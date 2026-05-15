睡眠環境を見直したい方へ。DJcongの高遮音イヤープラグが期間限定セールを開催

九洋洲 Joychou 株式会社

睡眠サポートアイテムを展開する「DJcong」は、快適な装着感と遮音性能を両立した睡眠用イヤープラグの期間限定セールを、2026年5月15日（金）から5月27日（水）まで開催いたします。

今回のセールでは、人気カラー「ブラック」「ミントグリーン」を特別価格1,799円（税込）、「グレー」を1,709円（税込）にて販売いたします。

睡眠時の騒音ストレスに着目したイヤープラグ

一般的な睡眠用耳栓では、「フィットしにくい」「長時間で耳が痛くなる」「遮音しきれない」といった悩みを抱える方も少なくありません。

DJcongの睡眠用イヤープラグは、専門家監修のもと約18ヶ月にわたる研究・試作を重ねて開発。イヤホンのような自然な装着感と、外出先でも使いやすいミニマルデザインを兼ね備えています。

睡眠時だけでなく、移動中やテレワーク、読書など、静かな環境を求めるさまざまなシーンで活用できます。

CE認定の聴覚保護性能で、より静かな睡眠環境へ

DJcongイヤープラグは、SNR値26dBのノイズリダクション性能を備えたCE認定聴覚保護具です。

車の走行音、生活音、いびき、ペットの鳴き声など、就寝時に気になりやすい環境音を軽減。実際の検証では、従来タイプと比較して入眠時間が58分から25分へ短縮されたという結果も確認されています。

遮音性と快適性のバランスを重視し、「朝まで自然に装着し続けられること」を目指した設計となっています。

柔らかなシリコン素材と3D設計で圧迫感を軽減

本製品には、超柔軟シリコン素材を採用。人間工学に基づいた3D設計により、横向き寝でも耳への圧迫感を抑えます。

さらに、日本国内基準に基づくJIS認証を取得済み。527人を対象としたアレルギーテストも実施し、肌へのやさしさにも配慮しています。

4サイズのイヤーチップが付属しており、お子さまから大人まで幅広くフィット。繰り返し洗って使えるため、衛生面とコストパフォーマンスの両立も実現しました。

目立ちにくいデザインで日常使いにも

DJcongイヤープラグは、睡眠時だけでなく、通勤・通学やテレワーク時にも取り入れやすいデザインが特徴です。

耳栓らしさを抑えたスタイリッシュなフォルムで、周囲から目立ちにくい仕様に。電車内の雑音やカフェでの環境音対策としても活用されています。

カラーは以下の3色展開です。

セール概要

- ブラック- ミントグリーン- グレー

開催期間

2026年5月15日（金）～5月27日（水）

セール価格

100日間保証付きで購入後も安心

- ブラック／ミントグリーン通常価格2,999円 → セール価格1,799円（税込）- グレー通常価格2,850円 → セール価格1,709円（税込）

DJcongでは、購入後も安心して使用できるよう、100日間保証制度を用意しています。

使用後でも相談可能なサポート体制を整えており、自分用はもちろん、騒音対策や快適な睡眠環境を求める方へのギフトとしてもおすすめです。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1FYBV2GJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com