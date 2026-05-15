Behind the Scenes(R) ブランド1周年記念第一弾 映画『ベイビーわるきゅーれ』とのコラボレーションの原点を辿る、“幻のサンプル”「BTS-BA-00」を発売

株式会社LIBERTY

株式会社LIBERTYが展開するインディペンデントなカルチャープロジェクト「Behind the Scenes(R)︎」は、ブランド設立1周年を記念した第一弾企画として、映画『ベイビーわるきゅーれ』とのコラボレーションTシャツ「BTS-BA-00」を、2026年5月29日（金）12:00 よりBehind the Scenes 公式ウェブサイト「BEHIND WEB」限定で発売いたします。

Behind the Scenesは、映画・音楽・アートといったカルチャーを横断しながら、“90年代カルチャーを現代に再構築する”ことをテーマに活動を続けてきました。

その始まりとなったのが、映画『ベイビーわるきゅーれ』とのコラボレーションです。

今回発売する「BTS-BA-00」は、本来商品化される予定ではなかった“幻のファーストサンプル”を正式に商品化したアニバーサリーモデルです。

90年代のヴィンテージTシャツにある“マグショット”表現をオマージュし、Behind the Scenesを象徴する1枚となった「BTS-BA-01」。そして、「BTS-BA-00」は、その原点。

左：BTS-BA-00 右：BTS-BA-01左：BTS-BA-00 右：BTS-BA-01

サンプルとして届いたTシャツは、本来のホワイトボディではなく、発注の手違いから生まれたブラックボディのものでした。しかし、その偶然から生まれた1枚こそが、Behind the Scenesにとって特別な1枚となり、これまで大切に保管され続けてきました。

今回の1周年企画では、その“偶然生まれた1枚”を正式に商品化。

Behind the Scenesの思想でもある「舞台裏の物語」を、そのままプロダクトとして落とし込んだ特別な1枚となっています。

品番は、「01」の一つ前となる「BTS-BA-00」。

Tシャツはブラックボディ仕様。インクジェットプリントとシルクスクリーンプリントを併用し、90年代ヴィンテージTシャツを彷彿とさせる質感を再現しています。

【商品概要】

商品名：BTS-BA-00

発売日：2026年5月29日（金）12:00

価格：14,850円（税込）

サイズ：M、L、XL、XXL

仕様：ブラックボディ／インクジェット・シルクスクリーンプリント／ヴィンテージ加工

販売方法：BEHIND WEB https://behind-the-scenes.one/

BTS-BA-00 フロントプリントBTS-BA-00 バックプリント

映画『ベイビーわるきゅーれ』シリーズ

HP：https://babywalkure-nicedays.com/

Behind the Scenes（ビハインド・ザ・シーンズ）

HP : https://behind-the-scenes.one/

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