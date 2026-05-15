新橋駅から最短の好アクセス！ 「カラオケまねきねこ 新橋SL広場前店」が本日5月15日（金）オープン

株式会社コシダカ

カラオケ店舗数国内NO.1を誇る「カラオケまねきねこ」を展開する株式会社コシダカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高博）は、本日2026年5月15日（金）17：00に新橋エリア3店舗目となる『カラオケまねきねこ 新橋SL広場前店』をグランドオープンします 。

JR新橋駅から最も近い絶好のロケーションに位置する本店舗は、既存の「新橋レンガ通り店」「新橋2丁目店」と連携し、エリア全体の収容力を大幅に強化 しました。ワークスタイルの多様化により変容するビジネスパーソンの「昼のワークスペース」「夕方の小規模な懇親」「夜の大人数での宴会」といったあらゆるニーズに24時間営業、持ち込み自由で応えます 。

■「多様なニーズ」への対応

1. 新橋駅から最短の好アクセス、最大30名収容のパーティールームを完備

SL広場からすぐの「新橋SL広場前ビル」5～7階という、エリア内でトップクラスの利便性がある立地にオープンします 。最大30名収容できる大型パーティールームを完備しており、新橋周辺の企業による大規模な打ち上げや、二次会利用といった大人数の集まりにも柔軟に対応可能です。

2. 3店舗体制による「利便性の最大化」と多様な利用シーンの創出

ビジネスパーソンや来街者が多く行き交う巨大ターミナルの新橋駅に3店舗をドミナント展開する

ことで、必要な時にいつでも利用できる環境を整えました。

3. 業界の常識を覆す「自由なスタイル」と「圧倒的なコスパ」

持ち込み自由や24時間営業を通じて、お客様が自由に楽しめる「日常のエンターテインメント」を提供します 。また、朝の時間にお得な「朝うた」や高校生室料無料の「ZEROカラ」、大学生限定の「まふ」など、NO.1チェーンならではの多様な料金プランで、あらゆる世代の「わくわく」を支えます 。

■店舗特設ページ

URL：https://www.karaokemanekineko.jp/locations/tokyo/minato/shinbashi-slhirobamae-store/

■店舗概要

店舗名： カラオケまねきねこ 新橋SL広場前店

オープン日： 2026年5月15日（金） 17：00

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋2-8-9 新橋SL広場前ビル5～7階

アクセス：JR新橋駅日比谷口から徒歩1分

営業時間： 24時間営業

主な設備等： パーティールーム完備（最大30名収容可能）、持ち込み自由

オープン特典： 期間限定で室料30%OFFクーポンを配布中（詳細は店頭にてご確認下さい）

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official