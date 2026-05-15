【元アナウンサーの完璧発音】公式LINEアカウント「スンジュンの韓国語『発音』ブートキャンプ」の登録者数が1万3,000人を突破。さらに無料講義5本をYouTubeで公開

株式会社アクセントエース

オンライン韓国語スクール「K-PRO(https://accentace.co.jp/)」を運営する株式会社アクセントエース（本社：東京都中央区、代表：ユン・スンジュン）は、公式LINEアカウント「スンジュンの韓国語『発音』ブートキャンプ」の登録者数が、1万3,000人を突破したことをお知らせいたします。また、公式YouTubeチャンネル「スンジュン 韓国語は発音が9割」（登録者3.46万人）にて、スンジュンが講師を務める韓国語発音講義を無料公開いたしました。

本講義は「旅行」「推し活」「韓国料理」「ショッピング」「韓国ドラマ」の5テーマで構成されており、口の形を真似するだけで正確な発音が身につく実践型の動画シリーズです。元アナウンサーによる正確な発音と口の形を視覚的に学べるため、初心者でも短期間で発音を改善できる内容となっています。

公式LINE「スンジュンの韓国語『発音』ブートキャンプ」の詳細はこちら

https://lin.ee/zzbl1KD

■講義公開の背景

韓国語学習者の多くが「文字は読めるが発音が伝わらない」「カタカナ読みから抜け出せない」という悩みを抱えています。代表・スンジュンは、京都大学で脳科学・生理学・言語学を専攻し、4カ国語（韓・日・英・中）を操る言語のスペシャリストとして、これまで延べ数千名の学習者を指導してまいりました。

その経験から、発音習得の最大のポイントは「口の形を正しく真似ること」であるとの結論に至り、今回の無料講義シリーズの公開に至りました。

■本講義の3つの特徴

実用性重視の5テーマ構成

検定対策のための机上学習ではなく、すぐに使える実用的な単語のみを厳選しました。テーマは以下の5つです。

TOPIK1必須単語を動画視聴のみで大部分カバー

- 旅行編- 推し活編- 韓国料理編- ショッピング編- 韓国ドラマ編

本シリーズを視聴するだけで、韓国語能力試験TOPIK1合格に必要な単語数の大部分をカバーできる構成となっています。実生活と検定対策を同時に進められる効率的な学習が可能です。

元アナウンサーによる正確な発音と口の形

代表・スンジュンは韓国でアナウンサー経験を持ち、日本語能力試験N1満点、TOEIC満点という言語習得力を有しています。他の動画教材では得られない、正確な発音と口の形を視覚的に学ぶことができます。

■公開動画一覧（全5本）

- 旅行編[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=VFRmwcPUDn8 ]

韓国語講師・スンジュンのプロフィール

- 推し活編[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=AAwZC0cIzrU ]- 韓国料理編[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=sILSiV8b4tQ ]- ショッピング編[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=KwRqVjESrro ]- 韓国ドラマ編[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=CxBqY-2lsck ]

韓国ソウル生まれ。京都大学総合人間学部（脳科学、生理学、言語学専攻）卒業。中高までは韓国のインターナショナルスクールに通い、高校卒業後に文部科学省の国費留学生として来日。大学卒業後、株式会社リクルートを経て起業。韓・日・英・中の4カ国語を操る。日本語能力試験N1満点、TOEIC満点、中国語能力試験HSK4級。韓国大使館 東京教育院 韓国文化代表講師。AVEX所属アーティストの韓国語コーチとしても活動。YouTubeチャンネル『スンジュン 韓国語は発音が9割』(登録者3.46万人)を運営し、初心者や学習に挫折した人に向けて短期間で話せるようになる指導を行っている。

Instagram：https://www.instagram.com/seungjoonyun/

TikTok：https://www.tiktok.com/@seungjoonyun

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCCxS_ExpILN5I817YKvwhQA

■メディア掲載・出演実績（一部）

■オンライン韓国語スクール「K-PRO」について

- ハフポスト「韓国語が伸びない原因は「文法から始める」から？京大卒、韓国人講師が教える、初心者向け“音トレ”勉強法(https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_69815df0e4b0e2ea3d3f0554)」「韓国語の勉強におすすめの番組は？京大卒・人気講師が語る「アプリ」の落とし穴と検定試験の選び方(https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6981ba0fe4b0e2ea3d3f234a)」「推し活・旅行で役立つ韓国語フレーズ集。ファンミで気をつけるべき表現は？“推しが喜ぶ言葉”を聞いた(https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6982e9c7e4b053ac3e15e681)」- 日刊SPA！「スマホ禁止、丸刈り、毒ガスで涙が止まらない」韓国の若者全員が経験する兵役の壮絶リアル。BTSも例外なし(https://nikkan-spa.jp/2135483)」「韓国の”異常な学歴社会”の正体。塾の講義で「1回10万円」も…子供一人に「家一軒分」もの教育費を費やすワケ(https://nikkan-spa.jp/2155626)」- 千葉テレビKAN・KAN・KAN！～スンジュンの５分で完了簡単韓国語ドラマ～(https://www.chiba-tv.com/program/detail/1155)

「K-PRO」は、株式会社アクセントエースが運営するオンライン韓国語スクールです。代表スンジュンが京都大学で学んだ脳科学・言語学の知見を活かし、独自の発音メソッドと実践的なカリキュラムにより、初心者から学習挫折者まで短期間で韓国語が話せるようになる指導を提供しています。文法暗記中心の従来型学習ではなく、「発音」と「使える表現」を起点とした実用重視のアプローチが特徴です。

■過去の講義・授業実績

- 佃島小学校にて、韓国文化講義を実施。韓国文化をテーマに、言語だけでなく背景理解を重視したクイズ形式の講義を行い、生徒の異文化への関心を高める内容を提供しました。【小学3～6年生500人対象】オンライン韓国語スクールK-PRO代表・スンジュンが、中央区立佃島小学校で講義を実施(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000170601.html)- 葛飾総合高等学校にて、韓国修学旅行に向けた事前学習講演を2回実施しました。現地で役立つ実践的な韓国語フレーズの指導や発音矯正を行ったほか、現地の生徒との交流を円滑にするためのコミュニケーションのポイントや韓国文化への理解を深める内容について講義しました【高校生200人に講義】オンライン韓国語スクールK-PRO代表・スンジュンが、東京都立葛飾総合高校で韓国修学旅行に向けた講義を実施(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000170601.html)K-PRO代表・スンジュンが3月17日、葛飾総合高校で2回目の講演を実施。韓国文化の紹介と実践的な発音指導を伝授(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000170601.html)- 東京都立芦花高等学校にて、多文化理解および海外留学をテーマとした特別講義を実施しました。代表スンジュンが、自身の国費留学生としての経験をもとに、異文化との向き合い方や将来の可能性について解説いたしました。講義終了後には、韓国留学に関心を持つ生徒に向けた個別相談の時間を設け、一人ひとりに寄り添った具体的な助言を行うなど、実践的な支援につなげました。K-PRO代表・スンジュンが3月11日、都立芦花高校で特別講義を実施。多文化理解と留学支援を提供(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000170601.html)

会社概要

会社名：株式会社アクセントエース

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番20号 銀座THビル9階

設立：2024年7月17日

事業内容：韓国語教育事業、オンラインスクール運営、日韓交流イベント企画・運営

会社HP：https://accentace.co.jp/