人気占い師・ゆうこ学長のタロットスクール「UNLEASH」、電話占いウィルとの事業提携を発表

株式会社アンリッシュ

900名以上のプロ占い師を育成してきたタロット指導者・ゆうこ学長（株式会社アンリッシュ 所在地：東京都中央区）が運営するタロットスクール「UNLEASH（アンリッシュ）」は2026年4月より、電話占いウィルと業務提携を締結したことをお知らせいたします。今回の提携により、スクールで技術を磨いた受講生が卒業後に活躍できる場を優先的に確保いたします。そしてスキルの習得にとどまらず、収益化や経済的自立までを見据えた「出口戦略」を含む伴走型の支援体制を、さらに充実させてまいります。

◆ 「電話占いウィル」とは

渋谷・池袋・新宿に対面鑑定の実店舗も展開している電話占いサイト。厳しい審査を通過した実力派の鑑定師が全国から集結しており、その鑑定力は利用者からとても高い評価を得ています。24時間、いつでもどこでも相談が可能。電話占いのほか、電話が苦手な方や悩みへの回答を文章でじっくり読み返したい方向けの「メール占い」、占い師の声を直接受け取れる「ボイス占い」も用意しています。

https://d-will.jp/

◆ タロットスクール「UNLEASH」とは

タロットスクール「UNLEASH」は、主宰者・ゆうこ学長のこれまでの鑑定・発信経験を活かし、プロの占い師を育成するスクールとして2024年8月に開校しました。書籍やSNSでは伝えきれない細かなノウハウに加え、リーディングの個別レッスンや限定動画教材、熱量の高い仲間との勉強会などを通して、理想の占い師になるためのスキルを磨きます。

初心者にもわかりやすい講義により、多くの受講生が卒業後に占い師デビューを遂げています。さらに、占いスキルに加えてSNS発信・集客・マーケティングなどのノウハウも学べるプログラムを提供しており、占い師として長く活動を続けるための方法を広く身につけられるスクールです。



受講生を対象に実施したアンケートでは、満足度平均は5段階中4.87となり、また8割の受講生が「成長を実感している」と回答。「スラスラとリーディングできるようになった」「自信を持って鑑定結果を伝えられるようになった」などの感想を多数いただいています。

◆ ゆうこ学長のプロフィール

ゆうこ学長

株式会社アンリッシュ 代表取締役 / 一般社団法人日本占術教育協会 代表理事（就任予定）

北海道函館市出身。全校生徒約30名という少人数の小中学校で、地域に根ざした教育を受けて育つ。その後、北海道函館工業高等学校へ進学。民間企業勤務時代に、四柱推命、タロット占いを受け、占いの世界へ。2018年、会社員の傍ら渋谷の占い師に師事しタロット占いを開始。すぐに高い評判を呼び、予約が殺到。延べ1,400名以上の鑑定に従事する。

その後、「女性が自らの力で生きていくための技術」を伝えるべく、2024年8月にタロット占い専門職養成スクール「アンリッシュ」を設立。タロットカードを中心に初心者にもわかりやすい指導を行い、多くの受講生を未経験からプロの占い師へ育てる。これまでに900名以上のプロを育成。2025年4月株式会社アンリッシュを設立。

現在は全国56店舗の「占いの館」と提携し、女性の就労支援を行う。自身のキャリアを通じ、女性の就業困難やキャリア断絶といった社会課題の解決にビジネスの側面からアプローチしている。

◆ ゆうこ学長よりコメント

占い師を目指すとき、多くの方が「デビュー後、どうやって活動していけばいいの？」と不安を感じるのではないでしょうか。UNLEASHでは占いのスキルはもちろん、プロとして長く愛され続けるための秘訣もしっかりお伝えしています。

この度、電話占いウィル様との提携が実現しました。卒業後にプロとして活躍できる場が、より身近になっています。学んで終わりではなく、その先で輝ける場所まで、これからも皆さんに寄り添い、サポートしてまいります。

◆メディア掲載（一部）

◆ 2作品連続Amazonランキング1位獲得！著書情報

SNSアカウント- LINE公式アカウント（特典資料配布）：https://step.lme.jp/landing-qr/2005281828-y8eRj0pj?uLand=b9GcLW- YouTube：https://www.youtube.com/@yukogakucho_tarot- Instagram：https://www.instagram.com/yukogakuchou_tarot/- note：https://note.com/unleash1144- 日刊SPA！（2026年2月16日）神社ブームの裏で静かに進行する“情弱狩り”。「見ただけで周波数が上がりました！」スピリチュアル商法に分断される家族も(https://nikkan-spa.jp/2145554)『3万円でも予約が止まらない！売れる占い師の話し方・聞き方10のルール』

著者：ゆうこ学長

発売日：2025年9月12日

仕様：Kindle版／168ページ

定価：1,870円（税込）

Amazonの購入ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ2JCZ6D/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=8WEU50IQFJ9F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.k75WFxgL76IZf92lQZR3uA.Vf4ZYWQk1m8YBDpuESww3KqEsXTmzw33-bLh5FBg5Ao&dib_tag=se&keywords=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7&qid=1757332190&sprefix=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7%2Caps%2C364&sr=8-1)

『自信も売上も10倍になったお金ブロック解除:～真面目で努力家な占い師ほど陥る罠～』

著者：ゆうこ学長

発売日：2026年1月2日

仕様：Kindle版／118ページ

定価：1,870円（税込）

Amazonの購入ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E4%BF%A1%E3%82%82%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%82%8210%E5%80%8D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8A%E9%87%91%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A7%A3%E9%99%A4-%E3%80%9C%E7%9C%9F%E9%9D%A2%E7%9B%AE%E3%81%A7%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E5%AE%B6%E3%81%AA%E5%8D%A0%E3%81%84%E5%B8%AB%E3%81%BB%E3%81%A9%E9%99%A5%E3%82%8B%E7%BD%A0%E3%80%9C-%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7-ebook/dp/B0GCYCG28K/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3VBA3UORUL2MH&dib=eyJ2IjoiMSJ9.JOI79YAr3iLItZssspn3KlsjK4go5Uptv6d6kMegKxDGjHj071QN20LucGBJIEps.zmSQSmCbMbo5R1uXZhyRd-taEQuWdVJP3cU7rd_jaZ8&dib_tag=se&keywords=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7&qid=1767850177&sprefix=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86%2Caps%2C232&sr=8-1)

【会社概要】

会社名 ：株式会社アンリッシュ

所在地 ：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&EBLD. 6F

設立 ：2025年4月

事業内容：スクール事業、占い事業