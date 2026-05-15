AGM Mobile、楽天市場「LIFE＋STORE」にて軍用規格スマートウォッチ2機種を展示

AGM Mobile Limited

AGM Mobile（エー・ジー・エム・モバイル）は、楽天市場にて開催中の大型キャンペーン「LIFE＋STORE」に参加し、2026年5月11日（月）より5月25日（月）までの期間、楽天モバイルショップ3店舗にてAGM製軍用規格スマートウォッチの実機展示を行うことをお知らせいたします。

本イベントでは、AGM Mobileのハイエンドモデル「AGM Legion Pro」と、コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル「AGM Legion 3」の2機種を実際に手に取ってお試しいただけます。両モデルともMIL-STD-810Hに準拠した軍用規格の耐久性能と5ATM防水性能を備え、アウトドアからビジネスシーンまで幅広く活躍するタフネススマートウォッチです。

展示製品概要

■ AGM Legion Pro 軍用規格スマートウォッチ

価格：14,980円（税込）

キャンペーンポイント：20％ポイントバック＋5％追加ポイント還元（合計25％相当）

AGM Legion Proは、1.43インチの高精細AMOLEDディスプレイを搭載し、MIL-STD-810Hの軍用規格認証に加え5ATMの防水性能を備えた本格アウトドアスマートウォッチです。オフライン地図機能や内蔵GPSを搭載し、スマートフォンが圏外となる山岳地帯などでも正確なナビゲーションが可能。100種類以上のスポーツモード、24時間の心拍・睡眠計測、Bluetooth通話機能など、充実のフィーチャーをこの価格で実現しています。370mAhの大容量バッテリーにより、通常使用で最大10日間、スタンバイでは最長30日間のロングバッテリーライフを実現。過酷な環境下での信頼性を求めるトレイルランナーやハイカー、現場作業者に最適な1本です。

■ AGM Legion 3 軍用規格スマートウォッチ

価格：6,980円（税込）

キャンペーンポイント：15％ポイントバック＋5％追加ポイント還元（合計20％相当）

AGM Legion 3は、大型1.95インチAMOLEDディスプレイと70ルーメンのLEDフラッシュライトを内蔵した、1万円以下とは思えない高コストパフォーマンスモデルです。MIL-STD-810H準拠の耐衝撃性能に加え、5ATM防水・IP68・IP69Kの防塵防水性能を備え、あらゆる過酷な環境下での使用を想定した設計。100種類以上のスポーツモード、血中酸素・心拍・睡眠の24時間計測、Bluetooth通話など、日常の健康管理からアウトドアアクティビティまで幅広くカバーします。500mAhの大容量バッテリーで最大30日間のスタンバイ駆動が可能。わずか50.6gの軽量設計で、長時間の装着もストレスフリーです。スマートウォッチを初めて試してみたい方にもおすすめの1台です。

開催概要

展示店舗一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133655/table/72_1_741ec91a72a45138ffafb954aca43589.jpg?v=202605160951 ]- 楽天モバイル 川崎ゼロゲート店- 楽天モバイル イトーヨーカドー武蔵境店- 楽天モバイル 川越クレアモール店

※営業時間内にご体験いただけます。



【重要なお知らせ】川越クレアモール店 一時展示休止について

楽天モバイル 川越クレアモール店では、楽天側の都合による臨時工事のため、下記の日程で商品展示を一時休止させていただきます。

展示一時休止期間：2026年5月16日（土）午後 ～ 5月17日（日）午前

展示再開：2026年5月17日（日）午後より再展示予定

上記の期間中は、川越クレアモール店にてAGM Legion Pro / Legion 3 の実機をご覧いただけません。ご来店を予定されていたお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。

他の2店舗（川崎ゼロゲート店・イトーヨーカドー武蔵境店）は通常通り展示を行っておりますので、ぜひそちらもご利用ください。

キャンペーン概要

楽天市場では「LIFE＋STORE」キャンペーンを同時開催中。対象期間中にエントリーの上、AGM Legion ProまたはAGM Legion 3をご購入いただくと、通常のポイントバックに加えて追加のポイント還元を受けられます。

AGM Legion Pro：20％ポイントバック＋5％ボーナスポイント（合計25％相当ポイント還元）

AGM Legion 3：15％ポイントバック＋5％ボーナスポイント（合計20％相当ポイント還元）

キャンペーン期間中にエントリーすれば、エントリー前のお買い物もポイントバックの対象となります。この機会にぜひ、実店舗で実機をお試しいただき、オンラインでお得にお買い求めください。

【関連リンク】

・5％ボーナスポイント対象のエントリーはこちら：

https://event.rakuten.co.jp/superdeal/campaign/overseas/omo/

・AGM Legion Pro 商品ページ（楽天市場）：

https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-legion-pro/

・AGM Legion 3 商品ページ（楽天市場）：

https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-legion-3-magnet

・AGM Legion Pro 商品ページ（Amazon）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5NSBH2Z

AGM Mobileについて

AGM Mobileは、過酷な環境下での使用に耐えるラギッドデバイス（耐久性に特化したモバイル端末）の製造を専門とするグローバルブランドです。アウトドア愛好家や現場作業者など、日常のタフな環境で活動するユーザーに向けて、信頼性の高い製品をお届けしています。「挑戦者に、安心という武器を」をブランドコンセプトに掲げ、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチを展開。軍用規格MIL-STD-810Hに準拠した堅牢設計と先進テクノロジーの融合により、世界中のユーザーから支持を集めています。

AGM Mobile 楽天市場店

URL：https://www.rakuten.co.jp/agm-glory/

AGM Mobile 公式サイト

URL：https://www.agmmobile.com/



E-mail：media@agmmobile.com/mia_eu@agmdevice.com

AGM JP カスタマーサポートセンター

E-mail：agmjp@agmdevice.com

Line:https://lin.ee/9pHPU8H

公式オンラインストア： https://www.agmmobile.jp/