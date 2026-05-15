TBS Podcast『OVER THE SUN』毎年大好評の大運動会。今年も大開催！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオがお届けするPodcast番組、『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』。

2024年、2025年に続き3回目となる人気イベント、『緑のオーバーザサン 安全第一私たちの大運動会』の詳細がついに発表となりました！

毎年約4000名の互助会員（※リスナーの呼称）と玉入れ、大玉送り、綱引き、盆踊りにクイズ大会、ハーフタイムショーなどなどお腹いっぱい盛りだくさんの内容ですが、今年は新競技タングラムを追加し、バージョンアップして開催いたします！

また、今回の大運動会に合わせ『OVER THE SUN×婦人公論』のコラボも決定！

誌面バンドルチケットをご購入の方には当日会場にて本誌をいち早くお渡しする予定です！（発売日は8月31日（月）を予定。）6時間以上、長丁場のイベントです。是非お一人1冊お手元にどうぞ。

そして、今回は宿泊付きプランもご用意します！

遠方からお越しの互助会員の皆さま、せっかくならご一緒に美味しい中華を食べながら、前夜祭で盛り上がりませんか？

今回も全員が参加できる競技はもちろん、競技参加券付きのチケットも販売。（※お一人様最大1競技参加可能。）こちらも恒例のお子様と競技参加可能なファミリーシートもご用意します。気になる詳細は、本日公開となったイベント特設サイトをご覧ください。

それでは8月29日（土）に横浜BUNTAIでお会いしましょう。ストレッチと少しの運動を忘れずに。

イベント概要

『緑のオーバーザサン 安全第一 私たちの大運動会2026』

【日時】

2026年8月29日（土）

開場10:00 ／ 開会11:30 ／ 閉会予定17:30

（公演時間：5時間30分 ※お昼休憩込み）

【場所】

横浜BUNTAI

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番1

https://yokohama-buntai.jp/#ACCESS

【運動会特設サイト】

https://www.tbsradio.jp/ots_undokai/

【競技内容】

≪全員参加競技≫

▽じゃんけん大会 ～花道を通るのはあなた～

勝っても負けてもいいじゃないですか、とかじゃないです。勝ちこそ全てです。豪華賞品をその手で掴み取れ！

▽EZでDOなハーフタイムショー

楽しむ準備は出来てるかー！盛り上がる準備は出来てるかー！ルールは簡単。周りの目を気にせずに楽しみましょう。誰もあなたのことを見ていません。あなたも誰のことも見てはいけません。普段の自分を忘れ最KOOに楽しむだけです。

▽2択クイズ ～運動会でやりたいことはここに詰め込んだッ！～

2択のチャレンジクイズは変わらずに。運動会でやりたかったことを詰め込んでみました。例えばほら、借り物競争とか。キクラゲ持ってる人なんていないでしょう・・？

≪選択参加競技≫

▼ダンシング玉入れ ～わてがダンシングクイーンでダンシングキングや～

音楽が鳴ればダンシング。玉入れ中断でダンシング。え？分かりにくいって？今年は対策バッチリですよ。LET'S SO DANCE!

▼大玉送り ～抜いて抜かれて、夏。～

デッドヒートだった2025年。あの興奮と感動を再びお届けしたい。会議を重ね尺を調整した結果、1往復増やせました。抜いて抜かれて、抜かれて抜いていくレースに期待◎

▼＜新競技＞タングラム ～見方ひとつで、見え方は変わる～

今年の知の競技はタングラム。その三角形は本当に三角か？四角は？観覧席のあなたも高みの見物というわけにはいきません。お手元に・・・ほら。

▼綱引き ～引くのは綱ではなく、勝利～

最もシンプルで最もエキサイティングな至高の競技。引きましょう、手繰り寄せましょう。あなたの手で、勝利を。

▼盆踊り ～輪になりて、和となす～

勝ち負けなんて忘れて踊りましょう。ボンっ！と特大のフィナーレです。

【各種チケット】

プレイガイド：チケットぴあ（Pコード：660-678）

https://w.pia.jp/t/ots/

■入場・応援のみ

１.入場券／応援チケット：9,900円（税込／指定席）

１.入場券／応援チケット／『OVER THE SUN×婦人公論』付き：12,100円（税込／指定席）

■競技参加付き

２.入場券・競技参加／ダンシング玉入れ～わてがダンシングクイーンでダンシングキングや～：12,300円（税込／指定席）

３.入場券・競技参加／大玉送り ～抜いて抜かれて、夏。～：12,300円（税込／指定席）

４.入場券・競技参加／タングラム～見方ひとつで、見え方は変わる～：12,300円（税込／指定席）

５.入場券・競技参加／綱引き～引くのは綱ではなく、勝利～：12,300円（税込／指定席）

６.入場券・競技参加／盆踊りフロア参加券～輪になりて、和となす～：12,300円（税込／指定席）

⇒すべて『OVER THE SUN×婦人公論』付きは14,500円（税込／指定席）

■ファミリーシート

７.ファミリーシート／応援チケット：14,400円（税込／指定席）

７.ファミリーシート／応援チケット『OVER THE SUN×婦人公論』付き：16,600円（税込／指定席）

８.ファミリーシート／競技参加／玉入れ～わてがダンシングクイーンでダンシングキングや～：17,900円（税込／指定席）

９.ファミリーシート／競技参加／盆踊りフロア参加券～輪になりて、和となす～：17,900円（税込／指定席）

⇒『OVER THE SUN×婦人公論』付きは20,100円（税込／指定席）

※ファミリーシートについて

・ファミリーシートには保護者（18歳以上）1名とお子様（0歳～12歳まで）1名の計2名分の入場料が含まれています。

・ファミリーシートは数に限りがございます。

・専用スペースにご案内します。スペースは客席内後方となります。あらかじめご了承ください。

・この座席の方は参加できる競技種目に限りがございます。

※年齢制限について

・4歳以上の方は、お1人様1枚のチケットが必要となります。

・4歳未満の方は、一般チケット（保護者）1名に付き1名のみチケット無しで入場・保護者膝上観賞が可能です。

【チケット販売スケジュール】

▽互助先行（有料会員先行）

申込期間：5/15（金）17:00～5/19（火）23:59

▼セブン-イレブンWEB抽選先行1次（抽選）

申込期間：5/29（金）17:00～6/7（日）23:59

▽宿泊パッケージプラン

申込期間：6/5（金）17:00～6/14（日）23:59

▼セブン-イレブンWEB抽選先行2次（抽選）

申込期間：6/12（金）17:00～ 6/21（日）23:59

▼一般販売（先着）

7月18日（土）12:00～

【公演に関するお問合せ】

◇TBSラジオイベントダイヤル（オペレータ受付時間 平日10:00～17:00）：03-5570-5151

◇ディスクガレージ WEBお問合せフォーム：https://info.diskgarage.com/

◇番組HP： https://overthesun.jp

TBS Podcast『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』

配信時間：毎週金曜 17時頃

出演：ジェーン・スー、堀井美香

メールアドレス： over@tbs.co.jp

番組HP： https://overthesun.jp/

番組X： https://x.com/ots_tbsradio

番組Instagram： https://www.instagram.com/overthesun_tbsradio/

ハッシュタグ：#OVERTHESUN

Spotify： https://open.spotify.com/show/4sZYkG465UBmaZfmIqYJwN