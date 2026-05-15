【梅雨・猛暑対策】1秒開閉傘のKONCIWA、御茶ノ水直営店で「雨の日・日焼け対策」体験会を強化

KONCIWA株式会社

KONCIWA株式会社（本社：東京都文京区）は、2026年3月に開業したブランド初の直営店舗「KONCIWA 御茶ノ水店」において、本格的な梅雨シーズンと夏季の紫外線対策に向けた製品体験およびコンサルティング販売を強化することをお知らせいたします。

これに伴い、より手厚い顧客サポートを提供するため、2026年5月より営業時間を11:00～18:00（月曜定休）へと変更いたしました。

■ 梅雨の「時短」と夏の「遮熱」を実体験

例年より早い梅雨入りや猛暑が予想される中、本店舗ではオンラインで話題の「超軽量・1秒自動開閉傘」の全ラインナップを展示しております。

梅雨対策： 荷物が多い雨の日でも片手で瞬時に開閉できる「1秒開閉シリーズ」の操作性。

UV・猛暑対策： 高い遮光率を誇る素材による、体感温度の違いや持ち運びやすさ。 スペック情報だけでは伝えきれない「驚きの軽さ」と「利便性」を、実際の使用シーンを想定して比較・検討いただけます。

■ 店舗概要（2026年5月以降）

店舗名： KONCIWA 御茶ノ水店

営業時間： 11:00～18:00

定休日： 毎週月曜日

所在地： 〒113-0033 東京都文京区本郷3-4-3 林ビル1階

アクセス： JR・東京メトロ「御茶ノ水駅」より徒歩すぐ

■ キャンペーン情報

現在も開業記念施策として、以下のキャンペーンを継続実施しております。

・店内商品 最大25%OFF

・SNS投稿キャンペーン

・ご購入特典（ギフトバッグ）

※いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ 今後の展開

KONCIWAは、直営店舗を通じた体験価値のさらなる向上を図るとともに、

ブランドとの接点を多角的に拡充し、日本市場における展開を一層強化してまいります。

■ KONCIWAについて

「KONCIWA」は、軽量性と機能性を追求した傘ブランドです。

「軽量で、毎日を軽やかに。」をブランドコンセプトに掲げ、日常生活に寄り添う快適な傘を提案しています。

革新的な折りたたみ構造や高機能素材を取り入れ、毎日の外出をより快適でストレスのない体験へと変えていくことを目指しています。

■ 掲載時お問い合わせ先

KONCIWA株式会社

TEL：03-4578-0000（代表）

〒113-0033 東京都文京区本郷3-4-3 林ビル1階

＜KONCIWA 公式サイト＞

オンラインストア：https://konciwa.com/

Instagram：https://www.instagram.com/konciwa_official/

X：https://x.com/Konciwa100

TikTok：https://www.tiktok.com/@konciwa

LINE：@617erxdb

E-mail：support@konciwa.com