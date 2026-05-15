キャラ時計の常識を圧倒するスペック！ポパイの”剛腕時計”が、550m防水のバブルレンズ時計に。SPINNAKER（スピニカー）から『ピカール オートマティック ポパイ リミテッド エディション』発売。

株式会社ウエニ貿易株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜） は、時計ブランド『SPINNAKER（スピニカー）』から、世界的な人気キャラクター「ポパイ」とのコラボレーションモデル『PICCARD AUTOMATIC POPEYE LIMITED EDITION（ピカール オートマティック ポパイ リミテッド エディション）』3色を2026年6月5日（金）に数量限定で発売します。また、一般発売に先駆け、5月15日（金）に予約受付を開始します。

●発売：2026年6月5日

●予約開始：2026年5月15日

https://www.spinnaker-watches.jp/feature/piccard-popeye(https://www.spinnaker-watches.jp/feature/piccard-popeye)

「海を越え、海とともに生きる」をコンセプトに掲げるスピニカー が、海の男である水兵「ポパイ（POPEYE）」との特別なコラボレーション最新作を発表します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FPvXc34X2k4 ]

今回のベースモデルに選ばれたのは、深海に挑む圧倒的なスペックと、サファイアクリスタルがドーム状に大きく盛り上がった「スーパードーム型バブルレンズ」で、絶大な存在感を放つ名作『PICCARD（ピカール）』。

日本製の自動巻NH35ムーブメンを搭載し、セラミック製の逆回転防止ベゼル、スイス製の夜光ディテール、そして卓越した55気圧（550m）防水性能を装備。『PICCARD』はスピニカーのラインナップ中で最も優れた性能を持つダイバーズウォッチの1つです。

ポパイがその腕を披露するかのように、キャラクター時計の常識を圧倒的するプロスペックの防水性能と数々のダイバーズギミックを搭載した、まさに“剛腕時計”にふさわしいリミテッドエディションです。

ほうれん草のイラストをデザインしたリミテッドエディションカードも付属します。

『PICCARD AUTOMATIC POPEYE LIMITED EDITION』は、2つの大胆な遺産（レガシー）――ポパイの恐れ知らずの強さと、スピニカーを定義する深海の精神――の出会いを表現しています。

【商品特徴】

１. 550m防水を可能にするプロ仕様の「ヘリウムエスケープバルブ」

飽和潜水時の過酷な環境に対応するため、ケース内に溜まったヘリウムガスを自動的に排出する「ヘリウムエスケープバルブ」を搭載。深海での圧倒的な視認性を確保する無反射コーティングのスーパードーム型バブルレンズと相まって、時計愛好家も唸る本格的なダイバーズ仕様を堪能できます。

２. 暗闇でドラマチックに浮かび上がる「2色の蓄光シルエット」

文字盤のドットインデックスに加え、力強いポパイのシルエットイラストにも高輝度な夜光塗料「スーパールミノバ」を塗布。暗所ではそれぞれ異なる2色のルミナス（発光）が鮮やかに輝き、ポパイの世界観をポップに引き立てます。

３. 装着する者だけが知る、裏蓋に隠された秘密のデザイン

時計の裏蓋には、ポパイのアイコニックなイラストが精巧に刻印されています。腕から時計を外した瞬間にだけ現れる、持ち主だけが独り占めできる大人の遊び心を凝縮したコラボデザインです。

【製品概要】

PICCARD AUTOMATIC POPEYE LIMITED EDITION

ピカール オートマティック ポパイ リミテッド エディション

●発売：2026年5月5日

●予約開始：2026年 5月15日

SP-5173-11（バーナクルブラック）世界限定 375本

●価格：99,000円（税込）／ 90,000円（税抜）

●販売店：公式オンラインショップ・全国の時計店・SPINNAKER取扱店

※イラストイメージです。※イラストイメージです。実際の商品と異なる表現があります。

SP-5173-22（ブイブルー） 世界限定 450本

●価格：99,000円（税込）／ 90,000円（税抜）

●販売店：公式オンラインショップ・全国の時計店・SPINNAKER取扱店

※イラストイメージです。※イラストイメージです。実際の商品と異なる表現があります。

SP-5173-33（ブリスタリングレッド）※公式オンラインショップ限定

価格：99,000円（税込）／ 90,000円（税抜）

世界限定 325本

販売店：公式オンラインショップ

※イラストイメージです。※イラストイメージです。実際の商品と異なる表現があります。

＜スペック＞

ムーブメント：日本製自動巻ムーブメント（TMI NH35）

ケース：ステンレススチール（ケースサイズ：45mm径）

レンズ：サファイアレンズ（スーパードーム型バブルレンズ／無反射コーティング）

ベゼル：セラミックプレート（逆回転防止ベゼル）

リューズ：アルミニウム

バンド：ステンレススチールブレスレット

防水性能：550m防水（ヘリウムエスケープバルブ搭載）

夜光：スーパールミノバ（2色発光仕様）

付属品：リミテッドエディションカード

●SPINNAKER（スピ二カー） とは

海を越え、海と生きる

クラシックダイバーズウォッチ

スピニカーに宿るのは、深淵なる世界を切り拓いてきた海のパイオニアたちのスピリット。



視認性を高める伝統のドットインデックス、インナーベゼルが回転するコンプレッサーケース、潜水艇をイメージしたバブルレンズ……

未知の深海に挑み、人類の好奇心を奮わせてきた先人たちの腕元には、常に先進的で技術の粋を極めた腕時計が収まっていました。



スピニカーが提供する“クラシックダイバーズウォッチ”は、そうしたダイビングの輝かしい黄金時代や現代に至るまでの歴史に敬意を払い、ヴィンテージが放つ美学を現代によみがえらせています。

スピニカーのタイムピースは、海の魅力や冒険心が秘められるとともに高度な基準に基づいて製造され、革新的な技術や厳選された素材を活用し、職人たちのクラフツマンシップが息づいています。



スピニカーは、偉大なるダイバーやヨットマンを数多く輩出してきたイタリアでデビューしました。クラシックとダイバーズを融合したデザインは、イタリアをはじめ、イギリスやフランスなど世界中で人気を博し、2019年からは日本を含むアジアでの展開も始まりました。

ブランド名の由来は、追い風を操る帆。

ヨットの前方に位置し、追い風を受けて走るときに使用される半球形の帆のことで、海の世界へと駆り立てる“アドベンチャー精神”を表しています。

●ウエニ貿易について

時計や服飾雑貨等のブランドのファッション商社。

輸入商社として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

アメリカ発の「TIMEX（タイメックス）」、イタリア発の「FURLA（フルラ）(時計)」「VERSACE(ヴェルサーチェ）（時計）」「SPINNAKER（スピニカー）」、ドイツ発の「ZEPPELIN（ツェッペリン）」や「adodas Originals（アディダスオリジナルス）（時計）」、イギリス発の「HENRY LONDON（ヘンリーロンドン）」等の日本総代理店を務める一方、メーカーとして「Angel Heart（エンジェルハート）」や「ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）」「PELLE MORBIDA（ペッレ モルビダ）」を企画開発。幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。