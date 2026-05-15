訪日インバウンドマーケティングのOnwords、移動と荷物の“負”を逆手に取った「夏のインバウンド売上最大化戦略」 ウェビナーを6/4に開催

株式会社チェンジホールディングス

株式会社チェンジホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役兼執行役員社長：福留 大士、以下「チェンジHD」）の子会社である株式会社Onwords（本社：東京都港区、代表取締役：成澤 豪、以下「Onwords」）と、WAmazing株式会社（本社：東京都、代表取締役：加藤 史子、以下WAmazing）は、株式会社NearMeとecbo株式会社を共催に迎え、「外国人は増えているのになぜ売上が伸びないのか？移動と荷物の”負”を逆手にとった夏のインバウンド売上最大化戦略」と題し、2026年6月4日（木）13:00～14:30にインバウンド集客に興味のある事業者様向けのオンラインセミナーを開催します。

お申し込みはこちらから :https://www.onwords.co.jp/news/webinar-260604-inbound-strategy/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260515_news_webinar

インバウンド客が急増する中、「外国人は来ているのに売上に繋がらない」と悩む事業者様へ向けたウェビナーです。本ウェビナーでは、来店を阻む「アクセスの不便さ」や「来店フックの不足」といった負を逆手に取り、インバウンド売上を最大化させる戦略を代表3名が語り尽くします。

NearMeの「移動の足」で新たな来店（客数）を生み出し、ecboの「手ぶら・空間活用」でついで買い（客単価）を引き上げる。そこにOnwordsの「データ販促」を掛け合わせることで、各社の専門領域がリレーのようにつながり、全体の売上を一気に最大化させます。「駅から遠い」「空きスペースを持て余している」と諦める前に、2026年夏のインバウンド商戦を勝ち抜くヒントをお届けします。

■ セミナーのポイント

- 広告費を無駄にしない「集客の順番」：やみくもな認知施策の前に整備すべき、インバウンド客を確実に取り込むための「アクセス改善」と「来店フック」の重要性。- 「負」を武器に変える具体策：「駅から遠い」という立地をNearMeの送迎でカバーし、「ただの空きスペース」をecboの荷物預かりで強力な来店フックへと変える、逆転の受け入れ態勢づくり。- トップ対談（本音トーク）：「モビリティ（移動）」「空間シェア（荷物）」「インバウンド集客」、それぞれの領域を牽引する代表3名が登壇。「現場のリアルな悩み」から「客単価を引き上げる掛け算」まで語り尽くします。

■ 当日のアジェンダ

- オープニング・各社紹介：NearMe、ecbo、WAmazing/Onwords各社が持つソリューションを端的にご紹介します。- トップリーダーによるパネルディスカッション：「外国人は増えているのに売れない」現場のリアルな課題感からスタートし、移動と荷物の「負」をどうやって「強力な来店フック」に変えるのか。そして穴の塞がった移動導線に、どのようなプロモーションを掛け合わせれば「アクセス改善による新たな来店／ついで買いによる客単価の増加」が実現するのか。明日から着手できる具体策に迫るフリートークをお届けします。- 質疑応答：参加者の皆様からのご質問にたっぷりお答えできるよう、時間を長めに設けております。

■ 開催概要

- 開催日時：2026年6月4日（木）13:00～14:30- 開催形式：オンライン開催（Zoomウェビナー）- 参加費：無料（事前登録制）お申し込みはこちらから :https://www.onwords.co.jp/news/webinar-260604-inbound-strategy/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260515_news_webinar

■ 登壇者

- 株式会社NearMe 代表取締役社長 高原 幸一郎シカゴ大学経営大学院卒。2001年SAPへ新卒入社。国内外の様々な業界の業務改革プロジェクトに従事。2012年楽天に入社。物流事業の新規立ち上げ、日用品EC事業の責任者、米・仏グループ会社の取締役やCEOなどを歴任。「住みたい街に住み続けられる社会の実現」を目指し、2017年に株式会社NearMe（ニアミー）を創業。2018年からシェアリングエコノミーのMaaSサービス、AIを活用した「移動のシェア」サービスを複数展開している。- ecbo株式会社 代表取締役社長 工藤 慎一日本大学在学中にUber Japan株式会社の立ち上げに参画。2015年にecbo株式会社を設立。1990年生まれ、マカオ出身、日本大学卒。Uber Japan株式会社の立ち上げを経て、2015年ecbo株式会社を設立。2017年より荷物預かりサービス「ecbo cloak（エクボクローク）」を運営。2019年宅配物受け取りサービス「ecbo pickup（エクボピックアップ）」を発表。- WAmazing株式会社 代表取締役／株式会社Onwords 取締役副社長 加藤 史子※本セミナーでは、WAmazingおよびOnwordsの両社の視点からお話しします。慶應義塾大学卒業後、1998年（株）リクルート入社。「じゃらんnet」の立ち上げ等を担当後、2016年にWAmazingを創業。台湾・香港の訪日客向けに、SIMカード、免税EC、アクティビティ予約等の観光プラットフォームを展開。2025年よりOnwords取締役副社長を兼任し、データに基づいたインバウンド支援を行う。

【株式会社 Onwords について】（https://www.onwords.co.jp/ ）

Onwords は、自治体・企業向けに訪日インバウンド旅行者の集客支援を行う企業です。地域観光 DX 事業・訪日マーケティングパートナー事業を基盤に、調査、情報発信、広告運用、SNS運用など戦略立案から施策の実行までをワンストップで伴走します。「もっと楽しい日本に。」をミッションに、チェンジホールディングスグループのネットワークを活かし、観光を起点とした地方創生の実現に取り組んでいます。

【株式会社チェンジホールディングスについて】（https://www.changeholdings.co.jp/ ）

チェンジホールディングスは、「 Change People、 Change Business、 Change Japan 」をミッションに掲げ、「生産性を CHANGE する」というビジョンのもと、デジタル人材の育成支援や業務プロセスの革新及びデジタル化を担う NEW-IT トランスフォーメーション事業と DX による地方創生の推進をミッションとするパブリテック事業の2つの事業を柱として推進・拡大しています。