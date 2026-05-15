「AI活用」で終わる会社と、「AiX」で変革する会社の差とは？中堅・中小企業のための実践書『社長、そのAI投資、9割ムダです。』発売

AI活用の有無が、企業の存続を左右する！

「AIはわからないけど、やらないとダメな気がする」

「社内の詳しそうな人に丸投げしてしまいたい」

本書は、そんな経営者にこそ読んでほしい1冊です。

「AIをどうつくるか」の時代は終わり、現在は、

「すでにあるAIをどう使い倒し、AiX（AIトランスフォーメーション）を実現するか」

のフェーズへと移行しています。

この波に乗れるかどうかが、企業が今後生存できるかどうかの分岐点となります。

AIを使うためのハードルは年々下がり、競合他社が次々とAIを導入していくなかで、

「うちはＡＩを使う必要はない」と活用を先延ばしにすれば、

将来の競争力を自ら放棄することに等しいと言っても過言ではありません。

しかし、同じ技術やテーマでAIを導入しAiXに取り組む場合でも、

大企業と中堅・中小企業では環境や制約がまったく異なります。

大企業と比較して「中堅・中小企業はできないことが多い」

と諦める企業も少なくありませんが、

実は、中堅・中小企業だからこそできること、できるやり方があるのです。

本書では、AIに関する技術やハウツーを主眼するのではなく、

「中堅・中小企業は、AIとどのように向き合っていくべきか？」

「どのように変革につなげていくべきか？」

――といった根本的なテーマに向き合っています。

「AI活用」を投資と捉え、目先の効率化や話題づくりではなく、

将来にわたって利益を生み出し続ける「経営資産」とするためのヒントが

満載の1冊です。