Behind the Scenes(R) ブランド1周年記念第一弾 映画『ベイビーわるきゅーれ』とのコラボレーションの原点を辿る、“幻のサンプル”「BTS-BA-00」を発売
株式会社LIBERTYが展開するインディペンデントなカルチャープロジェクト「Behind the Scenes(R)︎」は、ブランド設立1周年を記念した第一弾企画として、映画『ベイビーわるきゅーれ』とのコラボレーションTシャツ「BTS-BA-00」を、2026年5月29日（金）12:00 よりBehind the Scenes 公式ウェブサイト「BEHIND WEB」限定で発売いたします。
Behind the Scenesは、映画・音楽・アートといったカルチャーを横断しながら、“90年代カルチャーを現代に再構築する”ことをテーマに活動を続けてきました。
その始まりとなったのが、映画『ベイビーわるきゅーれ』とのコラボレーションです。
今回発売する「BTS-BA-00」は、本来商品化される予定ではなかった“幻のファーストサンプル”を正式に商品化したアニバーサリーモデルです。
90年代のヴィンテージTシャツにある“マグショット”表現をオマージュし、Behind the Scenesを象徴する1枚となった「BTS-BA-01」。そして、「BTS-BA-00」は、その原点。
左：BTS-BA-00 右：BTS-BA-01
左：BTS-BA-00 右：BTS-BA-01
サンプルとして届いたTシャツは、本来のホワイトボディではなく、発注の手違いから生まれたブラックボディのものでした。しかし、その偶然から生まれた1枚こそが、Behind the Scenesにとって特別な1枚となり、これまで大切に保管され続けてきました。
今回の1周年企画では、その“偶然生まれた1枚”を正式に商品化。
Behind the Scenesの思想でもある「舞台裏の物語」を、そのままプロダクトとして落とし込んだ特別な1枚となっています。
品番は、「01」の一つ前となる「BTS-BA-00」。
Tシャツはブラックボディ仕様。インクジェットプリントとシルクスクリーンプリントを併用し、90年代ヴィンテージTシャツを彷彿とさせる質感を再現しています。
【商品概要】
商品名：BTS-BA-00
発売日：2026年5月29日（金）12:00
価格：14,850円（税込）
サイズ：M、L、XL、XXL
仕様：ブラックボディ／インクジェット・シルクスクリーンプリント／ヴィンテージ加工
販売方法：BEHIND WEB https://behind-the-scenes.one/
BTS-BA-00 フロントプリント
BTS-BA-00 バックプリント
映画『ベイビーわるきゅーれ』シリーズ
HP：https://babywalkure-nicedays.com/
Behind the Scenes（ビハインド・ザ・シーンズ）
HP : https://behind-the-scenes.one/
Instagram : https://www.instagram.com/behind.25/
X : https://x.com/behind_25(https://x.com/behind_25)