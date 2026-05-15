サンサンキッズTVがおふろ知育デバイス「おふろアクアリウム」を動画で紹介！＜総再生30億回のYouTubeチャンネル＞

株式会社aquwa

株式会社aquwa（本社：東京都中央区、代表取締役：佐々木和哉）が運営する人気YouTubeチャンネル『サンサンキッズTV』は、株式会社イチネン製作所（本社：愛知県名古屋市、代表取締役会長：黒田雅史）のおふろ知育デバイス「おふろアクアリウム」とのタイアップコラボを開始し、動画を公開したことをお知らせ致します。

チャンネル登録数200万人、総再生数30億回を越えるキッズ・ファミリー向け人気YouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」が、株式会社イチネン製作所の防水×知育ゲーム「おふろアクアリウム」とのタイアップ動画を5月15日に公開！

「子どもがおふろに入りたがらない」「湯船にゆっくりつかってくれない」──そんな保護者のお悩みを楽しく解決する注目のおふろ知育デバイスを、サンサンとくもりんがたっぷり紹介します。

■商品概要

商品名 おふろアクアリウム

「おふろアクアリウム」は、「学研の図鑑LIVE」とコラボした防水知育デバイス。水を検知することでゲームがスタートし、おふろの中でリズムゲームを楽しみながらお魚を集めて、自分だけの図鑑を完成させることができます。

遊べる時間の設定機能や、生き物・時間・文字が自然と身につく知育要素も充実。防水・防塵性能はIP66/IP68対応で、毎日のおふろタイムが楽しい学びの時間に変わります。

商品詳細：

https://nexpla1s.ichinen-mfg.co.jp/product/detail/4580453629042

■「おふろアクアリウム」×サンサンキッズTV コラボ動画公開！

動画タイトル：【対決】お風呂で宇宙人と釣りバトル！？サメやマグロを大量ゲットしよう！おふろ嫌い・水遊び・プール・子供向け知育教育★サンサンキッズTV

動画公開日：2026年5月15日（金）

動画はこちらから

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=79YaKqKm2eY ]

■関連リンク

サンサンキッズTV YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug

サンサンキッズ公式サイト

https://sunsunkidstv.com/

おふろアクアリウム 商品ページ

https://nexpla1s.ichinen-mfg.co.jp/product/detail/4580453629042

株式会社イチネン製作所 ネクスプライズ事業

https://www.ichinen-mfg.co.jp/product/nxp/

サンサンキッズTVとは

3～6歳のお子様向けに、「楽しく学べる」体験の提供を目指しているYouTube動画チャンネルです。

好奇心旺盛で、冒険精神豊かなお子様が笑顔と共に成長できるように、サンサンキッズTVは親子で楽しめるお絵かき遊び、歌、工作、おもちゃ遊びなど様々な動画をアップしています。

●YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug

公式サイト一覧

●公式WEBサイト

https://sunsunkidstv.com/

●オフィシャルグッズサイト

https://sunsunkidstv.shop/

キャラクター紹介

サンサン

最近はツッコミ役も華麗にこなし中6歳の太陽の男の子で、ちょっぴり頼りないけどみんなに慕われている。

身長はトマト3個分、体重はトマト2個分で、オムライスが大好き♪

お腹のチャックの中身は誰にも秘密！

くもりん

好奇心旺盛ですっごくドジな6歳の雲の男の子。

サンサンと仲良しでいつも一緒にいる。

食いしん坊で忘れん坊でおっちょこちょいで、いつもドタバタしてる。

バナナが大好き♪

会社概要

株式会社aquwaは、『「面白い」を創る 「おもしろい」をひろげる』をミッションとして、多角的な視点で日々こだわり突き詰めた「届けたいコトが届けたい場所に届くコンテンツ」を制作・発信し続ける集団です。

幼児・ファミリー向けのYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」の運営、YouTubeを中心とした動画コンテンツ制作をはじめ、マンガ動画事業、YouTubeマーケティング・コンサルティング事業、PR動画・コンテンツ等を展開しています。

・創立日：2014年8月

・会社所在地：東京都中央区新川1丁目16-4VORT茅場町イースト5階

・代表取締役：佐々木和哉

・公式HP：http://aquwa.co.jp