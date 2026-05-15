浸透型NMN配合のスキンケアブランド「BLENDIQUE（ブレンディーク）」公式オンラインストアが2026年5月15日（金）12:00にオープン
インフュージングローション スターターセット
株式会社THE SENSES（所在地：東京都渋谷区、代表：渡辺克礼）は、浸透型NMN※配合のスキンケアブランド「BLENDIQUE（ブレンディーク）」の公式オンラインストアを、2026年5月15日（金）12:00にオープンいたします。
公式サイト：
BLENDIQUE公式オンラインストア(https://blendique.jp/)
BLENDIQUEは、“何を配合するか”だけではなく、“どう届けるか”に着目したスキンケアブランドです。
ブランド第一弾として、浸透型NMN※をはじめとする美容成分を配合した「Infusing Lotion（インフュージングローション）」を発売。角質層へのなじみやすさを追求した“浸透設計”により、毎日のスキンケア体験をアップデートします。
※角質層まで
「浸透型NMN」という選択
近年、美容業界でも注目を集めるNMN。
一方で、スキンケアにおいては「何を配合するか」だけではなく、“どう届けるか”も重要だと、BLENDIQUEは考えています。
BLENDIQUEでは、浸透型NMN※をはじめとした主要成分をリポソーム化。肌との親和性を高め、角質層へなじみやすい設計を追求しました。
“高濃度”だけを競うのではなく、肌との調和や継続しやすさ、毎日使いたくなる使用感まで含めて設計する。
それが、BLENDIQUEの考えるスキンケアです。
※角質層まで
第一弾商品「Infusing Lotion（インフュージングローション）」
インフュージングローション No.1 / No.3 / No.5
肌へ、なじませるという発想。
「Infusing Lotion」は、BLENDIQUEの“浸透設計”思想を体現する化粧水です。
浸透型NMN※を中心に、厳選した美容成分をバランス良く配合。
角質層へうるおいを届けながら、みずみずしく軽やかな使用感を追求しました。
また、毎日使うものだからこそ、ベタつきを抑えながらも、しっとりとしたうるおい感が続くテクスチャー設計にもこだわっています。
※角質層まで
主な特徴
■ 浸透型NMN※配合
肌なじみを考慮した浸透型NMN※を配合。毎日のスキンケアにうるおいを与えます。
■ 主要成分をリポソーム化
成分を“届ける設計”に着目し、主要成分をリポソーム化。角質層までなじみやすい処方を目指しました。
■ 肌を整える保湿設計
乾燥による肌の乱れを防ぎ、うるおいのあるなめらかな肌へ導きます。
■ 毎日使いたくなる使用感
みずみずしさと保湿感のバランスを追求し、日々のスキンケアに取り入れやすいテクスチャーに仕上げました。
※角質層まで
インフュージングローション スターターセット
どのNMN濃度が一番肌に適しているかお試しいただくためのスターターセットです。
No.1 / No.3 / No.5 各40mL
インフュージングローション No.1
インフュージングローション No.3
インフュージングローション No.5
ブランドコンセプト
すべてを、浸透設計へ。
どれだけ優れた成分でも、肌になじまなければ意味はないと、私たちは考えています。
BLENDIQUEは、ただ成分を配合するのではなく、“届くこと”までを前提に設計したスキンケアです。
公式オンラインストアについて
オープン日時：
2026年5月15日（金）12:00
公式サイト：
https://blendique.jp/
公式Instagram：
https://www.instagram.com/blendique.jp/
BLENDIQUEについて
インフュージングローション No.1 / No.3 / No.5
BLENDIQUE（ブレンディーク）は、“浸透設計”をコンセプトに掲げるスキンケアブランドです。
成分そのものだけではなく、肌へのなじみやすさや、毎日続けたくなる使用体験までを含めて設計。
現代のライフスタイルに寄り添う、新しいスキンケアを提案します。
※本リリース内の「浸透」は角質層までを指します。
株式会社THE SENSES
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株式会社THE SENSES（広報担当）
メール：info@lajemme-shop.com