『ＴＯＨＯシネマズ ポップコーン』（全ラインナップ）「ジャパン・フード・セレクション」２０２６年５月度 最高位〈グランプリ〉受賞

ＴＯＨＯシネマズ株式会社

ＴＯＨＯシネマズ株式会社（本社：東京都千代田区）は、全国の劇場で販売する

『ＴＯＨＯシネマズ ポップコーン』（全ラインナップ）が、一般社団法人日本フードアナリスト協会主催の「ジャパン・フード・セレクション」〔２０２６年５月度／第９９回／食品・飲料部門〕において、最高評価となる「グランプリ」を受賞いたしました。なお「グランプリ」は、１００点満点中９０点以上の極めて高い評価を得た商品に与えられる最高評価とされています。

【受賞のポイント】

・各劇場で豆から高温で一気にポップする“できたて”へのこだわり

・最高グレードのバタフライ型豆を厳選し、粒立ちと軽やかな食感を追求

・独自配合オイル×塩設計により、ベタつきを抑えつつ香ばしさを最大化

・当社独自レシピのキャラメルで、濃厚な甘さとクリスプ感を強化

・無料のバターフレーバーオイルで“参加型のおいしさ”を提供

・Ｌサイズの約２倍「パーティーポップ」、約４倍の「パーティーポップW」は、

塩・キャラメル・シネマイクから最大３種類をＭＩＸして楽しめるビッグサイズ

・国連ＷＦＰ協会「レッドカップキャンペーン」を通じ、売上の一部を学校給食支援へ寄付

【受賞商品】

ＴＯＨＯシネマズ ポップコーン （※ポップコーン全商品）

・ポップコーン（塩）S/M/L

・ポップコーン（キャラメル）S/M/L

・ポップコーン（ハーフ＆ハーフ）

・シネマイクポップコーン（北海道濃厚バターしょうゆ味/トリュフソルト＆バター味/

ブラックペッパー味/塩キャラメル味）

・シネマイクＭＩＸ サッポロポテトバーべＱあじ

・パーティーポップ／パーティーポップＷ

【社会貢献：国連ＷＦＰ「レッドカップキャンペーン」】

ＴＯＨＯシネマズは国連ＷＦＰ協会「レッドカップキャンペーン」に参加し、劇場で販売する「ポップコーン」の売上の一部を寄付することで「学校給食支援」を応援しています。

【グランプリ受賞記念割引】

・グランプリポップコーンはいかがでしょうか？

ジャパン・フード・セレクション グランプリ受賞 特別割引

・対象商品

パーティーポップ

・割引金額

２００円引き

・実施期間

２０２６年５月２０日（水）～５月３１日（日）

※割引き方法につきましては、ＴＯＨＯシネマズ公式Ｘ・ポプコ ＴＯＨＯシネマズ【公式】Instagramの投稿をご確認ください。

※Uber Eats は対象外となります。

【「ジャパン・フード・セレクション」とは】

「ジャパン・フード・セレクション」は、一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催し、フードアナリストが審査・認定に関わる食品評価制度です。