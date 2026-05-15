コープ共済に届く25万4千件の “声” をまとめた報告集を発行 ～9年連続でUCDA認証「見やすいデザイン」を取得～

日本コープ共済生活協同組合連合会

コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会、代表理事理事長：笹川 博子）は、全国の生協組合員からいただいた「声」と、組合員の声に基づいたコープ共済の改善事例をまとめた「『組合員の大切な声』報告集2026」を2026年5月15日に発行しました。

■「『組合員の大切な声』報告集2026」

コープ共済連は、組合員のくらしの安心をお届けする共済団体として、「見やすく、わかりやすく、伝わりやすい」デザインを追求し、「『組合員の大切な声』報告集2026」を毎年発行し、組合員の声を全国に共有しています。

「組合員の声」は、生協にとって大切な声・貴重な助言です。今後も一人の声を『1,000人の声』として受けとめ、寄せられた声に対して、誠実かつ迅速な対応を心掛け、コープ共済の改善につなげて

いきます。そして、「組合員の声」への対応を通じて、組合員に一番に選ばれ、安心して長くお付き合いしていただけるコープ共済をめざします。

下記オフィシャルホームページより、デジタルブック（※）でご覧いただけます。

URL：https://coopkyosai.coop/kaizen/pdf/voice_report_2026/

※紙媒体の書籍を読むようにブラウザ上で閲覧できます。気になる箇所をタップすることで該当ページへの遷移が可能です。

■「組合員の声」とコープ共済

生協は、組合員が出資・利用・運営する組織です。コープ共済は、生協が行う保障事業であり、組合員同士のたすけあいの事業として「組合員の声」を根幹に据え、組合員の「ねがい」や「想い」に耳を傾けて運営しています。

2025年度は、コープ共済に対し 25万4,979件 の「組合員の声」をいただきました。

お寄せいただいた「組合員の声」は、ご加入の生協を含め、コープ共済連全体で共有し、商品開発や業務改善、サービス向上などにつなげています。

■ 掲載事例：《たすけあい》J1000円コース「お誕生前申し込み」についての声

組合員の声を反映したコープ共済のあゆみ（「組合員の大切な声」報告集2026）お誕生前申し込みの「ありがとうの声」（「組合員の大切な声」報告集2026）

「お誕生前申し込み」は、妊娠中から赤ちゃんの保障を申し込める制度です。

赤ちゃんが生まれた日から保障が始まるので、“生まれたその瞬間” から “もしも” に備えることができます。この制度は、「生まれてすぐに入院した」「妊娠中から備えておきたかった」など、先輩ママ・パパの声を受けて誕生しました。出産を控えたご家庭にとって、安心してその日を迎えるための新しい選択肢として、多くの組合員から支持を集めています。

2024年9月の募集開始以来、4万人を超える方々にご加入いただき、共済金のお支払いによって多くの方にお役立ちができました。その際に寄せられた、温かい「ありがとうの声」をイラストとともに紹介しています。

詳細は「お誕生前申し込み専用サイト」をご確認ください。→ https://coopkyosai.coop/portal/pre-jr.html

■「『組合員の大切な声』報告集2026」UCDA認証「見やすいデザイン」を取得

誌面イメージ(1)誌面イメージ(2)誌面イメージ(3)

この報告集は、若年層の方からご高齢の方までの幅広い年齢層の方にご覧いただくため、1ページあたりの情報量やフォント・色合い等、手にとっていただく全ての方にとって優しい紙面づくりを心掛けています。2026年度は、より多くの皆様に「組合員の声」をお届けするため、「読みやすさ」にこだわって内容を作成しました。

その結果、2026年5月に発行した「『組合員の大切な声』報告集2026」において、一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会（UCDA）より、UCDA認証「見やすいデザイン」を9年連続で取得することができました。

UCDA認証「見やすいデザイン」は、「情報量」「タイポグラフィ（文字）」「色彩設計」の3項目の評価基準をもとに、認定評価員（※）が参加する認証審査会で、認証を付与されるものです。

UCDAは、産業・学術・生活者の議論によって「わかりやすさ」の基準を策定し、情報コミュニケーションが生活者にとって「見やすく、わかりやすく、伝わりやすい」デザインになっているかを評価・認証する第三者機関です。

※UCDAが評価員として認定した、デザインやユーザビリティに関する専門家

■コープ共済連について

日本コープ共済生活協同組合連合会（略称：コープ共済連）はコープ共済を取り扱う、主に宅配・店舗事業を行う各地域の生協と、日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連）が共同して設立した共済事業を専業とする連合会です。

コープ共済は「自分たちに必要な保障商品を自分たちで開発し、育てること」を軸に、組合員の皆様の声をもとに商品開発を行い、保障内容をより良く改定してきました。特に子ども、女性の保障分野の加入者が多く、子育て世帯からご支持いただいています。

【コープ共済連 概要】

組織名 ：日本コープ共済生活協同組合連合会（略称：コープ共済連）

代表者 ：笹川 博子（代表理事理事長）

URL ：https://coopkyosai.coop/

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-13 コープ共済プラザ

事業内容：共済事業（コープ共済）、ライフプランニング活動の促進