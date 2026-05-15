Onono Village、宮城県仙南地域で活動する「YUKI FOOTBALL ACADEMY」へのスポンサードを実施

株式会社Onono Corporation

株式会社Onono Corporation（本社：東京都港区、代表取締役：小野 竜介、）の子会社であるOnono Village（本社：東京都港区、代表取締役：小野 竜介、以下「Onono」）は、元プロサッカー選手・大久保剛志氏が設立・運営する「YUKI FOOTBALL ACADEMY」へのスポンサードを実施することをお知らせいたします。

■YUKI FOOTBALL ACADEMYとは

YUKI FOOTBALL ACADEMYは、元プロサッカー選手の大久保剛志氏が2020年8月にタイ・バンコクで設立したサッカーアカデミーです。2023年4月には宮城県仙南地域に日本校を開校し、地域の子どもたちへの指導を本格スタート。仙台市から1時間近く離れた少子化の問題を抱える街で、どんどんサッカーチームが廃部になってしまう中、サッカーの火を絶やさぬよう立ち上がりました。

サッカーの技術指導にとどまらず、礼儀・挨拶・自立・マナーといった「社会で活躍できる人間性」の育成を重視しているのが特長です。練習後には独自開発の「YUKIボール」（1日に必要な最低限の栄養素を盛り込んだ食事）を提供する食育プログラムや、元ソニー仙台FCトレーナーによるメディカルサポートも実施。また、現役Jリーガーが定期的に来校し直接指導するなど、地域に根ざした本格的な育成環境を整えています。

さらに、J2栃木Cityの斎藤恵太選手、サンフレッチェ広島の田中雄大選手ら宮城県仙南地域出身の現役Jリーガーも賛同しており、地域全体でこどもたちの成長を支える体制が広がっています。

・公式HP

https://yukifootball.jp/

■スポンサードの背景

私たちのコーポレートテーマ「あの頃の熱狂を取り戻す」には、様々な意味での"あの頃"が込められています。

高度経済成長期、寝る間も惜しんで働き、日本の礎を築いた先人たちの"あの頃"。 学生時代、部活動や何かに夢中になり、時間を忘れて打ち込んだ"あの頃"。 社会に飛び出したばかりの頃、希望に胸をふくらませていた"あの頃"。

誰もが一度は持っていた、何かに全力で熱狂していた時間。私たちはその感覚を、もう一度この社会に呼び覚ましたいと考えています。

Ononoは「日本品質を世界へ、世界の良いものを日本へ」を理念に掲げ、有楽製菓、森永製菓、山芳製菓、サンヨー食品など日本を代表するメーカーの商品を中央アジアをはじめ世界各国へ届けてきました。私たちが信じる「日本のいいもの」とは、製品だけではありません。

誠実さ、礼儀、諦めない精神。そういった価値観を体現し、これから社会へ羽ばたいていく子どもたち自身が、日本の最も誇るべき"いいもの"だと考えています。

少子化が進み、地域の少年団が廃部になっていく現実がある中、大久保氏がタイで培った経験と情熱を宮城の地で子どもたちに注ぐYUKI FOOTBALL ACADEMYの活動は、まさに私たちが取り戻したい"あの頃の熱狂"そのものです。この活動を支援することが、日本の豊かな未来への投資になると確信し、スポンサードを決定しました。

■代表メッセージ（代表取締役 小野竜介）

学生時代、私は柔道の強豪校で過ごし、ひとことで言えば"毎日が戦争"でした。全員が世界一になることしか考えていない。誰かに言われるまでもなく、各自が勝手に限界を超えて練習する。そういう環境でした。

あの頃の仲間との関係は、今でも普通の友人とはまったく違います。同じ目標のもとで本気でぶつかり合った人間同士にしか生まれない、信頼とキズナがある。大人になって振り返ったとき、あの場所で培われたものが、自分の土台になっていると気づきました。

私たちOnonoは、日本のメーカーが丹精込めてつくった商品を世界に届ける事業を続けてきました。事業を通じて確信しているのは、「日本のいいもの」とは商品の品質だけではないということです。同じビジョンを持った人間が本気で集まったとき、組織は圧倒的に強くなる。大久保さんがYUKI FOOTBALL ACADEMYで子どもたちに伝えようとしているのも、その感覚だと思っています。夢を「諦めない」という話ではなく、「そこに道があるのは当たり前」という前提で動ける人間を育てること。やると決めたら必ずやりきる、コミットと責任感を持った人間を育てること。それは私が最も共鳴する価値観です。

今グラウンドで必死にボールを追いかけている子どもたちが、いつかあの頃を振り返ったとき、あそこが自分の原点だったと思える場所をつくっていきたい。Onono Villageは、YUKI FOOTBALL ACADEMYとともに歩んでまいります。

■会社概要

商号：株式会社Onono Corporation

代表取締役：小野 竜介

所在地：〒108-0022 東京都港区海岸3-7-18 ALTO-B1002

事業内容：BtoBコンサルティング・代理店事業・輸出事業

URL：https://ononocorp.com/

商号：株式会社Onono Village

代表取締役：小野 竜介

所在地：〒108-0022 東京都港区海岸3-7-18 ALTO-B1002

事業内容：総合代理店業、広告代理店業



