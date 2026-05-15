博報堂、「LINEヤフー Partner Award 2025 H2」において「Best Planner Award」を受賞

株式会社博報堂

株式会社博報堂（東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）は、当社社員であるマーケティングシステムコンサルティング局の中村拳・磯部真吾・牟田悠希が、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤剛、以下 LINEヤフー）が主催する「LINEヤフー Partner Award 2025 H2」において、個人を表彰する「Best Planner Award」を受賞しましたのでお知らせいたします。

■「LINEヤフー Partner Award」について

「LINEヤフー Partner Award」は、「LINEヤフー Partner Program」に参画するパートナーの中でも特に優れたソリューション提案や、広告事業における売上拡大・市場開発に貢献したパートナー企業が表彰されます。

■「Best Planner Award」について

このたび、博報堂マーケティングシステムコンサルティング局の中村拳・磯部真吾・牟田悠希が受賞した「Best Planner Award」は、LINEヤフーのマーケティングソリューションを活用したCX/DXにより、前例のないユーザーエンゲージメント施策を遂行し、売上創出を実現いただいたプランナーに贈られる賞です。

本受賞は、当社が2025年度下半期において、LINEヤフーが提供するマーケティングソリューションを積極的に活用し、クライアント企業の課題解決や事業成長に大きく貢献するとともに、LINEヤフーとして高く評価されたものです。

博報堂は、今後もクライアントのビジネス成長を支援し、市場全体の発展に貢献してまいります。