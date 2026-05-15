浸透型NMN配合のスキンケアブランド「BLENDIQUE（ブレンディーク）」公式オンラインストアが2026年5月15日（金）12:00にオープン

株式会社THE SENSESインフュージングローション スターターセット

株式会社THE SENSES（所在地：東京都渋谷区、代表：渡辺克礼）は、浸透型NMN※配合のスキンケアブランド「BLENDIQUE（ブレンディーク）」の公式オンラインストアを、2026年5月15日（金）12:00にオープンいたします。

公式サイト：

BLENDIQUE公式オンラインストア(https://blendique.jp/)

BLENDIQUEは、“何を配合するか”だけではなく、“どう届けるか”に着目したスキンケアブランドです。

ブランド第一弾として、浸透型NMN※をはじめとする美容成分を配合した「Infusing Lotion（インフュージングローション）」を発売。角質層へのなじみやすさを追求した“浸透設計”により、毎日のスキンケア体験をアップデートします。

※角質層まで

「浸透型NMN」という選択

近年、美容業界でも注目を集めるNMN。

一方で、スキンケアにおいては「何を配合するか」だけではなく、“どう届けるか”も重要だと、BLENDIQUEは考えています。

BLENDIQUEでは、浸透型NMN※をはじめとした主要成分をリポソーム化。肌との親和性を高め、角質層へなじみやすい設計を追求しました。

“高濃度”だけを競うのではなく、肌との調和や継続しやすさ、毎日使いたくなる使用感まで含めて設計する。

それが、BLENDIQUEの考えるスキンケアです。

※角質層まで

第一弾商品「Infusing Lotion（インフュージングローション）」

インフュージングローション No.1 / No.3 / No.5肌へ、なじませるという発想。

「Infusing Lotion」は、BLENDIQUEの“浸透設計”思想を体現する化粧水です。

浸透型NMN※を中心に、厳選した美容成分をバランス良く配合。

角質層へうるおいを届けながら、みずみずしく軽やかな使用感を追求しました。

また、毎日使うものだからこそ、ベタつきを抑えながらも、しっとりとしたうるおい感が続くテクスチャー設計にもこだわっています。

※角質層まで

主な特徴

■ 浸透型NMN※配合

肌なじみを考慮した浸透型NMN※を配合。毎日のスキンケアにうるおいを与えます。

■ 主要成分をリポソーム化

成分を“届ける設計”に着目し、主要成分をリポソーム化。角質層までなじみやすい処方を目指しました。

■ 肌を整える保湿設計

乾燥による肌の乱れを防ぎ、うるおいのあるなめらかな肌へ導きます。

■ 毎日使いたくなる使用感

みずみずしさと保湿感のバランスを追求し、日々のスキンケアに取り入れやすいテクスチャーに仕上げました。

※角質層まで

インフュージングローション スターターセット

どのNMN濃度が一番肌に適しているかお試しいただくためのスターターセットです。

No.1 / No.3 / No.5 各40mL

ブランドコンセプト

インフュージングローション No.1インフュージングローション No.3インフュージングローション No.5すべてを、浸透設計へ。

どれだけ優れた成分でも、肌になじまなければ意味はないと、私たちは考えています。

BLENDIQUEは、ただ成分を配合するのではなく、“届くこと”までを前提に設計したスキンケアです。

公式オンラインストアについて

オープン日時：

2026年5月15日（金）12:00

公式サイト：

https://blendique.jp/

公式Instagram：

https://www.instagram.com/blendique.jp/

BLENDIQUEについて

インフュージングローション No.1 / No.3 / No.5

BLENDIQUE（ブレンディーク）は、“浸透設計”をコンセプトに掲げるスキンケアブランドです。

成分そのものだけではなく、肌へのなじみやすさや、毎日続けたくなる使用体験までを含めて設計。

現代のライフスタイルに寄り添う、新しいスキンケアを提案します。

※本リリース内の「浸透」は角質層までを指します。

株式会社THE SENSES

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株式会社THE SENSES（広報担当）

メール：info@lajemme-shop.com