AI画像生成 × コンビニプリントの新サービス「GprintAI」をリリース

株式会社TwoGate

インターネットサービス開発を手がける株式会社TwoGate(本社:東京都世田谷区、代表取締役:小林輝紀、以下 TwoGate)は、AI画像生成技術を活用し、世界観のあるテンプレートに自分の写真を合成してコンビニエンスストア等に設置されたシャープ製マルチコピー機で印刷できる新サービス「GprintAI」をリリースいたしました。

GprintAIは、用意された世界観テンプレート(フレーム)に、ユーザーがアップロードした自分の写真をAIで自然に合成し、コンビニエンスストア等のマルチコピー機(ローソン・ファミリーマート・ミニストップ、他)でプリントできるサービスです。これまでアーティスト・キャラクターの世界観に「触れる」ファン体験は、ライブ会場やイベント現場での一過性のものが中心でしたが、GprintAIは、AI画像生成によってその世界観の中に自分自身が登場する体験を実現し、さらにコンビニプリントを通じて手元に残る「物理的な一枚」として持ち帰れるようにしました。エンタメ事業者・IPホルダーにとっては、新たなファンエンゲージメント施策および収益機会としてご活用いただける接点となります。

第一弾として令和ロマン単独ライブ『RE:IWAROMAN』記念フレーム正式リリース第一弾として、M-1グランプリ2年連続優勝後もお笑い芸人として走り続けるお笑いコンビ『令和ロマン』の単独ライブ『RE:IWAROMAN』(2026年5月16日 Kアリーナ横浜)の開催を記念し、「3人目の令和ロマンになれる!?」 をキャッチとした記念フレームの販売を、2026年5月14日17時より開始します。

本フレームでは、令和ロマンの単独ライブ『RE:IWAROMAN』のキービジュアルをモチーフにした3シーンを用意。ユーザーは自分の写真をアップロードすることで、令和ロマンと並び立つ "3人目の令和ロマン" としてビジュアルに登場することができます。

販売開始:2026年5月14日(水)17:00～

URL：https://self.print.cdgn.jp/ai-campaigns/5a431857-4835-46e8-87c5-d5c668945227

プリント仕様および価格

写真紙：L判600円/2L版800円

シール紙：L判800円/2L版1,000円

TwoGateは、GprintAIを通じて、アーティスト・キャラクター・映画・アニメ・展覧会など、世界観を持つあらゆるエンタメコンテンツとファンとの新しい接点を生み出してまいります。今後もIPホルダーおよびエンタメ事業者の皆様と連携し、ファン体験を物理的に拡張する企画を継続的に展開する予定です。

お問い合わせフォーム(https://form.run/@twogate-contact)

■株式会社TwoGateについて

株式会社TwoGateは、エンターテインメント領域に特化したソフトウェアソリューションを開発・提供するエンジニアリングカンパニーです。コマースチャネル（Caravan Series）、コンテンツ配布（CODE Series）の2領域を中心にプロダクトを展開し、初期開発費用ゼロ・レベニューシェアまたは従量課金を原則とした導入しやすいサービスを提供しております。これまでに国内主要レコード会社、出版社、IPホルダー、マネジメント事務所とともに400以上のIPおよび800以上のサービスを支援し、エンターテインメント業界の基盤を支えています。

代表者:代表取締役 小林輝紀

本社所在地:東京都世田谷区代田5-13-8 代田フラット101

事業内容:エンターテインメント領域に特化したSaaSプロダクト（Caravan Series / CODE Series）の開発・提供、レベニューシェア型での共創事業

URL:https://twogate.com