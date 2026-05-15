スキンケアやメイクから、肌、髪、爪の構造や成分まで、美容の背後にある科学を体系的に解説。科学的根拠に基づく明快な回答がこの1冊に。美しく生きるシリーズ『美容を科学する』発売開始。

解説

東京書籍株式会社東京書籍株式会社は、2026年4月27日に書籍『美容を科学する』（ミシェル・ワン／著 友利 新・山本 晴代／日本語版監修）を発売いたしました。

ネット上に氾濫する未検証の情報に危惧を抱き、2011年に「Lab Muffin Beauty Science」を創設した化学者ミシェル・ワンによる１冊。ブログやYouTubeに寄せられた、「高価な製品のほうが優れているのだろうか？」「髪や爪は何でできている？」「スキンケアとクリニックでの治療の違いは？」「美肌サプリメントの科学的エビデンスは？」「シワを目立たなくするにはどうすればいいか？」「髪や爪は何でできている？」「メイクを長持ちさせるには？」といった多岐にわたる疑問に対し、科学的根拠に基づき明快に回答している。

スキンケア、ヘアケア、ネイルケア、メイクから、肌・髪・爪の構造までを全網羅し、美容の背後にある科学を体系的に解説した、専門書としても稀有で医学書級に信頼できるガイドブック。

著者情報

Contents美容の基本美容の基本美容の基本スキンケアの基本スキンケアの探究メイクの疑問

著者

ミシェル・ワン

化学者（PhD）、科学コミュニケーター。美容の科学を解説し、消費者が製品についてより良い選択を行えるよう支援する「Lab Muffin Beauty Science」を2011 年に設立。現在はInstagram、YouTube、TikTokを中心に情報発信し、100 万人以上のフォロワーを有する。製品開発および科学コミュニケーションのコンサルタントとしても活動し、ロレアルやP&Gなどの著名ブランドと協業。Google News Initiative 主催のAPAC Trusted Media Summit にて招待講演を行っている。『Wired』『ニューヨーク・タイムズ』『ELLE』『The Atlantic』『Chemistry & Engineering News』『Cosmetics & Toiletries』など多数のメディアで特集され、電子書籍『The Lab Muffin Guide to Basic Skincare』を出版し、Adore Beauty のポッドキャスト「Skincare School」の共同ホストを務めるなど幅広く活躍している。

日本語版監修者

友利 新 （ともり あらた）

東京女子医科大学卒業。同大学病院の内科勤務を経て皮膚科医に。現在は、都内のクリニックで勤務しながら、テレビ、雑誌、SNSなどで健康や美容に関する情報を発信している。著書に『女医が教えるキレイのとっておき 読む 友利新チャンネル』（飛鳥新社）、監修に『皮膚科医友利新先生が娘に伝えたい美容の話』(小学館)、『 No.1おしゃれ ヘアメイク＆スキンケアLesson』（日本文芸社）など多数。

YouTube：youtube.com/@aratatomori/join

山本晴代 （やまもと はるよ）

近畿大学医学部卒業。皮膚科専門医、美容皮膚科・レーザー指導専門医、抗加齢医学会専門医。日本レーザー医学会評議員及び指導医。近畿大学医学部附属病院皮膚科助教、PL 病院皮膚科医長を経て、現在は近畿大学病院皮膚科非常勤講師として美容皮膚科レーザーチーム主任・リーダーを務める。日本美容皮膚科学会代議員、梅花女子大学非常勤講師、日本コスメティック協会インストラクター。大学病院における診療・研究を基盤に、学会講演など幅広く活動している。

コンテンツ

本書について 凡例

序文 日本語版刊行にあたって

はじめに 美とは何か？

- 美容の基本- スキンケアの基本- スキンケアの探究- ヘアケアの仕組み- メイクの疑問- ネイルケアの極意

用語集

参考文献

索引

謝辞

著者略歴

日本語版監修者略歴

<概要>

『美容を科学する』

■ミシェル・ワン／著 友利 新・山本 晴代／日本語版監修

■定価2,420円（本体2,200円＋税10%）

■B5変型判・256頁

https://www.tokyo-shoseki.co.jp/product/books/81866/

東京書籍株式会社

東京書籍は1909(明治42)年創業。「教育と文化を通じて人づくり」を企業理念とし、新しい時代に挑戦する個性的、創造的な人材の育成を目指しています。小・中・高等学校の教科書発行部数が最多の教科書業界最大手の出版社です。近年、デジタル教科書など教育用デジタルコンテンツの開発・販売にも注力しています。その他、教育総合ポータルサイト運営、学力・体力テストなどの各種評価事業、一般書籍の発行など教育と文化に係る幅広い事業活動を行っています。