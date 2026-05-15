新商品「ソイプロビューティ ほおずき」を発売・試飲！ハリウッド株式会社、原宿で開催のサスティナブル・ビューティー展示会「ラキャルプフェス 2026」に出展

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）は、2026年5月22日（金）～5月24日（日）に原宿のWITH HARAJUKU HALLで開催される、第9回サスティナブル・ビューティー展示会「My Organic Friends Fes（ラキャルプフェス）2026」に出展いたします。

本展示会は、「サスティナブルな未来をつくる」をテーマとした、株式会社ラキャルプが主催するイベントです。

ハリウッドからは、大豆プロテインブランド「ソイプロビューティ」を含む3ブランドが参加。本イベントの初日である5月22日（金）には、新フレーバー「ソイプロビューティ ほおずき」が一般発売となります。会期中は販売に加え、同フレーバーの試飲も実施します。

そのほか、初開催となるアワード「LACARPE AWARD 2026」にエントリーしている「feel coral サンプロテクトミルク」や、「IT ALL NATURAL」のアイテムもご用意。ハリウッドが提案するウェルネスビューティーをご体感いただけます。なお、5月22日（金）には「LACARPE AWARD 2026」の授賞式も予定されています。

My Organic Friends Fes（ラキャルプフェス）とは

未来の人と地球を考えるきっかけとなる、環境に配慮したサスティナブルなイベントです。イベント開催そのものがカーボンオフセット開催となっており、CO2排出実質ゼロを実現しています。



会場は「ウェルネス コスメ」「フェムテック ヘルスケア」「ウェルネス ツーリズム」の3つのゾーンに分かれ、スキンケア・ボディケア・ヘアケア・メイク・アロマ・インナーケアなど、さまざまな展示が予定されています。楽しみながら「学んで」「知って」「触れる」体験型のビューティーイベントです。



さらに、今回は新企画として「LACARPE AWARD 2026」を初開催。「美しさの、その先へ。未来をつくる選択を讃える」をテーマに、肌・からだ・心・魂、そして地球の未来へと続く誠実な取り組みや、その背景にある真摯な思想を持つ企業やブランド、製品やサービスとそこに関わる人々に焦点を当てるアワードです。



評価基準には、「未来を健やかにする選択であるか」「無理なく続けられる思想と仕組みがあるか」「身体・心・感覚への敬意があるか」「共創の姿勢があるか」などが掲げられています。審査には、美と健康・ウェルネス領域を牽引する各業界の有識者が参加予定。5月22日に授賞式が行われます。

ハリウッド株式会社 出展内容

１.ソイプロビューティ

ソイプロビューティ ほおずき：5月22日（金）発売

開発背景

美容家のメイ・ウシヤマが早くから唱えた「SBM美容法(R)（三大排泄美容法）」を背景に、現代女性が日々の食事の中で鉄分を自然に取り入れ、美しく健やかに過ごしてほしいという思いから、今回、“ほおずき”に着目しました。

SBM美容法(R)は、すべての美しさは「Skin-肌」「Body-体」「Mind-心」から不要なものを取り除くことが大切だという考えで、「肌」「体」「心」が、密接に関係しあっていることに着目し、すべてをトータルに捉えた美容法です。

・Skin お肌はいつも清潔に

スキンケアの基本は汚れを落とすこと。洗顔から始まる毎日の規則正しいお手入れを大切に。

・Body 体の中から美しく

バランスのとれた食生活と規則正しい生活、充分な睡眠で、体液の巡りをスムーズに。

・Mind 心はいつも明るく

精神的な美しさ、知る楽しみ、粧う喜びでストレス解消し、心を整えましょう。

ほおずきはまだ食用としてはなじみの薄い果実ですが、メイ・ウシヤマが古くから健康食として親しんできた、ハリウッドにとってもゆかりのある素材です。その爽やかな味わいと栄養価の高さから海外でも注目を集めています。

新フレーバーには、長野県産の高級食用ほおずき「太陽の子」を使用しています。太陽の子は、マンゴーやパイナップルのような自然な甘みとやさしい酸味のある味わいが魅力です。さらに、βカロテンがトマトの約5倍、鉄分が約3.5倍※1・2含まれていることから、“鉄の果実”ともいえる特長を持っています。

※1 日本食品分析センターによる分析試験結果

※2 文部科学省 五訂日本食品標準成分表に基づく

新フレーバーの特長

食用ほおずきの魅力を、現代のライフスタイルにも取り入れやすいソイプロテインとしてアレンジしました。

大豆由来の100％植物性プロテインに、完熟収穫した「太陽の子」ならではの甘みと酸味を重ねることで、初夏にも楽しみやすいフルーティーな一杯に。毎日のインナーケア習慣として続けやすい、爽やかですっきりとした飲み心地を実現しています。

一般発売にあわせ、会場では試飲を実施します。新フレーバーの味わいを、ぜひこの機会にお試しください。

【商品概要】

ソイプロビューティ ほおずき（季節限定・数量限定）

200g／ 税込4,320円

【発売日】

2026年5月22日（金）

【取り扱い予定】

BEAUTY CELLAR 直営店、BEAUTY CELLAR ONLINE(https://www.hollywood-jp-online.com/%EF%BC%89)

ソイプロビューティ プラス（KINAKO、CHAI、SAKE）

美と健康を意識する女性に向けた大豆プロテインとして、2020年に誕生しました。

2026年1月には、成分処方をさらに強化した「ソイプロビューティ プラス」を発売。100％植物性、白砂糖・乳化剤不使用で、モリンガを含む7種のスーパーフードを配合しています。今回、期間限定・数量限定で発売となる「ソイプロビューティ ほおずき」のほか、KINAKO、CHAI、SAKEのフレーバーをラインナップしています。

【商品概要】

ソイプロビューティ プラス（200g／税込3,996円）

２.feel coral

feel coral サンプロテクトミルク：「LACARPE AWARD 2026」エントリー商品

SPF43・PA+++の紫外線防御力を備えながら、白浮きしにくく、化粧下地としても使いやすい日焼け止め。肌にやさしいスキンケア成分を配合し、快適な使用感も特長です。

サンゴ保全において先進的な取り組みを行うパラオ共和国やハワイの基準をクリアするなど、環境への配慮にもこだわっています。

また、本商品は今回初開催される「LACARPE AWARD 2026」にエントリーしています。

【商品概要】

feel coral サンプロテクトミルク（SPF43・PA+++、48mL／税込4,180円）

販売名：コーラルフレンドリー サンプロテクト ミルク

３.IT ALL NATURAL

IT ALL NATURAL：人気の3アイテム

東京・青山のオーガニックアロマスパ「SINCERE GARDEN」とヘアサロン「ABBEY」のコラボレーションから生まれたナチュラルブランドです。自然の恵みを生かしながら、毎日のケアに心地よく取り入れられるプロダクトを展開しています。

【商品概要】

イットオール ナチュラル ライヴリーオイル（税込3,960円）

イットオール ナチュラル ライヴリーオイル ディープ（税込3,960円）

イットオール ナチュラル ライヴリーバーム（税込3,960円）

My Organic Friends Fes 2026 開催概要

【ビジネスDAY】

2026年5月22日（金）：11:00～19:00（メディア・バイヤー無料招待制）

【一般公開DAY】

2026年5月23日（土）：10:00～18:00（有料／事前申込制）

2026年5月24日（日）：10:00～17:00（有料／事前申込制）



【チケット種類／価格】

１.一般入場チケット：税込500円

２.一般入場チケット＋セミナー参加：税込500円

３.ラキャルプオリジナルトートバッグ：税込500円

【チケット購入場所】

2026年5月23日（土）

https://lacarpefes2026-0523.peatix.com/

2026年5月24日（日）

https://lacarpefes2026-0524.peatix.com/

【開催場所】

WITH HARAJUKU HALL（東京都渋谷区神宮前1丁目14－30 3F）

詳細は公式ページへ https://lacarpe.jp/fes/fes2026

ハリウッド株式会社 創業100周年記念動画はこちら▼

YouTube（https://youtu.be/T5utOVxp6Tc?si=dmy3yIxx8_dOVzWv(https://youtu.be/T5utOVxp6Tc?si=6opB3D45n7Z6kZyN)）