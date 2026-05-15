H//PE Princess密着特番が、5月26日（火）17:30～ MTVで初放送決定！田舎の一軒家で過ごすバラエティ企画で、デビュー直前のメンバーの素顔に迫る！

日本アムドックス株式会社

世界最大級の音楽＆エンターテインメントチャンネル「MTV」は、5月27日（水）リリースの1stミニアルバム『17.7』での待望のデビューを記念して、H//PE Princess（ハイププリンセス）の特別番組「D-1～明日からH//PE Princess！」を放送することを決定いたしました。

本番組では、日韓合同オーディション『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』を勝ち抜いたガールズグループ、H//PE Princessを大特集。デビューを目前に控えた平均年齢17.7歳（結成当時）のメンバーたちが、ステージ上の華やかな姿とは一線を画し、千葉県の静かな田舎に佇む一軒家で“素顔の時間”を過ごす様子に密着します。ステージで圧倒的な存在感を放つ“カリスマ”たちが、あえてラフなスタイルで過ごすことで見えてくるのは、等身大の素顔、そしてグループとしてのリアルな絆。熾烈なオーディションを勝ち抜いた裏側のエピソードや、デビューに向けてバラエティ力を磨くための奮闘など、貴重な瞬間が詰まっています。さらに、オンステージで見せる完成されたパフォーマンスと、オフの自然体な姿とのギャップにも注目。思わず“沼落ち”必至の魅力を余すことなくお届けします。

【プレゼントキャンペーン実施決定】

番組の放送を記念して、Xにてプレゼントキャンペーンを実施いたします。MTV Japan X（@MTV_JAPAN）をフォローし、番組の感想をコメントしてリポストいただいた方の中から、メンバー直筆サイン入りMTVトートバッグと写真のセットを抽選で3名様にプレゼントいたします。キャンペーンの詳細は、MTV Japan Xをぜひチェックしてください！

◇番組情報◇

MTV「D-1～明日からH//PE Princess！」

初回放送：5月26日（火）17:30-18:00

リピート放送：5月30日（土）24:30-25:00、6月3日（水）14:30-15:00、6月26日（金）22:30-23:00

番組URL：https://www.mtvjapan.com/music/programs/202606-049

■H//PE Princess プロフィール https://artist.mnetplus.world/main/stg/hiipe-princess

日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』で結成された 7 人組グローバルヒップホップグループ。メンバーは、ココ、YSY（ユン ソヨン）、ユジュ、ドイ、リノ、ニコ、スジン。グループ名の「ハイププリンセス」には、音楽的な主体性を基盤に自分たちだけのスタイルを作り上げ、ジャンルや地域の境界を越えた連帯を通じて、新たなロールモデルへと成長を遂げるという抱負が込められている。5月27日CDデビュー作となる1st Mini Album『17.7』をリリース。

【H//PE Princessリリース情報】

1st Mini Album『17.7』（読み:ジュウナナテンナナ）

2026年5月27日（水）

CD 予約リンク https://hiippj.lnk.to/177_CD

■MTVについて http://www.mtvjapan.com/

世界中で展開する、世界最大級の音楽＆エンターテインメント・ブランド。トップアーティストの独占映像や貴重なライブ映像、国内外のアワードやイベントまで、世界中で展開するネットワークを生かした音楽やアーティスト関連の多彩なコンテンツを日本オリジナル編成で24時間放送中。全国のケーブルテレビ、スカパー！、ブロードバンド放送などを通じて一般のご家庭、シティホテルや飲食店等でご覧いただけます。

■Vubiquityについて

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