコミュニケーションできる2日間です。

イベント公式サイト：https://neighbors-foodmarket.com/event/food-meeting/202506(https://neighbors-foodmarket.com/event/food-meeting/202506)

ご来場案内

売り手（小売店・飲食店およびその他ビジネス関係者）向けのイベントとなります。

一般の方はご入場いただけませんので、ご了承くださいませ。

日時：

2025年6月11日（木）- 6月12日（金）

11日（木）Open 10:00 - Close 18:00

12日（金）Open 10:00 - Close 17:00

※最終入場時間は、各Close時間の30分前までとなります。

会場：

Spiral Hall / スパイラルホール 3F

（東京メトロ「表参道」駅から徒歩約1分）

地図：スパイラルホール

おもな出展者（順不同）：

GOOD MARKET KYUSYU / 一丸商店 腸活KIKUIMO / THE NODOKA / 法本胡麻豆腐店 / LITTLE MOTHERHOUSE / KIKI WINE CLUB / ひらみゆき農園 / 10Good / SUZU GROUP / YAMAZUTO / Into / yohaku / HEAL / Bocchi / 齋藤農園 /CRAFT COLA hour / NakashimaFarm / YOUALL / みみすます 薬草茶 / 豆腐干食堂 / OUCHI / カフェねねね / KAMIKATZ BEER / GourmetSilk / EMDM / MOUNTAIN GOURMET LAB. / natural herb minato / HOLO / やきいも処DOCO弐番館 / GOLEM / TOU / enwonder / saku / 株式会社稲作ほしの / 森果樹園／淡路橙研究所 / BiNoo / 柳川かまぼこ処せきや / THE OOS / New Classic Tortilla Club / 対馬もみじぼたん / FUSABUSA / &CAMBODIA / アナッサオーガニック、金沢大地 / TONE / MOTHER / QINO / 麹菓堂 wabi / Davids / ONIBUS COFFEE / バスクの塩アンセストラル / すすむ屋茶店 / リンゴリらっぱ醸造所 / ViBERi、TORU、Pic's Peanut Butter / Koma / SHONAI SPECIAL / 山とりんご / やまだい農園 / Overview Coffee / 鬼糀-onikoji- / mi norhodo / NATURE THING / WHOLE BAR , Dates Chocolate / S.BERRY / 山燕庵 / 日本草木研究所 / CanWe? / レストランサルディナス / _SHIP KOMBUCHA / 草根木皮飲料くさわけ / きょうのおだし / 08COFFEE / やいづ善八 / 駿河レモン堂 / ascorbio lab / Magica

▼アルコール類

KIKI WINE CLUB / KAMIKATZ BEER / enwonder / リンゴリらっぱ醸造所 / 日本草木研究所 / P.O.S.T studio inc.

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お申し込み方法

商談会へのご来場に際しましては、事前登録（無料）をお願いしております。

▼バイヤーの方

バイヤー（小売店や飲食店など）の皆さまには、Neighbors Food Market オンラインの会員登録をお願いしております。ご登録いただくと、イベント当日のご案内と受付QRコードが閲覧可能になります。また、BtoBoのオンラインプラットフォームとして、出展ブランドに「メッセージ」を送れたり、卸価格の「見積もり依頼」を行うことができるようになります。なお、商談会開催後のプラットフォームのご利用は必須ではございません。

▼バイヤー以外のビジネス関係者の方

お申し込み後5営業日以内に、ご登録いただいたメールアドレス宛に当日のご入場に関するご案内をお送りいたします。

お申し込みフォームリンク：

https://neighbors-foodmarket.com/event/food-meeting/202606

主催：FOOD&COMPANY（https://foodandcompany.co.jp/(https://foodandcompany.co.jp/)）

共催：株式会社博報堂

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配信元：Neighbors Food Market 運営事務局

a.morioka@foodandcompany.co.jp（運営事務局：盛岡）

公式WEBサイト：https://neighbors-foodmarket.com/event/food-meeting/202606

オンラインBtoBプラットフォーム：https://neighbors-foodmarket.com/

Instagram： https://www.instagram.com/neighbors_food_market/

