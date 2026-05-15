【15カ月で見積流通額650％増】マンション修繕工事の見積支援サービス「スマート修繕」、関東エリアでのテレビCMを放送開始

株式会社スマート修繕

マンションやビルなど大型建物の修繕工事の見積、工事支援サービスを展開する株式会社スマート修繕（本社：東京都港区）は、テレビCMを2026年5月15日（金）から関東エリアの地上波、公式YouTubeで順次放映いたします。

昨今の報道や工事費高騰でお困りの管理組合様から多くのお問い合わせをいただいております。

スマート修繕はミッション「建物再生における公正なる取引の実現を通して、より良い暮らしに貢献する」の実現に向け、テレビCMを通じてより多くの方にスマート修繕のサービスをお届けしてまいります。

◆CM概要

今回のCMでは、2つの映像にアテレコ形式で「お隣のマンションが大規模修繕を大きくコストダウンしていて驚く男性」、「理事が頑張ってコストダウンをしてくれて涙ながらに喜ぶ男性」を表現しまています。普段意識し辛い、また、人任せになりがちな「お住まいのマンションの大規模修繕のコストダウン」について興味を持つきっかけになればとコミカルに表現しました。

無料の相談ダイヤル「0120-14-3704」も「いーよ、みなおし」と、CMを見た方が覚えやすいフリーダイヤルとなっています。

- タイトル：「大規模修繕をコストダウン・改」篇- URL：https://youtu.be/wMklrRVVjhs

放送開始日：2026年5月15日（金）～

放送地域 ：関東エリア

ほか、YouTubeなどでのWeb公開

◆「スマート修繕」の概要

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス。プロが独自の見積データベースを活用した見積査定を行うことで、修繕工事のコストダウンをかなえます。また、専門コンサルタントが劣化診断から工事会社のご紹介、工事支援まで徹底伴走し、一貫したサポートを提供。お客様に代わって各種の調整を実施することでお客様の手間を省きつつ、専門的な内容も分かりやすくご説明します。お客様にとっては契約や費用が発生しないため、すでに他社による見積がある状態でも、負担なくセカンドオピニオンとしてご活用いただけます。

サービスサイト：https://smart-shuzen.jp

オウンドメディア：https://smart-shuzen.jp/media

◆株式会社スマート修繕について

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス「スマート修繕」のほか、マンションの建替バリューを見える化する「スマート建替（ベータ版）」、大型建物の修繕工事の見積金額の査定を行う「スマート修繕顧問」、管理組合向けの金融商品の共同開発等、建物再生領域における事業を展開しています。専門知識のないマンション管理組合や不動産オーナーなどが、業界の事情に左右されることなく、フェアに取引できることを目指しています。

事業拡大に伴い、採用強化中！

株式会社スマート修繕では事業拡大および新規事業開始に向け、採用を強化しています。

多くのイノベーションの余地が残されている修繕市場において、「修繕工事のあたりまえを変えていく」という想いを共有できる方と、これからのチャレンジを共に成長させる仲間を探しています。

- マンション向け営業- 不動産ファンド向け営業- インサイドセールス- 品質検査- コーポレート- マーケティング

詳細は採用ページをご覧ください。

<スマート修繕の求人一覧>

https://smart-shuzen.jp/company/recruitment

◆会社概要

◆お問い合わせ

- 商号：株式会社スマート修繕- 代表：豊田 賢治郎- 資本金：8億4,996万0,994円（準備金含む）- 入会団体：一般社団法人日本経済団体連合会（経団連） 企業会員- 事務所登録：一級建築士事務所（東京都知事登録 第66294号）- 事業内容：- - 大型建物の共用部工事の見積もり、選定支援、工事支援サービス- - 大型建物の修繕工事の見積金額の査定サービス- - マンション建替の経済性、負担度可視化サービス（β版）- 所在地：東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 510- 企業URL：https://smart-shuzen.jp/company

取材のお申込み、サービスのご利用お申込み、工事会社登録のご相談、各種提携のご相談などは、以下よりお問い合わせください。

問い合わせフォーム：https://smart-shuzen.jp/#contact